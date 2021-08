Mezitím v Absurdistánu 186:

Z dobrých důvodů byly zvýšeny platy polských poslanců a ministrů o 60 procent

4. 8. 2021 / Tomasz Oryński

čas čtení 10 minut

- Zvýšení platů polských poslanců a ministrů o 60 procent je normální, vždyť to odpovídá zvýšení platu všech zaměstnanců! - Kongres strany PiS schválil komickou rezoluci, že její poslanci nesmějí zaměstnávat rodinné příslušníky. Avšak tchán "není rodina!" - Proč ale protestují polští zdravotníci?

- Sportovkyně v Tokiu způsobila skandál - poděkovala v televizi za podporu své přítelkyni - Připomínka varšavského povstání se stala manifestací ultrapravice - Bohužel dnes vládne v Polsku nedostatek německých okupantů, tak musí ultrapravice namísto toho podpalovat očkovací centra





Zdá se, že jsem opravdu velmi špatný novinář. Během téměř 200 kapitol této série se snažím bedlivě sledovat vývoj v Polsku a nějak mi unikla velmi důležitá skutečnost: že všem zaměstnancům v Polsku byl v posledních letech zvýšen plat o 60 procent.Opravdu nevím, jak je to možné, že podrobně sleduji zpravodajství i emaily od svých čtenářů a tato obrovská novinka mi úplně unikla. Protože to nemůže být, že by premiér Morawiecki jednoduše a drze lhal, když říká, že 60% zvýšení platů pro poslance znamená, že „je s nimi zacházeno jako s každou jinou profesní skupinou“, že?



Takže jak tomu je ohledně tohoto zvýšení platů pro poslance a některé vládní úředníky? Příběh sahá až do roku 2018, kdy se ukázalo, že tehdejší premiérka Beata Szydło udělila sobě a svým ministrům rekordně vysoké prémie (viz kapitola 63 této série). To samozřejmě vyvolalo pobouření, takže Szydło zuřivě bránila své rozhodnutí slovy „ty prémie si všichni plně zasloužili!“ ale Kaczyński se rozhodl záporný dopad tohoto rozhodnutí neutralizovat a nařídil ministrům, aby tyto prémie věnovali na charitu. Někteří otravní novináři se pokusili ověřit, zda ministři skutečně darovali peníze na dobročinné účely, jak prohlásili, ale bylo to považováno za „narušení jejich soukromí“, takže vlastně nevíme, kolik z nich to skutečně udělalo.



Mezitím aby potrestal opozici, která byla tak proti tomu, aby si politikové ze strany PiS užívali El Dorado financované daňovými poplatníky, se Kaczyński rozhodl snížit platy poslanců o 2000 zł (12 000 Kč) měsíčně. Jeho poslanci samozřejmě poškozeni nebyli, protože díky nebývalé míře protekce mohli všichni jejich přátelé a rodinní příslušníci získat pohodlná lukrativní zaměstnání ve vládních institucích a státem ovládaných společnostech. Současně to zajišťuje jejich poslušnost, protože kdo by se postavil proti Kaczyńskému, pokud by se při prvním náznaku nezávislého myšlení stala polovina vaší rodiny nezaměstnanou?



Když jeho strana loni v době pandemie navrhla zvýšení platů, využil Kaczyński kauzu platů poslanců znovu k manipulaci opozice. Hlavní opoziční skupina Občanská koalice se nechala Kaczyńským koupit a způsobila pobouření nejen ostatních opozičních stran, ale i svých vlastních voličů, takže když to podpořila v parlamentě v jeho dolní komoře, musela pak udělat obrat o 180 stupňů a v Senátu, kde má opozice většinu, museli zákon sestřelit.







Nyní má ale Kaczyński problém. Rozsah protekce se stává palčivým problémem polské politiky. Pokusili se problém vyřešit hlasováním o zvláštním usnesení během své stranické konference s tím, že poslancistrany PiS nebudou smět zaměstnávat rodinné příslušníky. To se nepovedlo: nejen jejich strana byla zesměšňována jako strana, která potřebuje vytvořit speciální pravidlo, které by zajišťoval slušné chování jejích poslanců, ale také samotní poslanci otevřeně vyjádřili nespokojenost nebo dokonce začali hledat v zákoně díry. "Tchán není rodina" - tvrdí například tchán Jacka Sasina.







Mezitím, poté, co PiS veřejně oznámila, že „bude sledovat všechny ty přežrané a zbohatlické rodinné příslušníky“, opozice přispěchala s laskavou pomocí a poskytla seznam stovek rodinných příslušníků a aktivistů strany PiS zaměstnaných ve státních institucích nebo vládou ovládaných společnostech. Bylo zřejmé, že tuto bombu je třeba zneškodnit. A aby Kaczyński udržel své vojáky šťastné, neměl jinou možnost, než jim zvýšit plat. Ale samozřejmě nemohl doufat, že opozice se znovu stane obětí téhož triku a bude pro zvýšení poslaneckých platů hlasovat, proto nařídil prezidentovi Dudovi, aby vydal dekret. A tak poslancům a vládní úředníkům budou zvýšeny platy až o 60%, což, jak tvrdí Morawiecki, je naprosto normální a dlouho odkládané, protože zatímco zatímco všichni Poláci si už dlouho užívají obrovských ekonomických výhod během vlády strany PiS, chudáci politici zůstali finančně pozadu. A mimochodem, jen se podívejte, kolik peněz si vydělal Donald Tusk!

