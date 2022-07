Fuj i fuj

13. 7. 2022

Kde je inflace?



Do zapomnění nezadržitelně mířící sdružení přátel Kalouska a hraběte zvaná strana TOP09 zjistila, že je zle. Už asi tuší, že ultrapravicová politika typu sociopat Drábek dovedla Českou republiku do stavu nízkých platů a obrovských cen, do stavu inflačního marasmu.



A tak pohledy vrhá strana hrdá na přijetí eura. Pokud se nemýlím, tak je strana TOP v nadějné koalici SPOLU a tam euru pšenka nekvete. Kluci pravicoví, nejprve si chyby vyříkejte ve Strakovce a teprve pak s tím dělejte ostudu na veřejnosti. Premiér Fiala mentálně vedoucí EU (alespoň si tak myslí) trvá na svém, že euro pouze přes jeho mrtvolu.



Kde máme inflaci za červen? To se místní pravice nechce pochlubit? Inflace v eurozóně je již dávno známa.

Vypadá to, že ministr Stanjura čísla raději ztratil někde na opavském rynku a nemůže je jaksi najít. Ve spolupráci s ekonomem atomového věku Skopečkem tlačí českou inflaci z výšin mermomocí dolů. Ještě pozvou Fialu, Blažka a dalšího pravicového šaška, aby i oni řádně zatlačili. Společné zatlačení české problémy dokonale vyřeší.





Generál kandidát Pavel ještě neohlásil zálusk na znečištěný Hrad a na mediálním fóru je zas terčem nelibosti. Ovšem nevím, v čem by mohl být problém. Až generál zavelí ke zteči, tak zavelí. Je očividné, že vládní koalice odvážných politiků okresního formátu si nepřeje generála za prezidenta a s tím se generál musí vypořádat.







K tomu potřebuje čas. Čas zhodnotit, zda se na vládu ostrých hochů lze spolehnout, nebo ne. Proč tahat z ohně horké kaštany za vládní koalici? Navíc, když mu házejí pod nohy klacky zášti, nedůvěry a členství. Na počátek září slíbily své pečlivě vylustrované kandidáty prozradit i vládní odvážné a perspektivní strany.







Možná by si měla koalice nadějných uvědomit, že nepodporou jediného kandidáta, který je schopen Babiše vypráskat až do basy, by mohla právě kandidáta Babiše na Hrad dovézt přímo za estébáckou ručičku. I s obytňákem. A pak před národem hořce plakat, že máme prezidenta estébáka, že má sám pro sebe milost a že bude škodit více, než ta troska nynější.





Kmotři lotři







Kmotři se pochlapili a konečně si došlápli na nenáviděné vrchní státní z Olomouce. Tuny zásadních pochybení kontroloři nalezli. Kandidát na vrchního šéfa v Olomouci musí zjednat okamžitou nápravu a slíbit, že už to nikdy neudělají. Kandidát se musí ohánět dle not kmotra Pabla, jinak z kandidáta bude tak maximálně vrchní prchni.







Jinak řečeno, pokud Daňhel nebude zpívat s kmotry, pak nezapěje vůbec. Hospodaření a efektivita to byla, která kmotra ministra nazlobila. Pokud se kandidát skloní před vládou a ministerstvem spravedlnosti, tak je naděje, že uspěje. Kmotři shluknutí do české oligarchické kleptokracie panu Ištvanovi nikdy neodpustí odstřelení křišťálového katolíka Nečase. Co kdyby se to opakovalo? A kde teď mají sehnat tak submisivního premiéra, který zobal z ruky nositelům kabelekpro Carevnu? Vždyť tak hezky tehdy šéf ČEZu poňoukal premiéra.







Nemáme, prostě nemáme







Milí poddaní, nemáme peníze, nemůžeme navýšit, musíme šetřit… na vás. Copak chcete, aby děti za vás v budoucnu platily?





ČEZ dostane od Stanjury naděleno 74 miliard. Hezký. Pro výdělek soukromých akcionářů se český stát umí roztrhat. Věnujeme z eráru téměř sto miliard, aby mohl ČEZ zdárně fungovat. Zvedáme ceny těm, kteří prostřednictvím ekonomického furianta půjčili. Vláda s velkým halasem udělá tarif, který nic moc nepomůže, ale vydělají na něm distribuční firmy. A ještě je nachystáno řešení pro strádající teplárny. Vláda dokonce uvažuje, že pošle teplárnám na modernizaci 10 miliard, našich miliard, přičemž teplárny musí svatosvatě slíbit na holý pupík, že cenu nezvednou, vlastně, že ji zvednou jen tak akorát. Slib od hulváta Topolánka nemá cenu, to je jako kdyby zloděj sliboval, že už nebude.







