Demokracie versus plutokracie - to je konečná pro naši planetu

7. 7. 2022

čas čtení 5 minut

V USA minulý týden již třetí zvrácené a velmi zaujaté rozhodnutí nejvyššího soudu během několika dní téměř znemožnilo americkým snahám zabránit klimatickému kolapsu. Soud rozhodl ve prospěch státu Západní Virginie, že Agentura pro ochranu životního prostředí není oprávněna omezovat emise oxidu uhličitého z elektráren, píše George Monbiot.

Den předtím ve Velké Británii vládní výbor pro změnu klimatu oznámil "šokující" selhání administrativy Borise Johnsona při plnění klimatických cílů. Její politika v otázkách, jako jsou úspory energie, je tak hloupá a zvrácená, že je těžké to považovat za něco jiného než za záměrné selhání.



Poslední kapkou však pro mě bylo menší rozhodnutí. Po dvou desetiletích katastrofální politiky, která proměnila řeky v otevřené stoky, udělala rada hrabství Herefordshire po přechodu od toryů k nezávislé vládě konečně správnou věc. Požádala vládu o vytvoření ochranného pásma vodních zdrojů, které by chránilo řeku Wye před znečištěním, jež ji tlačí k úplnému ekologickému kolapsu. Britská ministryně životního prostředí Rebecca Pow však v dopise zveřejněném minulý týden povolení odmítla s tím, že by to "zemědělcům a podnikům v povodí uložilo nové a odlišné regulační povinnosti". O to samozřejmě jde.



Právě malichernost tohoto rozhodnutí je tak šokující. I když jsou náklady pro vládu malé, zdá se, že je odhodlána zničit vše dobré a cenné v této zemi.



Právě ve chvíli, kdy potřebujeme koordinované globální úsilí, abychom unikli našim existenčním krizím - klimatickému rozvratu, ekologickému rozvratu, rostoucímu přílivu syntetických chemikálií, hromadící se celosvětové potravinové nouzi - ti, kdo mají moc, navlékají přes východ žiletkový drát.



Rozhodnutí nejvyššího soudu ve Spojených státech nebylo ani náhodné, ani založené na zavedených právních principech. Vyplynulo z koordinovaného programu, jehož cílem je nahradit demokracii v USA soudní diktaturou.



Jak zdokumentoval senátor Sheldon Whitehouse, do nominace a potvrzení tří soudců jmenovaných Donaldem Trumpem byly vloženy stovky milionů dolarů z nečistých peněz. Mezi skupinami, které tyto kampaně vedly, byla i Americans for Prosperity (Američané pro prosperitu), kterou založili bratři Kochové: ropní magnáti s dlouhou historií financování pravicových kauz. Jak ukazuje vyšetřování organizace Earth Uprising, existuje silná korelace mezi množstvím peněz, které američtí senátoři od ropných a plynárenských společností obdrželi, a jejich souhlasem s Trumpovými nominacemi na soudce nejvyššího soudu.

Zatímco někteří oligarchové lobbují v rámci soudního systému, jiní působí účinně mimo něj a prostřednictvím propagandy v médiích zkreslují vnímání veřejnosti o těchto rozhodnutích. Nikdo pravděpodobně neudělal pro zbrzdění účinných opatření v oblasti životního prostředí více než Rupert Murdoch.



V tomto případě se nejvyšší soud dostal daleko za hranice svého mandátu vykládat zákony, na území výkonné a zákonodárné moci. Vnucuje politiku, která by nikdy neprošla demokratickou kontrolou, kdyby se o ní hlasovalo. Převzetím kontroly nad regulační mocí vytváří precedens, který by mohl zmařit téměř jakékoli demokratické rozhodnutí.



To vše se může zdát nepochopitelné. Proč by někdo chtěl zničit živý svět? Jistě i miliardáři chtějí obyvatelnou a krásnou planetu. Trpíme hlubokým nepochopením, proč se takoví lidé chovají, jak se chovají. Nedokážeme rozlišit preference od zájmů a zájmy od moci. Pro ty z nás, kteří netouží po moci nad druhými, je těžké pochopit lidi, kteří po ní touží.



Média často představují zájmy politiků, jako by šlo o pouhé politické preference. Jen velmi zřídka je ve zprávách vysvětleno, jaký lobbing a politické financování stojí za určitým rozhodnutím. Konzervativci nepovolují intenzivní chovy dobytka a čistírny odpadních vod, které vylévají špínu do řek, protože se jim znečištění líbí. Činí tak jménem mocných zájmů, kterým se cítí být zavázáni, jako jsou vodárenské společnosti a jejich akcionáři, zemědělská lobby a miliardářský tisk.



Ale ani finanční zájmy nedokážou plně vysvětlit, co se děje. Oligarchové, kteří se snaží zadupat do země americkou demokracii, se dostali daleko za hranici toho, že dbají pouze na své čisté jmění. Už jim nejde jen o peníze. Jde jim o hrubou moc: o to, aby se před nimi svět sklonil.



Všechny tyto případy odhalují stejnou politickou zranitelnost: snadnost, s jakou je demokracie drcena mocí peněz. Nemůžeme ochránit živý svět, reprodukční práva žen ani nic jiného, čeho si vážíme, dokud z politiky nedostaneme peníze a nerozbijeme mediální impéria, která se vysmívají informovanému politickému souhlasu.



Celý článek v anglickém originále ZDE

0