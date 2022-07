Putinismus je "banditismus s ideami"

8. 7. 2022

To, co mnozí z bezmyšlenkovitosti, setrvačnosti nebo kvůli požadavkům Moskvy nazývají ruskou vládou, ve skutečnosti není vláda v obvyklém smyslu, ale organizovaná zločinecká skupina; to ji ale činí mnohem nebezpečnější, protože takové skupiny nejsou schopny kompromisu, upozorňuje Jaroslav Šimov. To, co mnozí z bezmyšlenkovitosti, setrvačnosti nebo kvůli požadavkům Moskvy nazývají ruskou vládou, ve skutečnosti není vláda v obvyklém smyslu, ale organizovaná zločinecká skupina; to ji ale činí mnohem nebezpečnější, protože takové skupiny nejsou schopny kompromisu,

Vlády v pravém slova smyslu jsou obvykle schopné kompromisů, protože mají širokou škálu zájmů, které musí hájit, a běžně počítají své zisky a ztráty nikoli podle jednoho měřítka, ale spíše plošně. Zločinecké skupiny jsou ale jiné.

Mají pouze jeden cíl, potlačovat ostatní, aby pro sebe získali více zdrojů; a protože tomu tak je, jakýkoli kompromis je pro ně porážkou, jež hrozí zbouráním celé budovy, kterou postavili na základě zastrašování. Skupině založené na tomto principu hrozí, že přestane existovat, pokud přestane fungovat její zastrašování.

Proto kdykoli takové pseudostátní organizované zločinecké skupiny čelí možnosti prohry, téměř vždy se snaží zvýšit sázky, protože to, co pro jejich odpůrce může být pouze kompromisem, je pro ně otázkou života a smrti.

To je skutečná asymetrie v dnešním mezinárodním systému, kde hlavní zápas probíhá mezi státy schopnými kompromisu a organizovanou zločineckou skupinou, pro niž kompromis nepřichází v úvahu. Nejpravděpodobnější strategií těch druhých je opotřebovat ty první neustálým zvyšováním sázek a tím přivést některé z nich k tomu, aby si mysleli, že to jsou oni, kdo by měl udělat kompromisy.