Za státní půjčku bude ČEZ jistit na energetické burze. Bude jistit našimi penězi vlastní byznys. Distributorům, kteří si levně nakoupí a draze prodají, pomůžeme. A mimochodem, mezi těmi, kdo může levně koupit, ale příšerně draze prodat, je i samotný moloch ČEZ. Takže, aby směl náš výrobce takto neslušně vydělávat, musíme mu my chudobní půjčit. Tomu se říká ultrapravicová neoliberální zhovadilost prvního stupně.





Proč ne?







A jelikož ultrapravicová ODS nelituje svých inflačních hříchů vedoucích k rozpoutání obrovské inflace v Čechách, na Moravě i Slezsku, tak hurá na další ořezávání nadměrných zdrojů financí do státního rozpočtu.





Pravicoví šílenci v době nejhorší si plní bobříka a na scéně se znovu objevuje švarc systém. V době nutné každé koruny pro stát, se vláda šetrných skrblíků odpovědných za veřejné finance rozhodla, že až tak moc šetřit nemusí. Že sociální systém, zdravotnictví a důchodový fond se bez peněz obejdou. Co se objeví dál? Sociální dávky budou decimovány, důchody sníženy a invalidi vyrazí do mišelinky tahat dráty.





Ne, ne a ne







Šafr, Neumann i další praví jsou rozhorleni, že novináři se nadměrně zabývají korupční kauzou vládní strany STAN, TOP09 a kdoví koho ještě. Moc se tomu věnují, přičemž se mají důkladně věnovat třeba kauze Diag Human. O Diag Human se za 30 let popsalo tuny stránek. Pachatelé jsou známí. Většina je stále u kormidel. Pan Neuman dokonce pachatele v kauze Diag popsal.





Ale v kauze Hlubuček jde prý jen o drobné. Omyl! Dosud se odhalilo, že se techtle mechtle týkaly zakázek za minimálně sto milionů. Drobné? Vážně? Komu to chtějí chlapci novinářský vsugerovat?







Kauza Hlubuček, Redl a Gazdík plus vládní kolektiv je mnohem, ale mnohem nebezpečnější a pro stát dražší než starý Diag. Kauza Hlubuček ukazuje, jak u nás od Sametu politici hospodaří, kdo tudy chodí, kam co nosí a za kolik je ve Španělech vilka i dvě. Nejedná se totiž o slabých, ač bolestných 15 miliard pro Šťávu a podnikavé přátele z české politiky, jedná se o stovky až tisíce miliard, které systémem Hlubuček teče neustále pryč. Ze státního do soukromého. Toto je pravý důvod, proč nemáme na nájem, energie a na co do huby.





OK, tady jsou ti pachatelé okolo kauzy Diag: Klaus, Zeman, Babiš, Topolánek, Fiala a hlavně kmotr ministr spravedlnosti Blažek. Ten se vážně povedl.







Starší už není?







Koalice SPOLU na primátora Prahy nominuje důchodce Svobodu, který světlo světa spatřil již velmi dávno. Proč má hlavní město řídit důchodce ze starých časů? Nestačí nám soudruh Zeman? Není 78 let málo?





Ne že by byl katolický fanatik, doživotní poslanec, velkoformátový „bukvatyr“ Benda, nebo zajíček v kmotří jamce lepším kandidátem kmotrů v Praze než nominovaný důchodce, ale že by koalice SPOLU neměla nějaký mladší, nadějný kmotří kádr? Vím, důchodce je pro kmotry ideální, jako Zeman pro hradní mafii, ale proč???







Nedáme je, nedáme!







Vláda ČR by schopné trestat neměla, ať vláda trestá neschopné, co na ty schopné za směšný plat makají. Ať makají, ne v jednom, ale ve dvou až třech zaměstnáních. Vláda daně nezvedne!





Novinářka Hovorková v rozhovorech s Vládou politické hlouposti předvádí alotria. Naposledy, v rozhovoru s europoslancem lidovcem Zdechovským, nahazovala víc a tučněji, než svého času nahazoval v rozhlase její kolega a ideový vzor Xaver Veselý.







