Pozor před Vánocemi na tsunami půjček

14. 12. 2021

čas čtení 3 minuty

tisková zpráva



Pozor na tsunami půjček, varuje pirátka Kocmanová Praha 13. prosince 2021 – Členka sněmovního Výboru pro sociální politiku Pirátka Klára Kocmanová upozorňuje na novou vlnu exekucí, které mohou zatížit Českou republiku v průběhu roku 2022. Staronovým rizikem jsou reklamy na půjčky, které v období před zimními svátky zaplavují veřejný prostor. Piráti apelují na občany, aby v období rostoucí inflace a zvýšené marketingové aktivity před svátky přistupovali k půjčkám obezřetně. Podle poslankyně Kocmanové existuje alternativa nákupu dárků v podobě výměny nepotřebných věcí a sousedské výpomoci. Piráti se v uplynulém volební období aktivně zabývali zmírňováním následků dluhových spirál a exekucí jak na jednotlivce, tak na státní rozpočet. Záměr řešit problematiku exekucí, šedé ekonomiky a poradenství je rovněž součástí koaliční smlouvy koalic SPOLU a PirSTAN.

„Rostou ceny bydlení, ceny energií, do toho nás tvrdě zasáhla pandemie Covid-19, kvůli které přišla spousta lidí o příjmy. Cestu z tíživé životní situace hledají lidé často v půjčkách, což často vede k utonutí ve víru dluhové spirály,“ popsala Klára Kocmanová a dodává: „Je nutné uvědomit si, že na jedné straně stojí zoufalé rodiny a na straně druhé armády profesionálních marketérů, kteří dokáží na základě nejrůznějších psychologických výzkumů obratně vmanipulovat do pocitu, že půjčka je nejlepší řešení. Apeluji proto na širokou veřejnost, aby se například kvůli blížícím se Vánocům nezadlužovala, protože ekonomické výhledy státu včetně například inflace nejsou vůbec příznivé.”

Piráti dlouhodobě usilují o řešení dluhové problematiky. V minulém volebním období aktivně prosazovali zjednodušení a sjednocení exekucí podle principu 1 dlužník = 1 exekutor a výběr exekutorů automatizovaným systémem, který zamezí zobchodovávání dluhů. Prosadili proto, aby součástí koaliční smlouvy byly závazky k omezení rozsahu šedé ekonomiky pomocí řešení situace lidí v exekucích a dostupnější poradenství v řešení exekucí a dluhových pastí. Nově vznikající vláda má nadále v plánu zveřejnit přesná relevantní data k exekucím, vyhodnotit nedávnou právní úpravu exekucí, dopad institutu chráněného účtu a zasadit se o zastavení nezákonných exekucí. Jedním z cílů je rovněž zkrátit dobu insolvenčního řízení na 3 roky a nastavení celého systému tak, aby byl dlužník vždy motivován pracovat a splácet dluh.

„Osobně se už dlouhá léta snažím Vánoce slavit bez závislosti na konzumním nakupování nových věcí. Velmi užitečný a zároveň udržitelný je trend tzv. swapování. Asi každý z nás má doma něco, co se mu už nehodí, jako třeba oblečení, obuv, knihy, květiny nebo domácí potřeby. Můžete ty věci darovat, prodat anebo je s někým vyměnit, tedy swapnout. Nejedná se o nic jiného než dříve běžnou sousedskou výpomoc. Je to zajímavá alternativa pro ty, kteří by se rádi vyhnuli zbytečnému utrácení a chtějí snížit produkci odpadu z obalů. Doporučuji to všem bez rozdílu na stav rodinného rozpočtu,” uzavírá Klára Kocmanová.

