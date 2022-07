USA: Sněmovna reprezentantů schválila plán výcviku ukrajinských pilotů na amerických letounech

18. 7. 2022

Po měsících snah o získání nového vybavení by piloti ukrajinského letectva mohli začít trénovat na stíhačkách vyrobených v USA, upozorňuje Thomas Newdick. Po měsících snah o získání nového vybavení by piloti ukrajinského letectva mohli začít trénovat na stíhačkách vyrobených v USA,

Americká Sněmovna reprezentantů schválila svou verzi zákona o národní obraně za rok 2023, který požaduje financování zahájení výcviku ukrajinských pilotů na amerických stíhačkách. Novela navazuje na opakované výzvy ukrajinských představitelů a pilotů ohledně nových letounů, jako jsou F-16, s jejichž pomocí by pokračovali ve snaze odrazit ruskou invazi.

Americká vláda se zatím zdráhala poskytnout Ukrajině stíhačky a plány na předání proudových letounů ze sovětské éry od jiných spojenců NATO se také nepodařilo uskutečnit, kromě zbraní a náhradních dílů.

Pokud by se však návrh stal zákonem, mohla by to otevřít cestu pro piloty ukrajinského letectva k zahájení výcviku na amerických strojích, což by zase bylo předpokladem pro to, aby Kyjev obdržel stíhačky americké výroby, ať už z jakéhokoli zdroje. Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že zajištění samotného letadla může velmi pravděpodobně chvíli trvat, je jasné, že má smysl vytvořit výcvikové kapacity s předstihem před případnými budoucími dodávkami.

Dodatek, který přiděluje 100 milionů dolarů na výcvik ukrajinských pilotů a pozemního personálu, aby se seznámil s americkými letadly, předložil kongresman Adam Kinzinger, republikánský zástupce za Illinois a sám bývalý pilot. Byl součástí verze zákona o autorizaci prostředků pro účely národní obrany na rok 2023, která byla přijata 14. července.

Společně s kongresmankou Chrissy Houlahanovou, zástupkyní Demokratů za Illinois a také bývalou důstojnicí letectva, představil Kinzinger minulý měsíc tuto legislativu, aby umožnil ukrajinskému personálu zahájit výcvik "na F-15, F-16 a dalších vzdušných platformách, zatímco administrativa nadále zvažuje odeslání takového zařízení."

Neexistuje žádný náznak, kde by se tento výcvik mohl odehrávat, ale USA již mají vytvořená dvoustranná výcviková partnerství s různými zahraničními provozovateli F-15 a F-16 s příslušnými "školami", které sídlí na různých amerických leteckých základnách. Další možností by mohlo být začlenění ukrajinských pilotů do jednotek F-16 jiných členů NATO, pokud budou mít kapacitu a dostatek instruktorů.

Houlahanová a Kinzinger ve společném prohlášení uvedli: "Reprezentanti nadále doufají, že nebude potřeba další eskalace [na Ukrajině], ale oba souhlasí s tím, že pro ukrajinskou armádu je zásadní, aby byla vycvičena a obeznámena s těmito leteckými platformami, pokud by Rusko pokračovalo ve své zlomyslné kampani proti suverenitě Ukrajiny. Bez ohledu na to, zda Spojené státy a jejich spojenci nasadí takové vybavení, tento program posílí ukrajinskou armádu a zajistí její dlouhodobou stabilitu a bezpečnost."

Houlahanová a Kinzinger také poukázali na rozsáhlé zprávy, které naznačují, že Rusko stále ještě nedosáhlo vzdušné převahy, tváří v tvář tvrdé opozici ukrajinského letectva a ukrajinské pozemní protivzdušné obrany. "Spojené státy mohou Ukrajině pomoci změnit situaci v letecké oblasti a poskytnout ukrajinským silám rozhodující výhodu ve válce," dodali poslanci.

Nejnovější vývoj v kampani za získání stíhaček vyrobených v USA do ukrajinských rukou přichází jen několik dní po návštěvě Washingtonu, DC, piloty ukrajinského letectva, volací znaky "Juice" a "Moonfish".

Na Capitol Hillu a v Pentagonu dva ukrajinští piloti letounu MiG-29 Fulcrum popsali problémy, kterým čelili při létání s tímto vybavením z dob studené války proti mnohem modernějším ruským stíhačkám. Znovu vyzvali americkou vládu, aby jim pomohla získat F-16 a související výcvik.

Mezitím další ukrajinský pilot MiGu-29, volací znak "Nomad", řekl Air Force Magazine, že jejich výpady byly v podstatě "sebevražedné mise". Dodal, že mezera ve schopnostech mezi ukrajinskými a ruskými proudovými letouny zahrnuje nepřátelskou dostupnost pokročilých aktivních radarových střel působících mimo vizuální dosah s dosahem "více než 150 km", což je bod, na který ukrajinští piloti v minulosti upozornili.

