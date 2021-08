Biden mění strategii vývozu amerických zbraní...

5. 8. 2021

Biden připravuje změnu strategie vývozu zbraní z USA, má být více založena na lidských právech. Skutečnou zkouškou bude, zda to bude znamenat zrušení vývozu amerických zbraní do zemí, které systematicky porušují lidská práva jako Egypt, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Izrael, ptá se Kenneth Roth, ředitel lidskoprávní organizace Human Rights Watch.

Biden "is preparing an overhaul of arms export policy to increase the emphasis on human rights." The real test: will that mean a cutoff of arms sales to systematic abusers like Egypt, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, the Philippines, and Israel? https://t.co/nyzNYZiZE1 pic.twitter.com/gq2xpfO7OL