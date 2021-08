Srážka vlaků u Domažlic

5. 8. 2021 / František Řezáč

Srážka expresu z Mnichova s vlakem na Domažlicku ukázala podle německých médií a expertů na problémy zastaralého zabezpečení železnice v Česku. — CT24zive (@CT24zive) August 4, 2021

Hasiči Plzeňského kraje zveřejnili první okamžiky při příjezdu k tragické srážce vlaků. Vyprošťovali desítky lidí, tři z nich při nehodě zemřeli. Podle německých médií srážka ukázala na problémy zastaralého zabezpečení železnice v ČR. Na tuzemské straně se mluví o lidské chybě. pic.twitter.com/TXBBexdNSA — CT24zive (@CT24zive) August 4, 2021

Poznamenejme, že trať číslo 180 Plzeň - Domažlice je částí mezinárodní trasy Praha - Mnichov, píše František Řezáč. Toto spojení zajišťuje sesterská společnost Deutsche Bahn (DB) Alex. To jest dieselová lokomotiva patřičného vzhledu, stejně dekorované vagóny, doplněné modrými vagóny Českých drah (ČD).



V úseku Plzeň - Domažlice je trať jednokolejná a brzy má být zahájena stavba dvoukolejky v úseku Plzeň Skvrňany - Stod. Doporučuju použít mapy.cz.



Tratí jsem jako cestující projížděl nepočítaně. Jako vnuk železničáře, který mě od pěti let vozil z Chebu do Plzně na prázdniny a zpátky, uvykl jsem místo čumění do novin (dnes do mobilu) pozorovat krajinu, cvrkot na nádražích a kolem trati.



To, co teď napíšu, reportéři médií nevědí a neptají se, proč se vlaky v místě neštěstí míjejí na tzv. výhybně a nikoli ve stanici, jak je i pro každého laika běžné.



Proto mě upoutalo právě u Milavče, když už se člověk chystá vystoupit v Domažlicích či se při cestě dál aspoň koukat z okna, zdánlivě nesmyslné zdvojkolejnění u obce Radonice, nedaleko zastávky Milavče, kde už je u budovy zastávky jen jedna kolej.



Na výhybně mimo se totiž vlaky nemíjejí pokaždé, ale jen, když je to třeba.



Nabízí se otázka proč?



Vysvětluji si to tak, že původním úmyslem budovatelů trati bylo mít zastávku, tak jako jinde, se dvěma kolejemi pro míjení vlaků.



Jenže vzdálenost takové zastávky od centra obce Milavče až k Radonicům, se někomu zdála příliš velká a tak prosadil zastávku v centru vedle chráněného železničního přejezdu.



Z původní zastávky zůstala jenom ta výhybna. Pokud se vlaky míjejí ve stanici, jak bývá běžné, děje se tak pod dozorem výpravčího.

To je jiná káva, než někde "na mezi", jak říkával děda. Kdybych byl novinář, tak bych se ptal, proč...



Věci jsou složitější. Patrně nějaký vlivný jézedák prosadil umístění zastávky u budovy JZD. Jezdil jsem tam dvakrát na žních a nedávno na kole. Pitomého fotografa upoutá rozflákaný vagón, ale situaci ve fotogalerii nezobrazí. těch keců kolem, ale samé podružnosti.

Na trati je výhybna ještě mezi zastávkami Zbůch a Chotěšov, ale to bylo kvůli vlečce na vojenské letiště Líně. Podobnou situaci jsem nikde jinde neviděl, a to jsem toho po dráze sjezdil dost. Čili základní otázka je: Proč se vlaky míjejí na výhybně na mezi a ne ve stanici?

