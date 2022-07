Záblesk lepší budoucnosti

12. 7. 2022 / Jan Sláma

Záblesk, jak známo, netrvá nikdy příliš dlouho. Tak jsme tu nedlouho měli i opravdu levnou dopravu pro důchodce (a také pro studenty). Pan Babiš pravil, že dokud bude premiérem tak důchodci budou jezdit levně. „Ať si na stará kolena alespoň to cestování užijou“ a tak se i stalo.

Není se co divit, že s nastolením nové vlády se staré výhody začaly vytrácet a můžeme očekávat, že se vytratí docela. „Co mají důchodci kam jezdit. Ať pěkně sedí doma, ještě by se jim na cestách mohlo něco přihodit.“



Pozn. red.: Jak známo, Německo zavedlo příměstskou dopravu za 9 euro na měsíc. Můžete projet příměstskými vlaky (ne expresy) za 9 euro měsíčně celé Německo.



Státní investice do veřejné dopravy se tisíckrát vrátí prospěchem vůči globálnímu oteplování. Je nesmírně důležité omezit automobilovou dopravu.



To už přidávám ze své fantazie, ale od pravdy to není daleko. Zejména ekonomům ten rozpočtový náklad ležel velmi na mysli. Pan Kovanda, často využívaný sdělovacími prostředky, si neopomněl vždy přisadit. No a tak byl vyslyšen.





Aby toho nebylo málo, tak ve Středočeském kraji páni a paní radní zrušili důchodcům dopravu zdarma i v prostředcích autobusové dopravy. Bylo to překvapení. Řidič, kterému jsme dříve ukázali „lítačku“ najednou vyžadoval peníze.







Dostali jsme přece přidáno na důchodu, tak se to přidání musí nějak vrátit. Když všechna ostatní zdražení nejsou dostatečná. Jaksi bokem jdou diskuse, že by mohlo být řešením udělat hromadnou dopravu zadarmo, jako kompenzaci stále rostoucích cen PHM.









Tomuto moudrému opatření, vyrovnávající tak často zmiňovanou nesystémovost se mohou vyhnout jen ti občané, kteří jsou držiteli dokladů o své minulé činnosti v odboji a v boji proti komunismu. Ti mohou jezdit za 1 Kč. Ostatní mohou jen zmíněným radním děkovat a nezapomenout na ně ve volbách.







Takže než se naše vláda, ta ústřední i ty krajské, k něčemu rozhoupají, tak budeme dál podporovat Vladimíra Vladimíroviče spalováním ropy a jejích produktů. A tak mnozí důchodci dosud šetřící za benzin svůj skromný důchod, si teď spočítají, že se jim vyplatí vytáhnout auto a pro nákup si dojet . Ti stále ještě dobře situovaní si se zdražováním a nějakou ekologií stejně starosti nedělají a neváhají se pracně probíjet do měst už asi k vůli pochybné prestiži. Nejsem přece „socka,“prohlásil jistý občan té „vyšší“ kategorie.





Podobně záhadná jsou i jiná opatření. Aby nebylo ublíženo minoritním akcionářům ČEZu (Kdopak to jsou?), tak vládou plánovaných 66 miliard se ke zmíněným majitelům akcií bude dostávat oklikou, tedy přes distributory energií. To co se z rozpočtu nepokryje budou muset odběratelé energie zaplatit přímo. V každém případě záměr odsát občanům jejich příjmy, eventuálně úspory, bude naplněn. Občané chudnou, válka na Ukrajině je vítaná záminka, zatím co malá skupina lidstva bohatne a bohatne. Lidé krmeni problematikou a původem inflace nad kterou si vlády na oko zoufají by se měli zamyslet, komu tato situace prospívá a kam vede.

