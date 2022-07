Takto hodnotí ruský válečný zločinec Strelkov/Girkin současnou situaci na Ukrajině

5. 7. 2022

čas čtení 9 minut

Igor Vsevolodovič Girkin známý také pod pseudonymem Igor Ivanovič Strelkov je ruský armádní veterán a bývalý důstojník Federální bezpečnostní služby (FSB), který hrál klíčovou roli při anexi Krymu Ruskou federací, a později ve válce v Donbasu jako organizátor bojových skupin v Doněcké lidové republice (DLR). Girkin vedl skupinu ozbrojenců na Ukrajinu, kde se v roce 2014 účastnil obléhání Slavjansku. Během bitvy zvýšil svůj vliv a nakonec se stal faktickým vojenským velitelem všech separatistických sil v oblasti Donbasu..



Girkin, který se sám označuje za ruského nacionalistu, byl ukrajinskými úřady obviněn z terorismu, Evropská unie na něj uvalila sankce za jeho vedoucí úlohu v ozbrojeném konfliktu na východní Ukrajině, ukrajinské úřady ho označily za plukovníka GRU (ruská organizace vnější vojenské rozvědky) ve výslužbě.



Girkin je válečný zločinec. 19. června 2019 nizozemští prokurátoři obvinili Girkina z vraždy v souvislosti se sestřelením letu Malaysia Airlines a vydali na něj mezinárodní zatykač.



Zde je Girkinova analýza současné situace na ukrajinské frontě:

1. "Příhraniční" fronta (od hranic s Běloruskem a Charkovskou oblastí):



Žádné podstatné změny. Situace se postupně, ale vytrvale vyhrocuje. Dělostřelecké přestřelky, sabotážní akce. Nepřítel zesiluje ostřelování a útoky bezpilotních letounů hlouběji do ruského území. Cílem je donutit RF k manévrování dostupných jednotek protivzdušné obrany ke krytí měst, oslabení krytí sil na frontové linii a v blízkosti týlu. Obě strany postupně stahují síly k hranicím. Předpokládám, že koncem léta (ne-li dříve) se tato fronta dosti zaktivizuje, což vzhledem k absenci mobilizace v RF bude jen ku prospěchu nepřítele, který je díky vlastní mobilizaci schopen postavit mnohem větší počet "liniových" oddílů a jednotek, byť jen lehké pěchoty.





2. Charkovská fronta - bez větších změn



Dělostřelecké přestřelky, letecké aktivity, boje lokálního významu. Předpověď - potenciálně se může stát hlavním místem nadcházející "bitvy o iniciativu". Jak to skutečně dopadne - uvidíme. Každopádně rozšířená konfigurace fronty nevyhnutelně povede k pokusům jedné či druhé strany (nebo obou) vést útočné operace s rozhodujícími či dílčími cíli.



3. Směr Izjum-Slovjansk



Přesun téměř všech bojeschopných dělostřeleckých a pěších sil RF AF a LDPR AF do Lysyčanska vedl k místní převaze UAF nad našimi silami, v důsledku čehož byla řada útoků na Krasnopol a tento všeobecný směr neúspěšná. Nepříteli se posílením své frontové linie (navzdory bitvě o Lysyčansk) o čerstvé zálohy podařilo na několika místech vrátit ztracené taktické pozice.



Předpověď: Skupina RF AF a LDPR AF na tomto směru bude určitě posílena díky uvolnění sil po vítězství u Lysyčansku, nicméně neočekávám postup na linii Slovjansk-Barvenkovo jako úspěšný), protože nepřátelské síly se dobře zakopaly v terénu, jsou poměrně početné a aktivní. Velení UAF (a jejich vojensko-politické orgány) věnují zvláštní pozornost udržení aglomerace Slovjansk-Kramatorsk.



4. Doněcká fronta. Úsek Seversk-Uhledar-Bachmut



V současné době se postupující síly RF AF a LDPR AF pokoušejí postupovat v oblasti Severska "po ramenou ustupujícího nepřítele". Nepřítel se zde však předem připravil a obsadil nové obranné linie čerstvými silami a pokračuje v zakopávání. Předpověď: Bohužel neočekávám podstatné úspěchy a průlom frontové linie UAF v této oblasti. Pravděpodobné je zde postupné slábnutí bojů.





5. Doněcká fronta. Úsek Avdějevka-Maryinka







Operace ukázala, že "mírová armáda" RF, dokonce i výrazně posílená o LDN AF a "náhražky", kterými jsou různé PMC, není schopna dokončit cíl úplné porážky UAF a vítězného uzavření tzv. speciální vojenské operace.





Zpoždění mobilizace v Ruské federaci může v příštích měsících vést ke krizi v některých oblastech "ukrajinské frontové linie", přičemž další ignorování zmíněné neschopnosti negativně ovlivní situaci ve strategickém měřítku.





