Zajímá někoho, že většina uprchlíků z Ukrajiny má vážné finanční potíže?

14. 7. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta







Včera jsem tak nějak mimochodem při poslouchání Českého rozhlasu Plus zaslechl ve zprávách větičku o tom, že většina ukrajinských uprchlíků v ČR má vážné finanční potíže. Nikde se o tom nepíše, nikdo na to neupozorňuje, ba dnes jsem začal pochybovat o tom, zda se mi to jen nezdálo. A nezdálo, našel jsem totiž tohle (datum 13.7.2022):