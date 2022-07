Ruská agrese na Ukrajině: Počet obětí v Chasiv Jaru stoupl na 34

12. 7. 2022

- Ukrajina dál útočí na ruské muniční sklady:

Occupied Nova Kakhovka, #Kherson Oblast.

Another light show presented for Russians by Ukrainian Armed Forces#Ukraine #Russiapic.twitter.com/wwteahnMOC — UAWire (@uawire) July 12, 2022



- Počet obětí raketového útoku na obytný blok na východě Ukrajiny dosáhl 34, uvedl představitel Doněcké oblasti.



Uvedl to šéf doněcké regionální státní správy Pavlo Kyrylenko:



Z trosek několikapatrové budovy ve městě Chasiv Jar záchranáři vyprostili již 34 mrtvých a 9 zraněných. Mezi mrtvými je i jedno dítě."



Kyrylenko dodal, že v úterý v 6.30 hodin ráno pracovníci státní záchranné služby odklidili asi 70 % trosek, záchranná operace pokračuje.



"Rusové ponesou odpovědnost za každý zničený a zmrzačený život!" dodal.





- Agentura Reuters s odvoláním na ruskou tiskovou agenturu Interfax uvádí, že jeden z představitelů samozvané Doněcké lidové republiky uvedl, že rozhodnutí o odvolání britských bojovníků a jednoho Maročana odsouzených k trestu smrti bude přijato do měsíce.



Osmadvacetiletý Aiden Aslin z Newarku, osmačtyřicetiletý Shaun Pinner z Watfordu spolu s marockým občanem Saaudunem Brahimem bojovali v době zajetí v ukrajinské armádě.



Ukrajina a západní země uvedly, že muži jsou válečnými zajatci, kteří mají nárok na ochranu podle Ženevských konvencí.



Britská ministryně zahraničí Liz Trussová uvedla, že "naprosto odsuzuje" vynesení rozsudku: "Jsou to váleční zajatci. Jedná se o falešný rozsudek, který nemá absolutně žádnou legitimitu."



Všichni tři se proti rozsudku odvolali.







- Maksym Kozytskij, gubernátor Lvova, ve svém každodenním operačním brífinku uvádí, že včera do oblasti přijelo evakuačními vlaky 150 lidí a že přes noc byl vyhlášen jeden letecký poplach, který však vyšel naprázdno.



Dále uvádí, že lvovská policiev pondělí evakuovala hlavní nádraží po zprávách, že se tam nacházejí výbušniny, ale nic se nenašlo. Dodal, že včera ze Lvovské oblasti odjelo 835 lidí do polského Przemyślu.





- Podle starosty města Oleksandra Syenkeviče byli čtyři lidé zraněni poté, co se Mykolajiv úterý ráno ocitl pod silným ostřelováním.



Na Telegramu uvedl, že rakety zasáhly dvě zdravotnická zařízení a obytné budovy.



- Rusko dosahuje malých postupných územních zisků v Doněcku: britské ministerstvo obrany



Ruské jednotky pokračují v malých postupných územních ziscích v Doněcku poté, co tvrdí, že převzaly kontrolu nad městem Hryhorivka, uvedlo britské ministerstvo obrany.



Ruské síly rovněž pokračují v útoku podél hlavní zásobovací trasy E-40 směrem k městům Slovjansk a Kramatorsk a pravděpodobně se přeskupují a rekonstruují pro další ofenzívy v blízké budoucnosti, uvedlo ministerstvo ve své nejnovější zpravodajské zprávě.



Nedostatek personálu ruských ozbrojených sil možná nutí Moskvu obracet se k netradičnímu náboru, včetně náboru personálu z ruských věznic pro soukromou vojenskou společnost Wagner, dodává zpráva.



"Pokud je to pravda, tento krok pravděpodobně naznačuje potíže s nahrazením značného počtu ruských obětí."





- Írán dodá Rusku bojové bezpilotní letouny,sdělují USA



Podle vysoce postaveného amerického představitele Írán plánuje dodat Rusku stovky bezpilotních letounů, které budou schopny používat zbraně na Ukrajině.



Jake Sullivan, poradce Bílého domu pro národní bezpečnost, uvedl, že informace, které USA obdržely, podporují názory, že těžké bombardování Ukrajiny, díky němuž Rusko v posledních týdnech upevnilo své zisky na východě země, "přichází na úkor jeho vlastních zbraní".



"Íránská vláda se připravuje poskytnout Rusku až několik stovek bezpilotních letounů [UAV], včetně bezpilotních letounů schopných nést zbraně, a to ve zrychleném termínu," uvedl Sullivan.



"Naše informace dále naznačují, že Írán se připravuje na výcvik ruských sil v používání těchto bezpilotních letounů, přičemž první výcvikové kurzy by měly začít již počátkem července."





- Z Doněcku uprchlo 80 % obyvatel, tvrdí gubernátor



Gubernátor východoukrajinské Doněcké oblasti dříve uvedl, že asi 80 % předválečného obyvatelstva bylo již evakuováno.



