Ruská agrese na Ukrajině: Počet obětí ve Vinnycji stoupl na 23, desítky lidí se pohřešují

15. 7. 2022

- Páteční útoky na univerzity v městě Mykolajiv:

Local media published photos of the aftermath of #Russia's attack on the universities of #Mykolaiv. pic.twitter.com/hgjSIMeTSG — NEXTA (@nexta_tv) July 15, 2022

- Centrální ukrajinské město Vinnycja se vzpamatovává z ruského raketového útoku, který zasáhl civilní budovy a kulturní centrum a při němž zahynulo nejméně 23 lidí - včetně tří dětí - a desítky dalších byly zraněny.



Zatímco se město s 370 000 obyvateli, z nichž mnozí uprchli z východní Ukrajiny, aby unikli dělostřelecké palbě na frontě, probouzí, záchranné týmy pokračují v pročesávání trosek, úřady hlásí, že se stále pohřešuje 39 lidí.

Šéf národní policie Ihor Klymenko uvedl, že zatím bylo identifikováno pouze šest mrtvých. Z 66 lidí převezených do nemocnice zůstává pět v kritickém stavu a 34 utrpělo těžká zranění, uvedla ukrajinská státní služba pro mimořádné události v aktualizované zprávě vydané ve čtvrtek krátce po 22. hodině.



Ruská ponorka v Černém moři vypálila na město řízené střely Kalibr, napsal zástupce vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.



Margarita Simonyanová, šéfka státem kontrolované ruské televizní sítě RT, na svém kanálu v aplikaci pro zasílání zpráv uvedla, že jí vojenští představitelé sdělili, že budova ve Vinnycji byla cílem útoku, protože v ní sídlili ukrajinští "nacisté". Šéf národní policie Ihor Klymenko uvedl, že zatím bylo identifikováno pouze šest mrtvých. Z 66 lidí převezených do nemocnice zůstává pět v kritickém stavu a 34 utrpělo těžká zranění, uvedla ukrajinská státní služba pro mimořádné události v aktualizované zprávě vydané ve čtvrtek krátce po 22. hodině.Ruská ponorka v Černém moři vypálila na město řízené střely Kalibr, napsal zástupce vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.Margarita Simonyanová, šéfka státem kontrolované ruské televizní sítě RT, na svém kanálu v aplikaci pro zasílání zpráv uvedla, že jí vojenští představitelé sdělili, že budova ve Vinnycji byla cílem útoku, protože v ní sídlili ukrajinští "nacisté".



- Starosta města Mykolajiv Oleksandr Syenkevyč poskytl dnes ráno na Telegramu další podrobnosti o úderech na město. Napsal:



Ruský okupant opět střílel na vzdělávací instituce v Mykolajivu! Na místě již pracují záchranáři a záchranné týmy. V současné době jsou známi dva zranění. Tentokrát Rusové udeřili na Mykolajiv kolem 7.50 ráno, protože dobře věděli, že v té době už bylo na ulicích mnoho lidí. Skuteční teroristé!



Zveřejnil také několik snímků poškozené budovy, na nichž ji identifikoval jako Suchomlynskou národní univerzitu v Mykolajivu a uvedl: :



V její blízkosti už naši pracovníci komunálních služeb vyčistili ulici od kamenů a různých trosek. Provoz byl obnoven.





- Podle zprávy zveřejněné britským Centrem pro informační odolnost (CIR) ukazují nové satelitní snímky rozšiřující se místo hrobů v Ruskem okupovaném ukrajinském městě Mariupol.



Vyšetřovatelé z CIR na základě satelitních snímků zjistili, že na mariupolském Starokrymském hřbitově přibylo v období od 12. května do 29. června přibližně 1 400 nových hrobů.



Výzkumníci CIR odhadují, že každý měsíc je vykopáno pětkrát více nových hrobů než před ruskou invazí.



"Naše zpráva ilustruje pokračující extrémní tlak na civilní život na Ukrajině, zejména v okupovaných oblastech. Provizorní pohřby a rostoucí počet hrobů po celé Ukrajině, zejména v okupovaných oblastech a v jejich okolí, jsou jasnou ilustrací počtu mrtvých civilistů po ruské invazi," řekl Benjamin Strick, ředitel vyšetřování CIR.



Rusko koncem května oznámilo, že převzalo kontrolu nad Mariupolem po téměř tříměsíčním obléhání, které proměnilo velkou část přístavního města v kouřící ruiny.



