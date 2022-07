Johnson odmítá odejít z funkce

Tories in freefall in this week's Times poll - Labour *eleven* points ahead



CON 29 (-4)

LAB 40 (+1)

LIB DEM 15 (+2)

GREEN 6 (n/c)

REF UK 3 (-1)



Highest Labour score since January... highest Lib Dem rating of this parliament pic.twitter.com/9fSD7zcfZO