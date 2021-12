Ukrajina: Přituhuje

14. 12. 2021 / Karel Dolejší

Na Ukrajině, v Rusku i v Bělorusku zjevně panuje přesvědčení, že velká válka v Evropě se rychle blíží, zatímco v Praze a okolí se ještě tančí na palubě polistopadového Titaniku.

Ukrajina v pondělí oznámila, že posiluje protivzdušnou obranu mostů a další kritické infrastruktury. Protože případný ruský útok by bezesporu začal právě masivními leteckými a raketovými údery, význam signálu je zřejmý: Kyjev usoudil, že ačkoliv ještě není čas na všeobecnou mobilizaci, některé obranné kroky nesnesou odklad.



Mimochodem, Kyjev se už nějaký čas snaží sehnat jakékoliv moderní prostředky protivzdušné a protiraketové obrany. V jednáních se západními partnery byly výslovně zmíněny systémy Patriot a Iron Dome. Jenže americký Patriot i po všech modernizacích už na současném bojišti úplně nevyhovuje, nehledě k omezením radaru vyplývajícím z původních plánů nasazení během studené války. A pokud jde o Iron Dome, vše závisí na případné ochotě nového izraelského kabinetu rozejít se s Bibiho politikou spolupráce s Rusy.

Lepším řešením by byl jistě systém MEADS vyvinutý ve spolupráci USA, Německa a Itálie jako náhrada za stárnoucí Patrioty, od nichž převzal střelu modelu PAC-3. Problém ovšem je, že nákup této výzbroje by musel být realizován via NATO, nikoliv na základě dvoustranné dohody. A Německo Angely Merkelové žádosti Ukrajiny o veškerou letální výzbroj via NATO podle Kyjeva blokovalo. Teprve nyní Kyjev doufá, že by s ohledem na postoj Zelených k nákupu obranné výzbroje mohl zákaz konečně padnout.

Mezitím zřejmě běloruské banky zjistily něco, co my ostatní ještě nevíme, protože začaly s přípravou na odpojení od mezinárodního platebního systému SWIFT. - Připomenu, že s takovým typem západních sankcí proti rusko-běloruskému soustátí se počítá jako s nejkrajnějším opatřením jedině v případě provedení nové ruské invaze na Ukrajinu.

Ovšem zatímco my i mnozí kosmopolitnější Rusové se děsíme okamžiku, kdy by jejich země mohla být opravdu úplně odříznuta od vnějšího světa, někteří Putinovi poddaní se na to možná i těší. Aspoň to tak vypadá podle opatření platných pro všechny cizince od 29. prosince, která zahrnují povinné čtvrtletní testy na syfilidu, lepru, tuberkulózu, AIDS a další choroby, a to včetně dětí od sedmi let. (Podotýkám, že incidence zmíněných chorob v Ruské federaci bývá zpravidla vysoce nad průměrem vyspělých západních zemí.)

Mezitím k hranicím Ukrajiny den za dnem stále přijíždí nová a nová ruská bojová technika s přemalovanými taktickými čísly (kvůli ztížení identifikace mateřského útvaru, ale také možná kvůli zajištění tzv. plausible deniability při případném nasazení na ukrajinském území, jako tomu bylo posledně). Podle amerických odhadů, které je těžké ověřit, od provedení telekonference Biden-Putin z minulého týdne, která měla "deeskalovat", se počet ruských vojáků v ukrajinském pohraničí navýšil nejméně o dalších 10 000.

Jak už jsem napsal jinde, Ruská federace je po Karafiátové revoluci z roku 1974 v Portugalsku poslední zbylé koloniální impérium v Evropě, které se dodnes nesmířilo se svým rozpadem a jehož nostalgické koloniální elity stále usilují o plnou obnovu říše. Pláč za zaniklým éseseser, v jehož troskách dokonce i Putin údajně musel chvíli manuálně pracovat (což je zřejmě účelový výmysl, protože v roce 1992 byl vyšetřován za milionovou zpronevěru), je asi také to jediné, co překonává smutek nad odchodem milovaného "Trumpušky" z Bílého domu.

Ke snahám obnovit zaniklou imperiální slávu Kremlu dopomáhají kromě šíleného zbrojení samozřejmě také různá zahraniční politická aktiva, včetně důchodce z Vysočiny instalovaného péčí ruského oligarchy Jakunina na Pražském hradě...

