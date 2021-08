Proč se pořád srážejí vlaky III

5. 8. 2021 / Jan Molič

Vzhledem k nejnovější srážce si nemůžu dovolit poznámku k minulým dílům, píše Jan Molič.

https://blisty.cz/art/96854-proc-se-porad-srazeji-vlaky.html

https://blisty.cz/art/100424-proc-se-porad-srazeji-vlaky-ii.html



Zabezpečovací zařízení ETCS hned tak nebude, vyplynulo vloni z vyjádření SŽ. Dobrá tedy, přesto nechápu, proč strojvedoucí dosud nemají aspoň nějaké provizorní zařízení, například mobil s GPS aplikací, která by je varovala před protijedoucím vlakem? Mám dojem, že nejde o technický problém, jako spíš o problém byrokratický. Nasadit jednoduché řešení by bylo - příliš jednoduché.

Jistě mnoho lidí od dráhy má snahu věc vyřešit aspoň nějak, rychle, levně, jednoduše. Bohužel asi narážejí, protože dnes zřejmě nelze "prostě vzít mobil" a nainstalovat do něj aplikaci. Tu aplikaci nelze "prostě naprogramovat". Na všechno musí být certifikace, výběrová řízení na dodavatele aplikací a mobilů. Je klidně možné, že taková řízení již několik let probíhají a jsou "v plném proudu". Přitom smyslem těch certifikací by měla být větší bezpečnost.



Vždycky mě to sebere náladu, když zase čtu o projetých návěstidlech a mrtvých. Pořád dokola to samé. Vždycky si uvědomím, že nejde jen o mrtvé, ale taky o těžce zraněné. To jsou lidé, kteří budou do konce života třeba na vozíku nebo přišli o zrak. Mají snad menší váhu než ti mrtví? Nepočítají se?



A ještě poznámka pro ty pitomce, kteří sedí v kanclech a úspěšně blokují všechna jednoduchá opatření: není třeba ani ten mobil s GPS aplikací. Dokonce z Arduina a LORA modulu vám postavím zařízení, které bude mít dosah určitě aspoň 1 km. Cena materiálu okolo 1000 Kč. Proboha ať nám technikům nikdo netvrdí, že to nejde a že se musí počkat na ETCS! Máte krev na rukou.