- Po úderu na Vinnycji se dosud nepodařilo identifikovat 11 těl včetně dětí



Jedenáct těl, včetně dvou dětí, zůstává po včerejším úderu na Vinnycji neidentifikováno. Ihor Žovkva, zástupce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta, také řekl divákům Sky News ve Velké Británii, že "více než 70 lidí je stále v nemocnici" a "18 lidí se pohřešuje a záchranná operace pokračuje".





O raketovém úderu řekl, "je to neuvěřitelné, pokaždé se to stane v civilním městě, kde nejsou žádní vojáci, žádné vojenské objekty, jen centrální náměstí města. Bohužel se to stává prakticky, když ne každý den, tak každý týden."





Musíme posílit ducha multilateralismu, musíme také vybudovat záchrannou síť pro naši budoucí spolupráci," řekl.

Zařekl se, že Ukrajina přivede odpovědné osoby před soud: "Každý člověk, který je zodpovědný za tento výbuch, člověk, který mačkal tlačítko - a my už víme, že tam byly rakety Kalibr vypálené z ponorky a z Černého moře - každý člověk zodpovědný za plánování a provedení této operace bude určitě postaven před soud."Napsal na Twitteru:"Ruští teroristé dnes zaútočili na dvě největší univerzity v Mykolajivu. Nejméně deset raket. Nyní útočí na naše školství. Žádám univerzity všech demokratických zemí, aby prohlásily, že Rusko je tím, čím ve skutečnosti je - Teroristou"Zpráva byla doprovázena videoklipem, který zřejmě ukazuje hořící budovy.poté, co byl v noci na dnešek v jeho západní oblasti Ukrajiny vyhlášen nálet. Napsal to na Telegram:"Sirény jednou vyhlásily letecký poplach. Trval téměř dvě hodiny. Hrozil raketový úder z Černého moře. Hrozba se nenaplnila. Ve Lvovské oblasti je klid. Zatímco poplach trval, řada kanálů Telegramu a někteří uživatelé Facebooku šířili nepravdivé informace, že ve Lvovské oblasti byly údajně slyšet výbuchy. Zamyslete se nad tím, zda se máte řídit takovými "zdroji" informací."Kozyckij uvedl, že včera do Lvova přijelo z východu země v evakuačních vlacích dalších 172 lidí a že 842 lidí opustilo Lvov a zamířilo do polského Przemyślu.V prohlášení se uvádí, že obě organizace budou zařazeny na ruský seznam "nežádoucích", což jim zakazuje působit v Rusku a spolupráce s nimi je pro ruské organizace a jednotlivce nezákonná.Zakladatel Bellingcatu Eliot Higgins se pozastavil nad tím, jak je možné, že je tento seznam uplatňován, když v Rusku nemá Bellingcat žádné zastoupení, a na Twitteru napsal: "Bellingcat byl spolu s našimi partnery The Insider prohlášen za nežádoucí organizaci v Rusku. Bellingcat nemá žádnou právní, finanční ani personální přítomnost, takže není jasné, jak Rusko očekává, že to bude prosazovat."IT specialista Andrij Artymovyč ležel v posteli, když nedaleko dopadly rakety, a deníku Kyiv Independent řekl: "Vojenská letadla tu létají pořád, ale tohle bylo něco neobvyklého. Roztříštilo se sklo a já se vykutálel z postele. Všude bylo sklo."Vasyl Nahajčuk, zástupce primáře popáleninového oddělení nemocnice ve Vinnycké oblasti, řekl: "Dnes k nám přivezli mladou, dvacetiletou ženu. Její zranění jsou neslučitelná se životem. Její popáleniny pokrývají 98 % těla a jsou hluboké. Přijali jsme také 60letou ženu. Její popáleniny pokrývají 80 % těla, ale nejsou tak hluboké jako u této mladé ženy. Jejich věk se však liší a na tom záleží."Nahajčuk vysvětlil, že úroveň 30 % popálenin je obvykle smrtelná.Anna Myroniuková píše, že Kostiantyn Gozdyp, místní prokurátor, řekl: "Některá těla nelze identifikovat jinak než genetickým vyšetřením. Jsou mezi nimi zaživa upálené děti, dospělí, kteří uhořeli zaživa".Ruské a proruské separatistické jednotky Luhanské lidové republiky tvrdí, že vstoupily na předměstí Siversku v ukrajinském Donbasu, uvedlo britské