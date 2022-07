"Ruský člověk nedokáže bojovat bez nenávisti." Proč Putin válčí jako Hitler

13. 7. 2022

čas čtení 3 minuty

Putinova strategie na Ukrajině je "velmi podobná" Hitlerově strategii v SSSR. Oba začali s předpokladem, že mohou dosáhnout zničení svého protivníka, a to rychle, a pak se oba museli přeorientovat na opotřebovací válku, kde jejich vyhlídky na vítězství byly menší a v nejlepším případě vzdálenější, říká historik a specialista na 2. světovou válku Arťom Drabkin.

Současná ruská strategie ve speciální vojenské operaci na Ukrajině je velmi podobná strategii Německa v jeho válce se Sovětským svazem.

Hitler ve své válce a Putin v té současné nasadili zpočátku pozoruhodně malé síly, aby dosáhli svých cílů, protože předpokládali, že první šok z útoku způsobí zhroucení jejich protivníka. Protože oba vůdci se báli lidového hněvu, zpočátku nemobilizovali své obyvatelstvo k totální válce.

Oba vůdci navíc definovali vítězství způsobem, který by neskončil konflikt jako takový. Kdyby Hitlerovy síly dosáhly linii Archangelsk-Astrachaň, o niž na začátku usiloval, vyvstala by otázka, "co bude dál?" vzhledem k tomu, že většina SSSR by zůstala neobsazena. Putin čelil podobnému problému při definování udržitelného vítězství, kterého by bylo možné dosáhnout.

Existuje ale ještě jeden aspekt, v němž se přístup zmíněných vůdců v těchto konfliktech navzájem podobá. Německé vedení, které se setkalo s permanentní mobilizací Sovětského svazu, v tom nevidělo bezprostřední hrozbu. V důsledku toho jeho blesková válka selhala a válečné plány se zhroutily.

To vedlo k situaci, kdy armáda začala jednat v podmínkách trvalého nedostatku zdrojů, lidských i materiálních; a již v roce 1942 mohla útočit pouze jedním strategickým směrem, ale ne všemi. Kdyby Německo mobilizovalo úplněji ještě na podzim 1941, Hitler mohl válku vyhrát.

Něco podobného se děje v případě ruské invaze na Ukrajinu. Konflikt se změnil z ničivé války v opotřebovací válku. Pro vítězství v této speciální operaci potřebuje Moskva provést částečnou mobilizaci, změnit svou domácí politiku a převést ekonomiku na vojenskou kolej.

Ale není vidět, že by se to dělo. A pokud má být získáno vítězství, musí k tomu dojít v bezprostřední budoucnosti. Místo toho se nezdá, že by ruská strana uznala existenční hrozbu pro Ruskou federaci; a nikdo neřeší vojenské požadavky s dostatečnou naléhavostí.

Když válka v únoru začala, mnozí v Rusku předpokládali, že se Ukrajina vnitřně zhroutí; a mnozí na Západě předpokládali, že stejný osud čeká Rusko. Ani jedno se zatím neprokázalo. Ale existuje větší riziko toho druhého než prvního, protože Ukrajinci se zmobilizovali a Rusové ne.

Rusům je třeba říct pravdu a přejít do "režimu přežití", ve kterém obětují svůj konzumerismus pro přežití země. Pokud se tak brzy nestane, může být výsledek této války mnohem horší, než si mnozí myslí, a dokonce může připomínat něco jako únor 1917.

