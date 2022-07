Rekordní vedra a požáry spalují Evropu: zemřelo přes tisíc lidí

18. 7. 2022

čas čtení 2 minuty

Rekordní vedra zabila v uplynulém týdnu v západní Evropě více než 1 000 lidí. Mezitím hasiči bojují s požáry, které spalují rozsáhlé oblasti tří zemí v souvislosti se zhoršující se klimatickou nouzí, uvedli o víkendu tamní představitelé.

Podle listu El País zabilo horko ve Španělsku od 10. do 15. července 360 lidí. Podle španělského vládního Zdravotního ústavu Carlose III. tak v minulém měsíci zemřelo v důsledku horka více než 800 lidí. Na mezinárodním letišti Madrid-Barajas byla ve čtvrtek zaznamenána rekordní teplota 42 stupňů Celsia a v některých španělských obcích byla zaznamenána maxima 43 až 45 stupňů Celsia, informuje Brett Wilkins.

Šedesátiletý zaměstnanec hygieny z Madridu zkolaboval v pátek při práci uprostřed ulice. Muž byl převezen do nemocnice s tělesnou teplotou přes 41 stupňů Celsia a zemřel na úpal. Byl jedním ze 123 lidí, kteří v pátek ve Španělsku v důsledku horka zemřeli.



V suchem sužovaném Portugalsku, kde se v pátek v Pinhãu teploty vyšplhaly na více než 46 stupňů Celsia, v sobotu ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že za poslední týden zemřelo na následky horka 659 lidí, většinou starších osob.



Britský meteorologický úřad v pátek poprvé v historii vydal červené varování před extrémními vedry na pondělí a úterý, kdy se v zemi očekává "výjimečné horko".



Vedoucí meteorolog společnosti AccuWeather Tyler Roys uvedl, že "existují obavy, že by se toto horko mohlo stát dlouhotrvající vlnou veder", která potrvá až do srpna, a to v místech, jako jsou "údolí v Maďarsku, východní Chorvatsko, východní Bosna, Srbsko, jižní Rumunsko a severní Bulharsko".



Vlnami veder a požáry trpí také části Afriky, Blízkého východu a Asie.



Mezitím bylo ve Francii, Španělsku a Portugalsku evakuováno více než 10 000 lidí, protože hasiči bojují s nekontrolovatelnými požáry, které postihly některé části těchto zemí. Na více než polovině území Portugalska je vyhlášen stav červené pohotovosti, protože hasiči se snaží zvládnout 14 požárů.



Podle agentury Associated Press tento týden bojovaly s požáry také Maďarsko, Chorvatsko a řecký ostrov Kréta, stejně jako Maroko a Kalifornie. Itálie se nachází uprostřed vlny letních veder, která je na severu země spojena s nejhorším suchem za posledních 70 let, což souvisí s nedávnou katastrofou, kdy se uvolnil obrovský kus ledovce Marmolada, který zabil několik turistů.



Studie ukázaly, že klimatická nouze způsobená člověkem zvyšuje četnost a závažnost vln veder.

