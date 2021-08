Zatímco USA dosáhly 70% proočkovanosti, chudé země světa sotva překročily 1%

5. 8. 2021

- Přestože v USA dostalo alespoň jednu dávku vakcíny 70% dospělých obyvatel, pandemie v této zemi zdaleka neskončila

- Oproti tomu alespoň jednu dávku vakcíny dostalo v chudých zemích pouze něco málo přes 1 procento osob



- Čím déle zůstanou miliardy lidí neočkovány, tím více variant se vyvine a ohrozí nás všechny





Aktualizace: Světová zdravotnická organizace požaduje moratorium Světová zdravotnická organizacena dodatečné dávky vakcín v bohatých zemích

Představitelé Bílého domu v pondělí uvedli, že nejméně 70% dospělých v USA je nyní alespoň částečně očkováno proti koronaviru, zatímco v nejchudších zemích světa je to jen něco málo přes 1%.



Podle ředitelky Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Rochelle Walensky, která v pondělí poznamenala, že navzdory nárůstu proočkovanosti "covid-19 s námi zjevně neskončil", je stále dost důvodů k obavám, píše na webu commondreams.org Andrea Germanos.



Poukázala na údaje CDC ze soboty, podle kterých se sedmidenní klouzavý průměr denních nových případů covidu-19 zvýšil o 44% na zhruba 72 000 případů denně. Sedmidenní průměr denních úmrtí se oproti předchozímu období zvýšil o 25% a dosáhl 300 případů denně.



S poměrně vysokou proočkovaností v USA ostře kontrastuje nízká míra proočkovanosti v chudých zemích. Podle monitoringu organizace Our World in Data alespoň jednu dávku obdrželo pouze 1,1% lidí žijících v zemích s nízkými příjmy.



Regionální ředitelka Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Afriku Matshidiso Moeti 22. července uvedla, že kontinent v očkování "bohužel stále zaostává".



"Dosud je plně očkováno pouze 20 milionů Afričanů, tedy 1,5% obyvatel kontinentu," uvedla. "V Africe bylo podáno pouze 1,7% z 3,7 miliardy dávek aplikovaných na celém světě."



Tato čísla dokládají krizi, kterou bojovníci za lidská práva nazvali "očkovacím apartheidem".



Jak v pátek informoval deník Washington Post, "bohaté země uzavírají dohody přímo s výrobci vakcín, čímž si zajišťují neúměrně velký podíl na brzkých dodávkách, a podkopávají tak snahy o spravedlivou distribuci očkování podporovanou WHO", na níž je Afrika závislá".



Washington Post dále uvádí:



"WHO si stanovila cíl proočkovat do konce září nejméně 10% obyvatel každé země na světě, do konce roku nejméně 40% a do poloviny příštího roku 70 %. Ke splnění tohoto cíle bude celosvětově zapotřebí 11 miliard dávek," uvedl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Tedros prohlásil, že je znepokojen tím, že téměř 70% afrických zemí nesplní zářijový cíl WHO. Aby se tak stalo, musí kontinent podávat zhruba pětkrát více dávek týdně, než je tomu nyní.



Uskupení jako Lidová aliance pro očkování poadují, aby bohatší země přestaly hromadit dávky vakcín a zvážily "posilovací" očkování pro své občany do té doby, než si země s nižšími příjmy zajistí odpovídající penzum prvních dávek. Hrstka bohatých zemí, včetně Německa, které se stále staví proti navrhované výjimce v oblasti duševního vlastnictví ve Světové obchodní organizaci, musí také upustit od obstrukcí, aby se recepty a technologie týkající se vakcín mohly šířit ve větší míře, tvrdí aliance.



Humanitární organizace Lékaři bez hranic (MSF) rovněž předložila řadu požadavků adresovaných Bidenově administrativě:



Zavázat se k co nejrychlejšímu a nejširšímu sdílení většího počtu dávek vakcín proti covidu.

Pomoci při rozšiřování kapacit nutných pro výrobu mRNA vakcín po celém světě.

Odstranit překážky v oblasti duševního vlastnictví, které omezují schopnost vyvíjet vakcíny a léky potřebné k ukončení této pandemie.

Zveřejnit, jak farmaceutické korporace utrácejí peníze daňových poplatníků za uvádění vakcín a dalších lékařských nástrojů na trh.



"Bohaté vlády by neměly upřednostňovat aplikaci třetích dávek, když velká část rozvojového světa ještě ani neměla možnost dostat první injekce," uvedla v prohlášení hlavní poradkyně pro politiku vakcín v kampani MSF Access Campaign Kate Elder.



Podle ní se svět nachází ve "zničující nerovnosti co se očkování týče" právě proto, že "farmaceutické korporace upřednostnily zisky před životy, zatímco země, kde tyto společnosti primárně sídlí, se rozhodly prosazovat sobecký přístup v očkování".



"Čím déle zůstanou miliardy lidí neočkovány, tím více variant se vyvine a ohrozí nás všechny," dodala Elder.

Celý článek v angličtině ZDE