ministerstvo obrany.S uznáním, že zprávy nejsou potvrzeny, ministerstvo uvedlo, že ruské síly pomalu postupují na západ a sondážně útočí směrem k Siversku od Lysyčanska, aby si otevřely cestu dál na Slovjansk a Kramatorsk.Bakhmut bude pravděpodobně dalším cílem, jakmile bude Siversk zajištěn," uvádí se ve zprávě.Institut pro studium války rovněž uvedl, že Rusko pravděpodobně připravuje ofenzivu většího rozsahu podél linie Slovjansk-Siversk-Bachmut. Americký think tank uvedl, že Rusko do značné míry pokračuje v operační pauze, přičemž pravděpodobně probíhají přípravy na rozhodnější ofenzívu.Spojené státy a více než 40 dalších zemí se dohodly, že budou koordinovat vyšetřování podezření z válečných zločinů na Ukrajině.Ve čtvrtek podepsalo 45 zemí, včetně států Evropské unie a Velké Británie, USA, Kanady, Mexika a Austrálie, na konferenci v Haagu politické prohlášení o spolupráci.Vzhledem k tomu, že je nyní otevřeno přibližně 23 000 vyšetřování válečných zločinů a různé země vedou týmy, je třeba, aby důkazy byly věrohodné a organizované, uvedli úředníci.Prokurátor ICC Karim Khan řekl:Prostou pravdou je, že v době, kdy spolu hovoříme, žijí děti, ženy a muži, mladí i staří, v teroru."Khan uvedl, že čtvrteční setkání ministrů se zabývalo "potřebou koordinace, soudržnosti" a "potřebou zastřešující strategie", protože různé státy a soudy pracují na vyšetřování a stíhání zločinů.Mezi kroky, které přijmou, patří vytvoření zastřešující skupiny, aby se zabránilo zdvojování vyšetřování, školení ukrajinských státních zástupců a rozšíření počtu forenzních týmů působících na Ukrajině.Přislíbili také 20 milionů eur (20 milionů dolarů) na pomoc Mezinárodnímu trestnímu soudu, jakož i úřadu generálního prokurátora na Ukrajině a podpůrným snahám OSN.Úřady již dříve uvedly, že se domnívají, že se pohřešuje 39 lidí, zatímco záchranné týmy pokračují v prohledávání trosek.Ukrajinské ministerstvo vnitra citovalo šéfa národní policie Ihora Klymenka:Vyšetřovatelé žádají nejbližší příbuzné (rodiče a děti) pohřešovaných, aby se ozvali a poskytli biologické vzorky.Satelitní snímky a snímky z terénu odhalují prudký nárůst pohřbů v Ruskem ovládaných oblastech Ukrajiny, uvádí se ve zprávě zveřejněné v pátek.Nevládní centrum pro informační odolnost analyzovalo podle agentury France-Presse snímky pohřbů v šesti oblastech - dvě z nich byly dříve v držení ruských sil a zbytek je stále pod kontrolou Moskvy na jihu Ukrajiny.Na Bali se sešli finanční představitelé skupiny 20 největších ekonomik, přičemž hostitelská Indonésie naléhavě vyzývá ke konsensu uprostřed následků války a rostoucích ekonomických tlaků způsobených prudkým růstem inflace.Indonéský ministr financí Sri Mulyani Indrawati varoval, že pokud se vedoucí představitelé nespojí, mohlo by to pro země s nízkými příjmy, které se potýkají s rostoucími cenami potravin a energií, znamenat "katastrofu".Sri Mulyani uvedl, že svět vkládá velké naděje do toho, že skupina bude schopna najít řešení trojí hrozby války, rostoucích cen komodit a jejich vedlejších dopadů na schopnost zemí s nízkými příjmy splácet dluhy.Jsme si velmi dobře vědomi toho, že cena naší neschopnosti spolupracovat je vyšší, než si můžeme dovolit. Humanitární důsledky pro svět, a zejména pro mnoho zemí s nízkými příjmy, by byly katastrofální."Mezi členy skupiny G20 patří západní země, které na Rusko uvalily sankce a obviňují ho z válečných zločinů na Ukrajině, a také země jako Čína, Indie a Jihoafrická republika, které reagovaly zdrženlivěji.Srí Mulyani vyzval členy skupiny G20, aby méně mluvili o politice a "budovali mosty mezi sebou", aby mohli přijímat více technických rozhodnutí a činů.Kanadská ministryně