A co se našlo v článku o vyšších daních? Krom pláče a slz? Umělá solidarita musí být, jako lidský přežitek okamžitě zmrazena, zrušena a do země zadupána. Země medu a strdí, hrouda česká plná smradu a levných pracovních sil, musí i nadále být zemí sociálního systému nepatrných dávek, které putují od státu přes postižené k bohatým.







Máme tady plošný neregulovaný sociální systém dotací a podpor pro nechutně bohaté až v mamonu zahrabané. Solidarita je dobrá věc, dokonce i civilizovaná, ale nutit do ní někoho? Ne, ne, fuj.







Progresivní zdanění je ze své podstaty nespravedlivé. A nikdo nikomu bohatému nebrání, aby posílal státu více peněz, nebo pomáhal chudobným.







Ano, i taková slovní zvěrstva převlečená za pravicová moudra padají na stránkách nezávislého Fóra. Jen svobodné rozhodnutí.







Protože. Jedinec s vysokými příjmy přeci odvádí státu víc do státní kasy. Zapomíná se ovšem, že člověk s vysokými příjmy od státní kasy mnohdy také mnohem více dostává. Což jaksi z rétoriky ukecané pravice nezazní. A nezazní. A tak se kvůli hrozbě zdanění bohatých horečně vzývá daň zvaná rovná, která vše narovná a do hrobu zarovná.





Stát a praví ministři nemají brát, nesmí brát, bohatým, mají brát chudým a bohatým ještě víc na nízkých daních dodávat. Mají se podívat, kde stát nedobře rozhazuje, kolik teče oligarchovi Babišovi (ti ODS věrní jsou chráněni), kolik se utrácí na sociálně pitomé a kolik platu berou státní leniví zaměstnanci.







Stát nesmí brát peníze bohatým lidem a tím je demotivovat. Chudé může demotivovat do nekonečna. Víc demotivované nižší vrstvy, než jsou u nás se v EU sotva najde.







Téměř milion demotivovaných obětí pravicové exekutorské mafie, kteří přispívají svou chudobou na bohaté daně exekutorům a exekutorské mafii, stejně už víc demotivovat nelze. Exekuční byznys ročně stojí tuto republiku hodně desítek miliard peněz, ale to jsou peníze pro bohaté a tak je to kurňa správné a tak to ma byt. Tady pravidlo, že to zaplatí naše děti opět neplatí.





Vláda by schopné občany trestat neměla, ty neschopné trestat může dle libosti, a ty všehoschopné by měla podporovat ještě více. Ostatně tak je pravicová politika u nás od Sametu zvyklá. Je to její jediný, ale zato hlavní bod.







Hrdý Čech by se lek







Kritika premiéra Fialy není na místě, protože kritizovat počiny velitele Strakovky smí jen ten a ten a nikoli ten a ten. Protože, kdo kritizuje Fialu a jeho vládu, ten je fuj i fuj. a žádný hrdý Čech by si neměl nechat líbit. Co by si neměl nechat líbit? Neměl by si nechat líbit být zaměstnancem Agrofertu a neměl by platit jeho podnikání. Spřáteleným oligarchům jest ovšem dovoleno zaměstnávat i platit.





Neměl by volit zloduchy, kteří vysávají a od sametové nepaměti luxují stát velkým sacím bagrem a navíc mnohdy i trestně. Opět týká se to pouze Babiše a ostatních oligarchů nikoli? Problém není, že se jeden oligarcha utrhl z řetězu, problém je, že v Česku si oligarchie vylobovala zákony, které jí umetají cestičky k miliardovým penězům na úkor státu.







Čech by si také Neměl nechat líbit, aby se k moci dostal politik, co se k moci prokousal díky StB. Ale soudruh Babiš se k moci nedostal za vlády StB, dostal se k moci za vlády ODS, dostal se k moci za pomoci zmršených zákonů, kdy v Čechách byla taková právní tma tmoucí, že ani žluté kulaté nemělo žádnou šanci. A dodnes si kmotři, kmotřenci a oligarchové hlídají, aby Sluníčko ani nepopolezlo, aby nespálilo jejich miliardové, státu ukradené peníze.





Záměrem Fóra bylo ukázat, že hrdý Čech nemá podporovat Babiše. Jenže. Prazdroj Babiše je v praktikách strany ODS a v praktikách kapitalismu na český způsob.







Hrdý český volič by rozhodně už nikdy neměl volit Babiše, Klause, Zemana, ale také Fialu, Blažka, Stanjuru či přemoudřelého Kubu. A už vůbec ne rotující kmotry zhasnutých vysvícených politických stran.





Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého







