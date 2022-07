Uber porušoval zákony, podváděl policii a tajně lobboval u vlád. Zákony porušoval i v ČR

11. 7. 2022

V interních e-mailech se zaměstnanci zmiňovali o "nelegálním statusu" nebo jiných formách aktivního nedodržování předpisů ze strany společnosti Uber v zemích, jako je Turecko, Jihoafrická republika, Španělsko, Česká republika, Švédsko, Francie, Německo a Rusko



Deník Guardian získal více než 124 000 důvěrných dokumentů z firmy Uber

Spisy odhalují pokusy o lobbování u Joea Bidena, Olafa Scholze a britského ministra financí George Osborna

Emmanuel Macron tajně napomáhal lobbingu společnosti Uber ve Francii

Společnost při raziích používala "digitální vypínač", aby policie neviděla údaje

Bývalý generální ředitel Uberu řekl vedoucím pracovníkům, že "násilí zaručuje úspěch"





Britský deník Guardian získal obrovské množství důvěrných dokumentů, jak firma Uber běhm své agresivní globální expanze porušovala zákony, klamala policii, využívala násilí vůči řidičům a tajně lobbovala u vlád. Britský deník Guardian získal obrovské množství důvěrných dokumentů, jak firma Uber běhm své agresivní globální expanze porušovala zákony, klamala policii, využívala násilí vůči řidičům a tajně lobbovala u vlád.





Bezprecedentní únik více než 124 000 dokumentů do deníku Guardian odhaluje eticky pochybné praktiky, které podpořily přeměnu společnosti v jeden z nevýznaměnjších exportních artiklů Silicon Valley.



Únik se týká pětiletého období, kdy Uber řídil jeho spoluzakladatel Travis Kalanick, který se snažil prosadit taxislužbu do měst po celém světě, i když to znamenalo porušování zákonů a předpisů o taxislužbě.



Během prudkého celosvětového odporu údaje dokazují, jak se Uber snažil posílit podporu diskrétním dvořením premiérům, prezidentům, miliardářům, oligarchům a mediálním magnátům.



Z uniklých zpráv vyplývá, že si vedoucí pracovníci Uberu zároveň nedělali iluze o porušování zákonů ze strany své firmy. Jeden z nich žertoval, že se stali "piráty", a jiný připustil: "Jsme prostě kurva nelegální."



Kalanick se vyjádřil, že "Násilí je zárukou úspěchu."



Únik informací obsahuje také komunikaci mezi Kalanickem a Emmanuelem Macronem, který společnosti Uber ve Francii tajně pomáhal, když byl ministrem hospodářství, a umožňoval tak Uberu častý a přímý přístup k němu a jeho zaměstnancům.



Zdá se, že francouzský prezident Macron vyvinul mimořádné úsilí, aby Uberu pomohl, a dokonce společnosti sdělil, že zprostředkoval tajnou "dohodu" s odpůrci Uberu ve francouzském kabinetu.



V soukromí vyjadřovali vedoucí pracovníci Uberu sotva skrývané opovržení vůči jiným voleným představitelům, kteří byli k obchodnímu modelu společnosti méně vstřícní.



Poté, co německý kancléř Olaf Scholz, který byl v té době starostou Hamburku, zatlačil na lobbisty Uberu a trval na tom, aby řidičům byla vyplácena minimální mzda, řekl jeden z manažerů kolegům, že to je "opravdový komik".



Když se tehdejší americký viceprezident Joe Biden, v té době příznivec Uberu, opozdil na setkání se společností na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, Kalanick napsal kolegovi SMS: "Nechal jsem své lidi, aby mu dali najevo, že každá minuta, o kterou se opozdí, je o minutu méně,kterou stráví se mnou."



Po setkání s Kalanickem Biden zřejmě pozměnil svůj připravený projev v Davosu a hovořil o generálním řediteli, jehož společnost poskytne milionům zaměstnanců "svobodu pracovat tolik hodin, kolik chtějí, řídit si svůj život podle svého".

.



V prohlášení reagujícím na tento obří únik informací společnost Uber přiznala "chyby a přešlapy", ale uvedla, že od roku 2017 se pod vedením současného generálního ředitele Dary Khosrowshahiho transformovala.



"Neomlouvali jsme a nebudeme omlouvat minulé chování, které zjevně není v souladu s našimi současnými hodnotami," uvedla společnost. "Místo toho žádáme veřejnost, aby nás posuzovala podle toho, co jsme udělali za posledních pět let a co budeme dělat v letech následujících."





'Přijměte chaos'



Uniklé dokumenty poodhalují roušku metod, které Uber použil k položení základů svého impéria. Uber, jedna z největších pracovních platforem na světě, je nyní společností s obratem 43 miliard dolarů a denně uskuteční přibližně 19 milionů jízd.



Od Moskvy po Johannesburg, při financování nebývale rizikovým kapitálem, Uber silně dotoval jízdy a lákal řidiče a cestující k této aplikaci pobídkami a cenovými modely, které by nebyly udržitelné.



Uber podkopal zavedené trhy s taxíky a taxislužbami a vyvinul tlak na vlády, aby přepsaly zákony a pomohly tak připravit půdu pro model práce založený na aplikacích, který se od té doby rozšířil po celém světě.



Ve snaze potlačit prudký odpor proti své firmě a s cílem získat změny v zákonech o taxislužbě a pracovním zákonodárství plánoval Uber v roce 2016 vydat 90 milionů dolarů za lobbování a vztahy s veřejností, vyplývá z jednoho dokumentu.



Strategií této firmy bylo často lobbování přes hlavy starostů měst a dopravních úřadů přímo v sídlech moci.



Kromě setkání s Bidenem v Davosu se vedoucí pracovníci společnosti Uber setkali tváří v tvář s Macronem, irským premiérem Endou Kennym, izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a Georgem Osbornem, britským ministrem financí.





Dokumenty naznačují, že Uber byl zběhlý v hledání neoficiálních cest k moci, uplatňování vlivu prostřednictvím přátel či prostředníků nebo vyhledávání schůzek s politiky, na kterých nebyli přítomni asistenti a další činitelé.



Získal podporu vlivných osobností v zemích, jako je Rusko, Itálie a Německo, tím, že jim nabídl cenné finanční podíly ve startupu a udělal z nich "strategické investory".



A ve snaze ovlivnit politické debaty zaplatil prominentním akademikům stovky tisíc dolarů za vypracování výzkumu, který podpořil tvrzení společnosti o výhodách jejího ekonomického modelu.



Navzdory dobře financovaným a vytrvalým lobbistickým operacím mělo úsilí společnosti Uber jen relativně malé výsledky. Na některých místech se společnosti Uber podařilo přesvědčit vlády, aby přepsaly zákony, což mělo trvalé následky. Jinde však společnost narazila na překážky ze strany zavedených taxikářů, na převahu místních konkurentů v oblasti taxislužby nebo na odpor levicových politiků, kteří jednoduše odmítli ustoupit.



Když se Uber setkal s opozicí, snažil se ji obrátit ve svůj prospěch, využil ji k tomu, aby podpořil tvrzení, že jeho technologie narušuje zastaralé dopravní systémy, a naléhal na vlády, aby reformovaly své zákony.



Když Uber zahájil činnost v Indii, Kalanickův nejvyšší manažer v Asii vyzval manažery, aby se soustředili na podporu růstu, i když "začne hořet". "Vězte, že je to běžná součást podnikání společnosti Uber," řekl. "Přijměte chaos. Znamená to, že děláte něco smysluplného."



Zdálo se, že Kalanick tento étos uvedl do praxe v lednu 2016, kdy pokusy společnosti Uber o rozvrat trhů v Evropě vedly v Belgii, Španělsku, Itálii a Francii k rozzlobeným protestům taxikářů, kteří se obávali o své živobytí.



Uprostřed stávek taxikářů a nepokojů v Paříži Kalanick nařídil francouzským vedoucím pracovníkům, aby se pomstili tím, že povzbudí řidiče Uberu k uspořádání protiprotestu s masovou občanskou neposlušností.