V současné době je Nomad jediným pilotem ukrajinských leteckých sil cvičícím ve Spojených státech jako součást programu vedení vzdušných sil na letecké základně Columbus v Mississippi. Začalo to před ruskou invazí Ukrajina v únoru, ale nyní doufá, že by mohl být mezi počátečním kádrem, který bude trénovat pilotování F-16.

Další potenciální kandidáti na výcvik na amerických proudových letounech by pravděpodobně pocházeli ze skupiny "nejméně 30 pilotů", o nichž se soudí, že již mají dostatečné znalosti angličtiny. To je názor plk. Jurije Ignata, hlavního mluvčího velitelství ukrajinského letectva, který také hovořil pro Air Force Magazine.

Ignat dodal, že pilotům bude pravděpodobně trvat asi šest měsíců, než přejdou na nové stíhačky, přičemž většina toho souvisí s taktikou a používáním nových zbraní. Hovořil i o svém přesvědčení, že dvě dvanáctiletadlové letky F-16 plus zálohy by stačily k tomu, aby pomohly zvrátit situaci na bojišti.

Toto je méně ambiciózní časová osa než některé z těch, které byly stanoveny v minulosti.

Jak jsme prozkoumali v minulosti, americké letectvo normálně vyčleňuje více než šest týdnů na svůj přechodový kurz, který vyžaduje plně vycvičeného a zkušeného stíhacího pilota letectva a převádí je pouze k pilotování F-16 z jiného typu. Normálnímu studentu kurzu B zabere výcvik na F-16 nejméně 37 týdnů. Přechod z cizí letecké zbraně na F-16 obvykle trvá mnoho měsíců, ne-li let.

Kromě obrany proti ruským letadlům Ukrajina vyjádřila přání provozovat také nové stíhačky při potlačování nepřátelské protivzdušné obrany neboli SEAD. To je považováno za nezbytné k narušení ruské pozemní protivzdušné obrany, ale jedná se o složitou disciplínu, která by vyžadovala další vybavení a výcvik, aby byla řádně provedena. Požadavek na specifické schopnosti SEAD F-16 vznesli dva ukrajinští piloti MiG-29 na své návštěvě v USA.

Nedávno se objevily nepotvrzené zprávy, že Ukrajina může ve skutečnosti upřednostňovat letouny F-15 nebo F/A-18 Hornet před často zmiňovanými F-16. Je to zřejmě kvůli obavám o bezpečnost jednomotorového proudového letounu, jako je Viper, přičemž dvoumotorová platforma je považována za vhodnější pro operace na nerovném poli a lépe schopnou absorbovat bojové poškození.

Nová legislativa by mohla Ukrajině konečně umožnit získat bojové letouny, pro úkoly protivzdušné obrany a případně ofenzivní činnosti, plus požadovaný výcvik personálu. Ještě 8. července jeden vysoký představitel obrany řekl, že "v současné době neexistují žádné plány na výcvik Ukrajiny na jiné letecké platformě, než na těch, které právě teď každý den efektivně využívají v bitvě".

Snahu změnit tuto realitu vedli Houlahanová a Kinzinger. Patřili mezi asi tucet zástupců a senátorů, kteří se během své návštěvy ve státě setkali s piloty MiG-29 Juicem a Moonfishem. Ukrajinští piloti také údajně diskutovali s Nathanielem Adlerem, hlavním ředitelem pro politiku Ruska, Ukrajiny a Eurasie v Pentagonu, a také se zástupci Sboru náčelníků štábů.

Doposud snahy poskytnout ukrajinskému letectvu náhradní stíhačky jako jeho MiGy-29 a Su-27 selhaly, zatímco letectvo a jeho piloti opakovaně vedli kampaň za efektivnější stíhačky vyrobené v USA, o nichž věří, že mohou naklonit rovnováhu sil v neprospěch ruského letectva. S pokračující válkou a změnou charakteru konfliktu se navíc stává pravděpodobnější možnost rozdvojené Ukrajiny s významnou oblastí okupovaného ruského území na východě země. V tomto druhu scénáře by pokročilé bojové letouny byly neocenitelné pro podporu úsilí vojáků získat zpět ukrajinské území.

Verze zákona o autorizaci národní obrany z roku 2023 od Sněmovny reprezentantů USA by mohla být startem potřebným k realizaci těchto cílů. Nejprve však musí Senát schválit svou verzi zákona, než bude kompromisní návrh obou komor předán prezidentu Joe Bidenovi, aby byl podepsán. To je proces, který může trvat několik měsíců. Průběh tohoto procesu budeme i nadále se zájmem sledovat.

