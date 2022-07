Hlavní téma dne v Srbsku

15. 7. 2022

Hlavním tématem v Srbsku je možná poprava policejního inspektora, který odhalil, že srbský prezident a jeho bratr jsou zapojeni do výroby a distribuce drog prostřednictvím sítě ministrů, vojenských a zpravodajských důstojníků a zločinců.



The main topic in #Serbia is the potential execution of the police inspector who discovered that the Serbian president and his brother are involved in the production & distribution of narcotics through a network of govt. ministers, military & intelligence officers, and criminals. pic.twitter.com/EQdmxQGvT2