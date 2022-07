Kaczyński odchází z polské vlády. Mění to něco?

Mezitím v Absurdistánu 218

8. 7. 2022 / Tomasz Oryński

Foto: Nová polská ultrapravicová školní učebnice soudobých dějin





Zpráva o odchodu Jarosława Kaczyńského z vlády mě překvapila. Člověk si řekne, že pro někoho jako já, kdo píše o polské politice, je to ostuda. Zde s vámi budu muset nesouhlasit. Víte, tohle bylo něco naprosto nepodstatného. Jeho odchod mě překvapil, protože jsem měl dojem, že odešel už dávno. Není to tak, že by v polské vládě dělal nějakou skutečnou práci - skutečnou ministerskou práci, to znamená, že musíme mít na paměti, ať už je Kaczyński ve vládě nebo mimo ni, pořád je to vláda Jarosława Kaczyńského a on pořád tahá za všechny nitky, bez ohledu na to, kdo je jeho skutečná loutka hrající si na premiéra. Z tohoto hlediska je otázka, zda je Kaczyński oficiálně členem vlády, či nikoli, zcela irelevantní. Jediné, co se mění, je, že nyní přestane pobírat ministerský plat a bude muset přejít zpět na jízdu autem, které mu poskytne jeho vlastní strana.