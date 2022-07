Studie: COVID-19 a neurodegenerativní onemocnění

8. 7. 2022



Někteří pacienti s neurodegenerativními onemocněními již prokázali větší náchylnost k infekci virem SARS-CoV-2 a významně vyšší úmrtnost v důsledku starší populace se základním onemocněním. SARS-CoV-2 by navíc mohl způsobit poškození centrálního nervového systému (CNS), což může podstatně zvýšit výskyt neurodegenerativních onemocnění a urychlit jejich progresi, uvádí článek v časopise European Review for Medical and Pharmacological Sciences.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

