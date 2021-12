Čína zaznamenala první nákazu omikronem

14. 12. 2021

- Čína zaznamenala první nákazu omikronem v městě Tianjin na severu země u občana navrátivšího se ze zahraničí . Provincie Zhejiang na východě země zápolí s nárůstem infekcí varianty delta.



- V důsledku nových omezení kvůli omikronu se vyprázdnil Londýn. Lidé většinou znovu pracují z domova.



- Brazílie v pondělí zaregistrovala 2082 denních infekcí a 48 denních úmrtí. Je to pokles, v průměru je v Brazílii registrovánio denně 7133 denních nákaz. Celkem zaznamenala Brazílie 22 188 197 nákaz a 616 744 osob na covid v Brazílii zemřelo.



- Kalifornie zavádí povinné nošení roušek ve všech veřejných místnostech pod střechou. Do soboty dostalo v Kalifornii asi 7,4 milionů občanů z tamějších 40 milionů Kaliforňanů třetí, posilovací vakcínu.



- Britské zdravotnictví zápolí s nutností očkovat třetí dávkou milion lidí denně. Tento plán oznámil v neděli večer v televizi Boris Johnson, avšak zdravotníky o něm předem neinformoval.



- Norsko kvůli omikronu zakazuje prodej alkoholu v restauracích. Lidé mají pokud možno pracovat z domova, povinné nošení roušek bude rozšířeno a přístup do plováren a fitek bude omezen.



Podrobnosti v angličtině ZDE





