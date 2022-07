Studie ukazuje, že jaderná válka by způsobila tisíciletí trvající malou dobu ledovou

14. 7. 2022

V době, kdy ruská invaze na Ukrajinu oživuje děsivý přízrak termonukleárního zničení, vědecká studie odhaluje, že výměna pouhých stovek kusů jaderných hlavic by pravděpodobně způsobila "malou dobu ledovou" trvající staletí nebo dokonce tisíciletí.

Vědci již dlouho vědí, že i "omezená" termonukleární válka může mít za následek tzv. jadernou zimu neboli dlouhodobé globální ochlazení v důsledku toho, že saze v atmosféře by blokovaly životodárné sluneční světlo. Nová studie však zkoumá dopady takové války na pozemské oceány a mořské ekosystémy, píše Brett Wilkins.

Výzkumníci simulovali dvě hypotetické jaderné války: americko-ruskou termonukleární výměnu, při níž bylo proti městům a průmyslovým cílům odpáleno 4 400 stokilotunových hlavic, které vyvolaly požáry, jež do horních vrstev zemské atmosféry vypustily více než 330 miliard kilogramů kouře a černého uhlíku pohlcujícího sluneční světlo, a indicko-pákistánský konflikt zahrnující 500 stokilotunových bomb, které vyprodukovaly až 103 miliard kilogramů kouře.



V obou simulacích jaderné bouře vyvrhly do horních vrstev atmosféry saze a kouř, které zablokovaly slunce a způsobily globální neúrodu. V prvním měsíci po válce klesla průměrná globální teplota přibližně o 13 °C, což je větší změna teploty než během poslední doby ledové.



"Nezáleží na tom, kdo koho bombarduje. Může to být Indie a Pákistán nebo NATO a Rusko. Jakmile se kouř dostane do horních vrstev atmosféry, šíří se globálně a ovlivňuje všechny," vysvětluje hlavní autorka studie Cheryl Harrison.



Výzkumníci zjistili, že teplota oceánů by rychle a nevratně klesla a rozšiřující se mořský led by způsobil katastrofální blokádu pobřeží, což by znemožnilo lodní dopravu na velké části světa.



Ještě zlověstnější je, že "náhlý pokles světla a teplot oceánů, zejména od Arktidy do severního Atlantiku a severního Pacifiku, by zničil mořské řasy, které jsou základem mořské potravní sítě, což by v podstatě způsobilo hladomor v oceánu," uvádí se ve shrnutí zprávy zveřejněné v časopise Science Daily. "To by zastavilo většinu rybolovu a akvakultury."



Spoluautor studie Alan Robock, profesor environmentálních věd na Rutgersově univerzitě v New Jersey, uvedl, že "jaderná válka má pro všechny hrozivé následky".



"Světoví lídři již dříve využili naši studii jako podnět k ukončení závodů v jaderném zbrojení v 80. letech 20. století a před pěti lety k přijetí smlouvy v OSN o zákazu jaderných zbraní," dodal. "Doufáme, že tato nová studie povzbudí další státy k ratifikaci smlouvy o zákazu jaderných zbraní."



Smlouvu o zákazu jaderných zbraní (TPNW) ratifikovalo 65 zemí - ale žádná z devíti světových jaderných mocností. V komentáři po prvním zasedání smluvních států TPNW, které se konalo minulý měsíc ve Vídni, řekla bojovnice za odzbrojení Alice Slater pro InDepthNews, že "temná mračna války a sváru nadále sužují svět".

