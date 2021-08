Průběžné zpravodajství:

Někteří potrhlí Němci demonstrují proti ochraně před koronavirem

2. 8. 2021

čas čtení 2 minuty

- Epidemiologická situace v ČR je dobrá, řekl nedávno v České televizi Václav Hořejší. Jenže Lidové noviny upozorňují, že se řádně netrasuje a nikdo neví, jaká je míra nákazy mezi mladými lidmi. ČR si tak zřejmě zadělává na podzimní bombu. Prosím, dávejte si pozor a dodržujte odstup především od mladých lidí, kteří jsou nejpravděpodobněji neočkovaní. (I když tedy jsou v ČR stále nebezpečné statisíce neočkovaných lidí i nad 65 let.) Tito lidé nákazu šíří, nemusejí o tom vědět: třetina nakažených nemá žádné příznaky, přesto kolem sebe šíří miliony částic viru:

Loňské léto přineslo krátký odpočinek od covidové epidemie. Přesto už na konci prázdnin bujel vir nanovo a s novým školním rokem se dočista vymkl kontrole. Právě zkušenost z minulého roku říká, že v létě se zadělává na budoucí problém.https://t.co/liLENQov1D — Lidovky.cz (@lidovky) August 1, 2021 - Tisíce lidí v Berlíně protestovaly v neděli proti karanténním opatřením německé vlády navzdory zákazu shromážďování. Došlo k potyčkám s policií a asi 600 lidí bylo zatčeno. - Tisíce lidí v Berlíně protestovaly v neděli proti karanténním opatřením německé vlády navzdory zákazu shromážďování. Došlo k potyčkám s policií a asi 600 lidí bylo zatčeno.

- Británie registrovala dalších 24 470 denních nákaz za posledních 24 hodin. 911 dalších osob bylo hospitalizováno a zaznamenáno bylo také dalších 65 denních úmrtí. - Británie registrovala dalších 24 470 denních nákaz za posledních 24 hodin. 911 dalších osob bylo hospitalizováno a zaznamenáno bylo také dalších 65 denních úmrtí.





- Itálie zaznamenala v neděli 5 úmrtí na koronavirus, předchozího dne to bylo 16 mrtvých. Denní počet nových infekcí poklesl na 5321, předchozího dne to bylo 6513 nýákaz.



- Den poté, co Florida zaznamenala největší denní počet nákaz od začátku pandemie, v neděli Florida zlomila americký rekord denních hospitalizací. Počet hospitalizovaných osob znovu překročil 10 000.



- Zdravotnické úřady v Číně se zoufale snaží potlačit dosud největší ohnisko nákazy koronavirem za dlouhé měsíce. Několik čínských měst zahájilo masové testování milionů lidí a zavedlo nová cestovní omezení. Čína zaznamenala 75 nových nákaz koronavirem a 53 místních případů šíření nákazy. Ohnisko nákazy spojené s jedním letištěm na východě země se nyní rozšířilo na více než 20 měst a do více než deseti provincií.





- Tunisko, země s velmi vysokou úmrtností na covid, obdrželo z Itálie 1,5 milionu vakcín.







