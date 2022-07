Co je vlastně společnost a proč platit vysoké daně

11. 7. 2022 / Boris Cvek

Setkal jsem se s názorem, pro mne opravdu zvláštním, že společnost je to, co daný jedinec zažije sám na svou kůži. Příkladem může být tato úvaha: jako školák jsem musel projít dost hrozným školstvím, takže společnost mi nic nedala, dokonce mne poškodila. Z toho se pak odvozuje, že „vysoké daně“ jsou zlodějina.

Já osobně bych uvažoval jinak: chci, aby se školství a veřejná sféra vůbec v České republice zlepšily?

Pokud ano, musím být ochotný to financovat. Společnost přece není jen můj život, nota bene abych ze svého života dělal závěry uvedené výše. A stejně tak společnost není jen nějaká zkušenost, kterou ze svého života vypíchnu, je to celý můj život a propletenost života všech mých blízkých se životy ostatních lidí. Otázka prevence kriminality, otázka bezpečnosti na silnicích, otázka regulace podnikání tak, aby byl chráněn spotřebitel, to je přece něco, co se každého z nás týká denně. Jenže to, co klape dobře, to lidé mají tendenci nevidět. Stejně tak je, zdá se mi, velmi hloupé chápat nízkou kvalitu českého školství mimo nějakou škálu. Není to přece tak, že by tu každý druhý byl zcela negramotný a necivilizovaný a nesocializovaný.





Argument „společnost mne poškodila, proto nemusím platit daně“, jak jsem se s ním setkal, stál i na tom, že to či ono pro mne udělali rodiče, nikoli společnost. Ale aby rodiče mohli dělat to či ono, aby třeba nebyli zastřeleni při vybírání výpalného někde v nákupním centru nebo aby nezemřeli na silnici, kde řádí neomezeně piráti silnic, musí tu být společnost. V mnoho ohledech sám sebe považuji za individualistu a solitéra, nicméně stále si uvědomuji na všech aspektech svého života, že třeba v Somálsku by se mi žilo mnohem hůře. A chtěl bych, aby na tom naše společnost byla stále lépe, protože se pak budu mít lépe také já a mí blízcí, to znamená: chci, aby se naše společnost ubírala západním směrem.







Forbes publikoval v dubnu minulého roku článek o danění bohatých lidí v USA. Je tam výmluvný graf: Taxing the Rich: How America's Marginal Tax Evolved. Tak například v roce 1960 byly zisky nad 200 tisíc dolarů ročně daněny daní 90%. Maximum bylo v roce 1945: 94%. Za Reagana došlo k poklesu pod 40% a pak to mírně rostlo na cca 40%. Já jsem ten poslední, kdo by Reaganovi vyčítal jeho ekonomický program, myslím, že v té době měl smysl. Obecně si myslím, že politika by měla reagovat na situaci a nikoli se držet nějakého stále stejného dogmatu. Kyvadlo se musí houpat. A v současnosti je zřejmě už dávno čas, nikoli jen v USA, aby se vracelo k vysokým daním pro bohaté lidi.





V žádném případě ale nelze tvrdit, že by Spojené státy byly v roce 1960 nebo 1945 nějakým komunistickým či levicovým státem. Vysoké zdanění bohatých je něco, co je velmi dobře slučitelné s demokracií a kapitalismem, a to tím spíše, pokud cílem je rozkvět společnosti jako celku a nikoli budování propastí mezi obscénním majetkem a masovou bídou. Kam takové propasti mohou vést, to nám ukázal pan Hitler a pan Lenin, a to je to skutečné nebezpečí pro demokracii, svobodu a nakonec i kapitalismus.







Zdroj ve Forbesu: https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2021/04/26/taxing-the-rich-the-evolution-of-americas-marginal-income-tax-rate-infographic/?sh=4ac0e8e65fdc













