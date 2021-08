Jak rozumět zánětům vyvolaným COVIDem

6. 8. 2021

Vznikající nebezpečné záněty v těle pacienta může indikovat specifický protein v krevní plazmě.

Přibývá důkazů o tom, že hlavní příčinou úmrtí pacientů s COVIDem-19 je nebezpečný stav zvaný cytokinová bouře. Vědci z University of Alberta identifikovali v krvi pacientů protein, který to možná zavinil.

Pacienti vykazovali významně zvýšenou hladinu proteinu zvaného galectin-9. A byla nalezena pozitivní korelace mezi hladinou galectinu a záněty vyvolávajících cytokinů v krvi.

Autoři studie publikované v časopise American Society for Microbiology mBio sledovali 120 COVIDových pacientů. Zjistili přitom, že hladina galectinu-9 byla u těchto pacientů výrazně vyšší, než u pacientů s HIV nebo rakovinou.

To naznačuje, že by hladina galectinu v krvi mohla být využita jako biomarker a potenciálně umožňovat další nástroj k testování. Hladina látky by mohla indikovat závažnost průběhu choroby.

Podle autorů studie protein galectin-9 může být zodpovědný za uvolňování prozánětlivých cytokinů z buněk imunitního systému, a to tak, že se naváže na tyto buňky a donutí je produkovat cytokiny. Když je tkáň v důsledku zánětů poškozena, uvolňuje se z ní další galectin - což aktivuje další imunitní buňky a produkuje další cytokiny, atd. Výsledná cytokinová bouře poškozuje tkáně a orgány, způsobuje vážný zánět a může vést k úmrtí. I když pacient přežije, "rozhození" imunitního systému může mít trvalejší následky a být spojeno s "dlouhým COVIDem".

Pokud se zjištění prokážou v dalších studiích a podaří se podrobně vysvětlit mechanismus, může následovat vývoj léků inhibujících protein galectin-9.

