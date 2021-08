Průběžné zpravodajství:

Covid se šíří v Japonsku a v Austrálii

5. 8. 2021

čas čtení 2 minuty

Nejpostiženějšími oblastmi nákazou jsou Plzeň a okolí, Strakonice, Praha, Pardubice, Nymburk, Hradec Králové, Příbram, České Budějovice, Hvlíčkův Brod, Blansko, Jablonec nad Nisou, Chomutov. Počty nákaz jsou relativně nízké, avšak nákaza se šíří. Ve středu 4.8. zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví ČR 205 denních nákaz. V ČR do 4.8. zemřelo 30 371 lidí.. V nemocnicích je 43 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 674 410 osob. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE





První dávkou bylo v ČR očkováno 5 539 593 osob, i druhou dávkou 4 786 345 osob. Před nebezpečnou variantou delta je tedy dosud v ČR stále ještě nechráněno cca 52 procent obyvatelstva.







- V Demokratické republice Kongo bylo proočkováno jen 86 000 vakcín. Je to méně než 0,1 procento obyvatelstva. Země má 90 milionů obyvatel. Profesor Pascal Lumumba z katedry infekčních chorob ma univerzitě v Kinshase, varoval: "Jestliže lidé v Kongu zůstanou neočkování, jihoafrická varianta by se mohla sloučit s variantou delta a virus by mohl zmutovat v novou variantu, odolnou vůči některým vakcínám. 38 procent Konžanů se nechce nechat očkovat. Lidé se běžně domnívají, že covid zabíjí jen bělochy.







- V Japonsku varují někteří vládní experti, že nová vlna covidu je natolik vážná, že by bylo zapotřebí vyhlásit celostátní krizový stav.

- Zdravotnické psychologické služby v důsledku pandemických omezení utrpěly po celé Evropě.









- V Austrálii zaznamenal Nový Jižní Wales zaznamenal dosud nejhorší den v pandemii. Stát registroval 262 nových nákaz a 5 úmrtí.- Spojené státy zpochybňují apel Světové zdravotnické organizace, aby země odložily třetí očkování a poskytly vakcíny chudým zemím jako "falešnou volbu".- Budoucí cestující do USA budou muset být plně očkováni, konstaatoval Bílý dům.- Miliony Britů dostaly svolení jet na dovolenou do evropských letovisek ve Francii a ve Španělsku bez nutnosti jít po návratu do karantény.