S varováním, že tím riskují, že se řidiči Uberu vystaví riziku útoků "krajně pravicových zločinců", kteří se infiltrovali do protestů taxikářů a "chystají se na boj", Kalanick zřejmě vyzval svůj tým, aby bez ohledu na to pokračoval. "Myslím, že to stojí za to," řekl. "Násilí zaručuje úspěch. A těmhle chlapům je třeba se postavit na odpor, ne? Souhlasím, že je třeba promyslet správné místo a čas."



Rozhodnutí vyslat řidiče Uberu do potenciálně výbušných protestů navzdory rizikům odpovídalo tomu, co jeden z bývalých vysoce postavených manažerů označil za strategii "vyzbrojování" řidičů a využívání násilí proti nim k "udržování kontroverze".



Podle uniklých e-mailů se tato strategie opakovala v Itálii, Belgii, Španělsku, Švýcarsku a Nizozemsku.



Když se v březnu 2015 v Amsterdamu maskovaní muži, údajně rozzuření taxikáři, obrátili proti řidičům Uberu s kloubovými pendreky a kladivy, snažili se zaměstnanci Uberu obrátit tuto událost ve svůj prospěch a získat ústupky od nizozemské vlády.



Oběti z řad řidičů byly vyzvány, aby podávaly policejní oznámení, která byla poskytnuta přednímu nizozemskému deníku De Telegraaf. "Zítra budou zveřejněny bez našeho otisku prstu na titulní straně," napsal jeden z manažerů. "Několik dní budeme udržovat narativ o násilí, než nabídneme řešení."



Kalanickův mluvčí zpochybnil pravost některých dokumentů. Uvedla, že Kalanick "nikdy nenavrhl, že by Uber měl využívat násilí na úkor bezpečnosti řidičů", a jakýkoli náznak, že by se na takové činnosti podílel, je prý "zcela nepravdivý".



Mluvčí společnosti Uberuznala, že společnost v minulosti udělala chyby v zacházení s řidiči, ale uvedla, že nikdo, včetně Kalanicka, nechtěl, aby se na řidičích Uberu páchalo násilí. "Je toho hodně, co náš bývalý generální ředitel řekl před téměř deseti lety a co bychom dnes rozhodně neschvalovali," uvedla. "Ale jednu věc víme a cítíme ji silně, že nikdo ve společnosti Uber nikdy neměl radost z násilí vůči řidiči."





Řidiči Uberu byli nepochybně terčem krutých útoků a někdy i vražd ze strany rozzuřených taxikářů. A aplikace pro rozvoz taxíků se v některých zemích ocitla v boji se zakořeněnými a monopolizovanými taxikářskými flotilami s útulnými vztahy s městskými úřady. Uber často charakterizoval své protivníky na regulovaných trzích s taxislužbami jako provozovatele "kartelu".



V soukromí však vedoucí pracovníci a zaměstnanci společnosti Uber zřejmě nepochybovali o často nekalé povaze své vlastní činnosti.



V interních e-mailech se zaměstnanci zmiňovali o "jiném než legálním statusu" nebo jiných formách aktivního nedodržování předpisů ze strany společnosti Uber v zemích, jako je Turecko, Jihoafrická republika, Španělsko, Česká republika, Švédsko, Francie, Německo a Rusko.





Jeden z vedoucích pracovníků napsal v e-mailu: "V mnoha zemích nejsme legální, měli bychom se vyhnout antagonistickým prohlášením." Jiný vedoucí pracovník komentoval taktiku, kterou byla společnost připravena nasadit, aby se "vyhnula vymáhání práva", a napsal: "Oficiálně jsme se stali piráty."





Nairi Hourdajian, šéf globální komunikace Uberu, se v roce 2014 vyjádřil ve zprávě pro kolegu ještě přímočařeji, a to uprostřed snah o uzavření společnosti v Thajsku a Indii: "Někdy máme problémy, protože jsme prostě kurva nelegální."