Poziční boje s převahou UAF (převahy je dosaženo díky dobré dělostřelecké podpoře a činnosti bezpilotních prostředků, a to jak průzkumných, tak lehkých úderných UAV). Mohou se objevit pokusy velení RF AF rozvinout dříve dosažený úspěch severně od Avdějevky, což bude nyní mnohem obtížnější než při počátečním průlomu fronty (který byl obětován přesunu sil na Severodoněck-Lysyčansk).Nemění se. V podstatě stejná situace jako na severu. V nejbližší době předpovídám pouze poziční boje.Poziční boje, dělostřelecké přestřelky. Zvýšená aktivita diverzních skupin UAF v blízkém i vzdáleném týlu našich vojsk. Potenciálně jeden z možných směrů nepřátelské ofenzívy.Beze změn. Na čele - postupně se zvyšující ostřelování dělostřelectvem UAF. Linie dotyku se nevytvořila všude, na některých úsecích má obrana obou stran lokální charakter (uvnitř lokalit). Jeden z nejpravděpodobnějších směrů "boje o iniciativu".V průběhu uplynulého měsíce UAF neustále zvyšovaly počet vojáků a techniky na všech směrech, aktivních i "spících", čímž si na mnoha z nich vytvořily trvalou převahu v živé síle, dělostřelectvu a obrněné technice. Současně nepřítel pokračoval ve vytváření strategických záloh a omezoval jejich nasazení do boje i na vrcholu bitvy Severodoněck-Lysyčansk.Jako nový prvek taktiky UAF je zvláštní pozornost věnována ničení raketovým dělostřelectvem a bezpilotním letectvem důležitých týlových objektů a AF RF a LDPR AF, především velkých skladů munice, které nebyly dostatečně nebo vůbec kryty silami protivzdušné obrany.Místní převaha v živé síle umožnila nepříteli obsadit na mnoha úsecích bez boje dříve opuštěná území, což zkomplikovalo taktickou situaci našich jednotek a útvarů působících v těchto oblastech.Zdůrazněný obranný charakter bitvy o Severodoněck-Lysyčansk ze strany UAF byl zřejmě záměrný. Boje byly jednoduše protahovány s cílem získat co nejvíce času a způsobit ruské úderné skupině maximální ztráty. Poté, co ztráta hlavních pozic byla předem prohraná, se velení UAF podařilo stáhnout jádro bránících se sil a zabránit obklíčení i té nejmenší části z nich - jak v Severodoněcku, tak v Lysyčansku a Zolotoj-Gorsku. Zároveň však byla nenávratně ztracena většina obráncovy techniky.UAF uzavírá přípravu na vlastní aktivní operace na jednom nebo více směrech. Zda bude nepřítel nejprve čekat na nový útok RF AF, nebo provede své akce aktivně - to nebudu předpovídat.Útočný potenciál úderné skupiny, která dobyla Lysyčansk, je téměř zcela vyčerpán. Pokračování v postupu bez dostatečné operační pauzy nutné pro doplnění a odpočinek vojsk může vést k dalším velkým ztrátám bez výrazných výsledků. Je nutné přeskupení a určení dalších útočných cílů, stejně jako přijetí opatření k odražení pravděpodobných nepřátelských útoků.Ruská vojska zažívají rostoucí potíže při konfrontaci s UAF na taktické úrovni v důsledku rostoucí nepřátelské převahy v živé síle a nárůstu moderní bojové techniky, kterou mají k dispozici.Nedostatečné doplňování a nemožnost rotace (zejména u mobilizovaných jednotek LDPR AF, které jsou na frontě již 3-4 měsíce bez rotace) vede k pomalému, ale stálému poklesu skutečné bojové připravenosti a morálky našich jednotek a útvarů, které jsou v současné době v obraně (zatímco morálka těch, které utrpěly těžké ztráty, ale stále postupují útočnými formacemi, zůstává vysoká).Vojensko-politická autorita RF si nemůže dovolit opevnit se na pozicích a předat iniciativu plně do rukou nepřítele, neboť protahování bojových akcí za těchto podmínek povede pouze k nárůstu nepřátelské síly a oslabení naší síly. Proto očekávám nasazení do boje připravených záloh v nové útočné operaci v rámci "boje o iniciativu" ihned po nějaké krátké operační přestávce.Druhá etapa ruské speciální vojenské operace skončila bez úplného dosažení stanovených cílů. Skupina UAF v Donbasu není poražena a není zcela vyhnána ze svého území. Pouze se podařilo porazit a vytlačit část nepřátelské skupiny z "výběžku" podél Siverského Doněcku, plně osvobodit území LLR a Popasnou, Krasyni Lyman, Severodoněck, Lysyčansk a řadu menších osad.