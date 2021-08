Jednejte podle toho, co říkám, ne podle toho, jak sám jednám - část druhá

9. 8. 2021 / Fabiano Golgo

- Obama uspořádal obrovskou oslavu svých 60. narozenin pro 400 hostů

- Bidenův vládní „klimatický car“ John Kerry přiletěl soukromým letadlem

- Obama byl vyfotografován, jak tančí bez roušky, mezi hosty také bez roušek

- Obama věděl, že se uspořádáním této párty zachoval jako pokrytec, a přinutil diskdžokeje, aby odstranil fotografie z akce

- Místo konání tohoto večírku, Martha's Vineyard, je oblíbeným místem superbohatých ve chvíli, kdy lidé ekonomicky trpí pandemií

- Značkové ubrousky svědčily o tom, že se Obama odpojil od reality chudých, o nichž tvrdí, že za ně bojuje

- Bezletová zóna nad Obamovým sídlem za 12 milionů dolarů ukazuje nevhodnou vládní podporu soukromé párty





Oslava 60. narozenin Baracka Obamy v sobotu večer byla větší, než se dříve myslelo. List New York Post získal screenshoty obrázků a videí sdílených na sociálních sítích některými hosty, včetně rappera Trapa Beckhama, TJ Chapmana a Erykah Badu. Mejdanu se účastnili i Jay-Z, Beyoncé, Bradley Cooper, Don Cheadle, Gabrielle Union, Dwyane Wade, Bruce Springsteen, Steven Spielberg, Tom Hanks, George Clooney, Jennifer Hudson a John Kerry. Diskdžokej zveřejnil na Instagramu fotografii Obamy tančícího bez roušky, ale po několika minutách byl nucen ji vymazat. Typ cenzury, který očekáváme od diktátorů, nikoli údajných vzorů demokracie.



Ubrousky navržené speciálně pro tento večírek, vyzdobené textem „44x60“ vytištěným zlatým písmem na počest Baracka Obamy, který byl 44. prezidentem USA, byly všude. Úplné odpojení od současných těžkých časů, které všichni sdílíme.



Pořádání velkých akcí v zajetí pandemie je pliváním do tváří těm, kdo se snaží zabránit šíření varianty delta. Zatímco Demokratická strana veřejně odsuzuje ty, kteří navštěvují večírky a nerespektují opatření, která by zabránila šíření viru, skupina milionářů ukazuje, že si myslí, že nemusejí respektovat pravidla uložená průměrnému občanovi. Velká chyba. Ze všech lidí měl jít Obama příkladem.



Jen minulý pátek zaregistrovaly USA přes 100 000 případů covidu-19 denně, což je nejvíce od začátku února letošního roku. Roste také počet úmrtí.



Britský bulvární novinář Piers Morgan vyzýval bývalého prezidenta, aby své honosné narozeninové plány zrušil, a napsal ve svém sloupku v Daily Mail o Obamově pokrytectví. „Pokud by tento víkend pořádal obrovskou narozeninovou oslavu Donald Trump, v době, kdy Amerika kolabuje v důsledku vlny varianty delta, liberálové by se zbláznili, jak sobecky a bezohledně se chová,“ napsal. Velmi málo z toho, co Piers Morgan říká, má nějakou hodnotu, ale v tomto případě má pravdu.



John Kerry, bývalý prezidentský kandidát a dědic kečupového impéria firmy Heinz od své manželky, s níž se seznámil v Brazílii (její otec byl Portugalec), přiletěl na párty soukromým letadlem, přestože byl nedávno jmenován jako velvyslanec Joea Bidena pro globální oteplování.



Pandemie narušila tradiční ceremoniály a rituály mnoha milionů Američanů - plesy, promoce, svatby, narozeniny, dokonce i pohřby! Obama ale nemohl zrušit ani tak zbytečnou oslavu, jakou byly jeho narozeniny.



Jedna věc je, že bývalý prezident Donald Trump pořádá shromáždění, jichž se účastní tisíce lidí bez zjevných preventivních opatření proti infekci - to je normální chování pro člověka, který virus bagatelizoval a kritizoval státní i místní úsilí o zpomalení šíření viru. Ale že Obamovi udělali něco, ohledně čehož jsou všichni už dlouhé měsíce žádáni, aby to nedělali, to zavání pokrytectvím, bez ohledu na předpokládaná opatření, která byla podniknuta k ochraně před nákazou.



Superbohatí v podstatě dávají najevo, že předpisy platí jen pro chudé lidi.

