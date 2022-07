Kreml plánuje budoucnost "agrárního impéria" místo technologické ekonomiky

13. 7. 2022

To, co se od obnovené invaze na Ukrajinu přihodilo v Tatarstánu, nejen potvrzuje postřeh Natalji Zubarevičové, že čím lépe si region vedl před tímto datem, tím hůře si vede od té doby. Ale naznačuje to ještě něco jiného, horšího, říká Ruslan Ajsin. To, co se od obnovené invaze na Ukrajinu přihodilo v Tatarstánu, nejen potvrzuje postřeh Natalji Zubarevičové, že čím lépe si region vedl před tímto datem, tím hůře si vede od té doby. Ale naznačuje to ještě něco jiného, horšího,

Nedávno Nikolaj Patrušev, tajemník ruské bezpečnostní rady, přijel do Kazaně, kde nastínil své plány pro změny v Rusku. Mezi ně patří i to, aby se jeho syn Dmitrij Patrušev, současný ministr zemědělství, stal nástupcem Vladimira Putina ve funkci prezidenta.

Putin by byl pak jmenován do čela Státní rady, z níž by bez problémů vládl až do konce svých dnů. Ale dosazení Patruševa juniora do úřadu prezidenta by signalizovalo, že Moskva chce, aby se země vyvíjela směrem k agrárnímu impériu, aniž by regiony a republiky měly šanci se industrializovat a modernizovat.

Takový krok by znamenal, že Putinův režim sází na hluboce patriarchální venkovské lidi. Ne nadarmo byl Patrušev junior pověřen vedením ministerstva zemědělství, a to signalizuje návrat k Uvarovově trojici pravoslaví, autokracie a národnosti, tedy agrární povahy. (Hrabě Uvarov byl vlivným ruským konzervativním politikem v době vlády cara Mikuláše I., v letech 1825-1855 - pozn. BL.)

To může udržet současné vedení u moci až do smrti a dát mu naději, že dokáže předat moc svým dětem. Ale bude to znamenat degradaci Ruska, především v případě republik, jako je Tatarstán, které se snažily o modernizaci - ale nakonec to postihne celou zemi.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

