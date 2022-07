Ve vzduchu je smrtící virus

11. 7. 2022

Právě teď je ve vzduchu smrtící virus. Šíří se jako kouř, když mluvíme. Šíří se, když kašleme. Když zpíváme. I když tiše dýcháme, to stačí k jeho šíření. A podobně jakou kouř zůstává virus ve vzduchu po mnoho hodin. Avšak stačí jen pár vteřin a jste nakažení. Nevdechujte ho.



Noste respirátor, kdykoliv s někým sdílíte vzduch. Ne ty netěsnící chirurgické roušky. Používejte pořádný, nejméně kategorie N95 nebo FFP2. To zabrání vašemu onemocnění.



Nevdechujte to.



Otevřete okna. Vyvětrejte virus a vpusťte do místnosti čerstvý vzduch.



Noste respirátor. Větrejte a buďte na čerstvém vzduchu.