Pavlo Kyrylenko uvedl, že v Doněcku zůstává asi 340 000 lidí, což je 20 % místního obyvatelstva před zahájením ruské invaze v plném rozsahu 24. února, informovala ukrajinská zpravodajská agentura Ukrinform.



K 24. únoru žilo na kontrolovaném území Doněcké oblasti trvale 1 670 000 lidí. Zůstává přibližně 340 000 lidí,"



Doněcká oblast na východě Ukrajiny byla v posledních týdnech předmětem intenzivních ruských útoků, což přimělo činitele, aby vyzvali obyvatele, aby hledali bezpečí jinde.



- Ukrajina plánuje dobýt zpět svůj jih s armádou o síle 1 mil. vojáků



Podle ministra obrany Ukrajiny shromažďuje Ukrajina milionovou bojovou sílu vybavenou západními zbraněmi, aby získala zpět své jižní území od Ruska.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požádal vojenské velitele, aby vypracovali plány na shromáždění "milionové" síly, která by měla získat zpět okupované oblasti kolem pobřeží Černého moře, jež jsou životně důležité pro ekonomiku země, uvedl Oleksij Reznikov v rozhovoru pro deník Times.



- Německo a Česká republika podepsaly společné prohlášení, v němž se zavázaly překonat závislost Ruska na fosilních palivech a urychlit přechod na nízkouhlíkovou energetiku. "Dohodu o solidárních opatřeních k zajištění bezpečnosti dodávek plynu mezi našimi zeměmi dokončíme před začátkem nadcházející zimní sezóny," uvádí se v prohlášení.



- Vladimir Putin podepsal dekret, který občanům Ukrajiny usnadňuje získání ruského občanství. Dříve se zjednodušený postup vztahoval pouze na obyvatele samozvaných separatistických území Doněcké lidové republiky (DLR) a Luhanské lidové republiky (LLR) na východě Ukrajiny a také na Ruskem okupované oblasti Cherson a Záporoží.



- Ruský prezident se plánuje setkat se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem poté, co dvojice podle Kremlu projednala snahy o usnadnění vývozu obilí z Ukrajiny. Podle turecké státní tiskové agentury Anadolu Erdogan během pondělního telefonátu Putinovi řekl, že je čas jednat v souvislosti s plánem OSN na zřízení námořního koridoru pro vývoz ukrajinského obilí přes Černé moře.



- Litva rozšířila omezení obchodu přes své území do ruské exklávy Kaliningrad, začíná postupné zavádění dříve oznámených sankcí EU. Mezi zboží, na které se od pondělního rána vztahují sankce, patří beton, dřevo, alkohol a průmyslové chemikálie na bázi alkoholu. Kaliningradský guvernér Anton Alichanov navrhl úplný zákaz pohybu zboží mezi třemi pobaltskými státy a Ruskem v reakci na to, co úřady v exklávě označily za "blokádu".



- Kanadská velvyslankyně na Ukrajině Larisa Galadza byla předvolána do Kyjeva, aby vysvětlila rozhodnutí Ottawy vrátit Německu plynové turbíny potřebné k údržbě plynovodu Nord Stream 1. Kanada o víkendu souhlasila s odesláním opravených turbín, což rozzlobilo ukrajinské představitele, kteří trvali na tom, že tento krok porušuje energetické sankce zavedené proti Rusku.



- Podle zpráv místních médií se osm lodí plujících pod zahraniční vlajkou dostalo do přístavů podél Dunajsko-černomořského kanálu, aby pomohly Ukrajině prolomit Ruskem uvalenou blokádu vývozu obilí. Deník Kyiv Independent uvedl, že plavidla doprovázelo ukrajinské námořnictvo.



- Lotyšsko může zvýšit své výdaje na obranu a zavést povinnou vojenskou službu bez ohledu na pohlaví, aby omezilo bezpečnostní rizika plynoucí z Ruska. Sedmašedesátiletý prezident Egils Levits řekl agentuře Reuters, že bezpečnost je "prioritou naší dnešní politiky" a plány na zvýšení rozpočtu na obranu na 2,5 % HDP "nemusí stačit".



- Nizozemský premiér Mark Rutte se v Kyjevě setkal se Zelenským a zopakoval podporu své země Ukrajině "nyní i v příštích letech". Válka na Ukrajině může trvat déle, než kdokoli doufal, varoval Rutte během návštěvy hlavního města. Zelenskij po jejich setkání uvítal "konstruktivní" rozhovory s nizozemským lídrem a rozhodnutí dodat Ukrajině zbraně.



- Dolní komora ruského parlamentu se sejde 15. července na mimořádném zasedání, na kterém bude projednáno více než 80 návrhů zákonů. "Plánujeme projednat něco [přes] 60 otázek," řekl šéf strany Jednotné Rusko Vladimir Vasiljev, ale neprozradil, o jaké otázky se jedná.



- Organizace spojených národů uvedla, že bude válku na Ukrajině monitorovat kvůli porušování práv dětí, včetně zabíjení, zranění, verbování, znásilňování a dalších forem sexuálního násilí.

