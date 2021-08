Boris Johnson: "Thatcherová byla ekoložka, protože zlikvidovala britské uhelné doly"

6. 8. 2021

Během své čtvrteční návštěvy Skotska, kdy se Johnson odmítl setkat s premiérkou Nicolou Sturgeonovou, která ho pozvala do své oficiální rezidence v Edinburku k diskusi o proticovidových opatřeních, řekl Johnson, že "druhé referendum o skotské nezávislosti je co nejdále od vrcholu mého politického programu".



Během návštěvy u farmy vrtulníků při pobřeží regionu Moray na severovýchodě Skotska řekl Johnson: "My rozumíme významu ropného a plynárenského průmyslu pro severovýchod Skotska. Kontrakty, které byly podepsány, nelze jen tak roztrhat. Ale musíme přejít k zelené energii co nejrychleji."



Johnson dodal: "Podívejte se, čeho všeho jsme už dosáhli. Během mého života jsme přestali používat uhlí. Díky Margaret Thatcherové, která po celé zemi zlikvidovala tolik uhelných dolů, jsme měly rychlý raný start a nyní se rychle odřezáváme od uhlí vůbec."



Skotská premiérka označila tento Johnsonův výrok za "tupý a neuvěřitelně necitlivý". Napsala na Twitteru: "Životy a komunity ve Skotsku byly naprosto zdevastovány tím, že Thatcherová zničila uhelný průmysl (s obavou o osud planety to nemělo ale vůbec nic společného). Považovat to za něco, čemu se můžeme smát, je hloupé a neuvěřitelně necitlivé vůči této realitě."





Lives & communities in Scotland were utterly devastated by Thatcher’s destruction of the coal industry (which had zero to do with any concern she had for the planet). To treat that as something to laugh about is crass & deeply insensitive to that reality. https://t.co/QY0Y59UO3K