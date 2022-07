Přece si nebudeme snižovat inflaci jako v Německu

18. 7. 2022 / Boris Cvek

Minulý týden jsem zažil jeden zajímavý nesoulad, který, myslím, vypovídá hodně o naší současné politické a mentální situaci. Na jedné straně jsem s velkým zájmem četl o tom, že inflace v Německu mezi květnem a červnem mírně poklesla, zůstává těsně nad 8%. U nás v tom samém období došlo k růstu inflace asi o jedno procento na 17,2%.

Najednou jsem ve dnech po oznámení čísla české inflace za červen na Facebooku narazil na mnoho ničím nepodložených spekulací, kdo za tu naši situaci vlastně může. Agentura Bloomberg to vysvětluje jasně: v Německu inflace klesla díky vládním intervencím, konkrétně jde o snížení daní z pohonných hmot a snížení ceny jízdného ve veřejné dopravě. Zdá se mi to velmi prozaické a logické. O to více jsem pak byl šokován, když jeden vládní poslanec v Českém rozhlase argumentoval tím, že vláda nemůže pomáhat lidem, protože tím by roztočila inflaci.





U nás se bohužel součástí samozřejmých pravd stalo to, že za inflaci mohou ti chudí, kterým se moc pomáhalo, moc se jim zvedaly mzdy atd. Běda tomu, kdo by jim chtěl snad ještě pomáhat, protože tím zvedne inflaci. Je to velmi zajímavá myšlenková figura, která jde vesele proti všem faktům a dělá mnoha lidem tak dobře (typický ruský postkomunismus).







Dokonce jsem se setkal s názorem, že návrat k daním před rok 2021 by bylo „okrádání střední třídy“. Nezbývá tedy nic jiného než „šetřit“, samozřejmě na chudých. O ukrajinských uprchlících, z nichž je naprostá většina ve vážných finančních problémech, nemluvě, to nezajímá už vůbec nikoho. Přece si nebudeme snižovat inflaci jako v Německu! To by ještě scházelo.