financí Chrystia Freelandová řekla ruským představitelům na setkání finančních představitelů skupiny G20, že je činí osobně odpovědnými za "válečné zločiny" spáchané během ruské války na Ukrajině, uvedl západní představitel.Freelandová se v pátek přímo obrátila na ruskou delegaci, která se účastní zasedání skupiny 20 největších ekonomik, a řekla jim:"Válečných zločinů se nedopouštějí jen generálové, ale i ekonomičtí technokraté, kteří umožňují, aby válka probíhala a pokračovala."Jako důvod neposkytnutí vládních údajů uvedla Maliar ve svém příspěvku na Facebooku ve čtvrtek pozdě večer možnou újmu z využití informací o ztrátách k dalším analýzám a strategii Ruska.Při zásahu ve Vinnycji zahynula čtyřletá dívka, jejíž život a smrt mapují příspěvky na sociálních sítích.Záběry ukazovaly Lizu Dmitrijevovou ležící mrtvou v převráceném kočárku."Mezi mrtvými ve Vinnycji je dnes dívka, byly jí čtyři roky, jmenovala se Liza. Tomu dítěti byly čtyři roky! Její matka je v kritickém stavu," uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém posledním celostátním projevu.Lizina matka Iryna ji odvezla do vzdělávacího centra ve městě, které je podle většiny lidí daleko od frontové linie, čtyři hodiny jízdy autem západně od hlavního města Kyjeva.Liza se však domů nikdy nedostala. Krátce po jedenácté hodině dopoledne dopadly na náměstí tři ze sedmi raket, které byly údajně vypáleny z ruské ponorky v Černém moři. Uprostřed masakru záběry zachytily Lizu, jak leží mrtvá v převráceném kočárku. Nedaleko leží uříznutá noha. Ruka vojáka se natahuje po kočárku.K útoku na Vinnycji, která se nachází daleko od válečné fronty, došlo ve čtvrtek dopoledne, kdy byly ulice plné lidí. Ukrajinská státní záchranná služba uvedla, že stále pátrá po 39 lidech, kteří jsou považováni za pohřešované, zatímco 34 osob je stále ve vážném stavu.. Ve svém videoposelství na haagské konferenci Zelenskij vyzval představitele evropského a mezinárodního trestního soudu, aby otevřeli "zvláštní tribunál", který by vyšetřil ruskou invazi do jeho země.Mychajlo Podoljak, vedoucí ukrajinského vyjednávacího týmu a klíčový poradce Zelenského, uvedl, že ruské síly útočí na "mírumilovná" ukrajinská města, jako je Vinnycja, Kremenčuk, Chasiv Jar a Charkov, aby Ukrajince donutily k "míru za každou cenu", napsal Podoljak na Twitteru. Útoky Ruska na mírová ukrajinská města nebyly chybou, ale schválenou vojenskou strategiíPodle Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě jsou do těchto center v samozvané separatistické Doněcké lidové republice na východě Ukrajiny převáženy desetitisíce civilistů, kteří jsou poté"Stále se zjišťuje, kolik dětí ruské síly unesly a odvezly z Ukrajiny... Předběžné číslo je strašné - asi 200 000 dětí," řekl ve čtvrtek na konferenci o odpovědnosti Ukrajiny v Haagu.Zástupci Putinova režimu "nemají místo" na setkání zemí G20 na Bali, řekla a dodala, že bude nadále tlačit na spojence, aby stanovili cenový strop na ruskou ropu, což by podle ní "Putinovi odepřelo příjmy, které jeho válečná mašinérie potřebuje".Turecko již dříve oznámilo dohodu s Ukrajinou, Ruskem a OSN, jejímž cílem je obnovit vývoz ukrajinského obilí blokovaného Ruskem.Nový zákon, který vstoupí v platnost 1. prosince, rozšiřuje definici "zahraničních agentů" na všechny, o nichž se má za to, že se dostali "pod zahraniční vliv" nebo přijímají podporu ze zahraničí, nejen zahraniční peníze.. V nové zprávě tento americký thinktank uvedl, že Kreml "pravděpodobně nařídil ruským 'federálním subjektům' (regionům), aby vytvořily dobrovolnické prapory, které by se účastnily ruské invaze na Ukrajinu, místo aby v Rusku vyhlásily částečnou nebo úplnou mobilizaci".