0

424

Pokud má ale Morawiecki pravdu, proč potom protestují zdravotní sestry a bratři? Nestačilo jim to jejich zvýšení platů o 60%? Zjevně, vzhledem k tomu, že hromadně ze zdravotnictví odcházejí (většina z nich byla už před lety donucena pracovat na smlouvu o dílo, takže nemají právo na stávku a toto je jediný způsob, jak mohou protestovat), zejména proto, že kvůli situaci související s covidem mají stále více povinností a často musejí dělat práci lékařů. Média z celého Polska uvádějí, že v důsledku toho je zaparkováno mnoho sanitek, protože na jejich obsluhu prostě nezbývá dost posádek. Například v městě Leszno byly zaparkovány tři ze čtyř sanitek kvůli nedostatku personálu. Vláda dělá vše, co je v jejích silách, jak informuje facebookový profil „To nie z mojej karetki“, některé nemocnice dokonce nařídily všem sanitkám, aby vždy zapínaly své sirény, aby vytvořily iluzi, že jich jezdí po městě přivážet naléhavé případy více.

Pracovníci ZUS, instituce sociálního zabezpečení, toto zvýšení platů zjevně nedostali, protože jejich zaměstnavatelé také plánují vstoupit do stávk y - jsou špatně placeni a jsou přepracovaní kvůli nedostatečnému počtu zaměstnanců.Možná to tedy nejsem já. Mateusz Morawiecki možná jen říká naprosté hovadiny. Jako když řekl, že „PiS na rozdíl od svých politických oponentů nemá žádná média [která tuto stranu podporují]“. V případě, že jste se více než půl desetiletí izolovali v jeskyni, strana PiS nejen proměnila veřejnoprávní média v tupou propagandistickou mašinérii, ale v důsledku přesměrování reklamních rozpočtů státem ovládaných firem poskytuje obrovské množství peněz médiím, která podporují její vládu, a ta nezávislá se snaží vyhladovět. Není divu, že i ti největší mediální hráči v poslední době podlézají vládě - jako jedna z největších polských televizních stanic Polsat. Když polský ženský veslařský tým získal stříbro na olympijských hrách v Tokiu, jedna z nich způsobila skandál (tedy-alespoň podle polských měřítek), když ve vysílání poděkovala své přítelkyni během rozhovoru s vládou ovládanou televizí TVP. Pro jistotu Polsat udělal rozhovor pouze se třemi heterosexuálními sportovkyněmi a mezitím prezident Duda, který obvykle velmi rychle polským sportovcům blahopřeje (buďme upřímní, není to tak, že on stejně nemá nic moc na práci co dělat, kolikrát jste schopni poskytnout publicitu výrobci „vlasteneckého“ oblečení hrdému na svůj postoj proti EU?) musel dva dny přemýšlet, co dělat, než napsal, že VŠEM sportovcům drží palce a VŠECHNY respektuje, takže blahopřeje i veslařskému týmu.

EU a LGBT jsou nyní hlavními oblastmi konfliktu mezi pravicí a ostatním Polskem. Bylo to vidět i během každoročních oslav varšavského povstání, kterému, jak už to v posledních letech bývá, dominovala krajní pravice. Její zástupci odstranili vlajky EU od pomníku povstalcům:Také věnec, který položili aktivisté LGBT na památku homosexuálních povstalců (ano, byli nějací, jako homosexuální drag queen Sylvin Rubinstein (která kupodivu má heslo na wikipedii ve třech jazycích , žádný z nich ale z nějakého zvláštního důvodu není polština) byl ukraden a později byl nalezen na nedalekém přenosném záchodě. Objevily se také transparenty požadující, aby se Polsko osvobodilo od totalitních systémů - komunismu, nacismu a LGBT . Účastníkovi akce bylo také spatřeno sportovní tričko s nápisem „Fuck Tusk, the Russian Whore“ (Ať jde Tusk do prdele, ta ruská kurva). Ale to je v pořádku, policie proti tomu vůbec neměla důvod zasahovat, na rozdíl od rapového koncertu během festivalu pořádaného Jurkem Owsiakem, během kterého veřejnost křičela „Fuck PiS“, a Owsiak obdržel telefonát od místního vládního úředníka požadujícího, aby veřejnost přestala vládnoucí stranu kritizovat.

Asi to všichni prostě vzdali. Varšavské povstání si přisvojila pravice a symbol polského undergroundu - stylizované písmeno P s kotvou ve spodní části, symbolizující naději, který se také interpretuje jako Polska Walcząca-Polsko válčící - je dnes všudypřítomný na takzvaném „vlasteneckém oblečení“, v nálepkách na náraznících nebo velmi často dnes i v tetování (viz zde ). Stal se signálem jak poznat pravici a přestal být historickým symbolem. Zatímco historici kritizují rozhodnutí pokračovat ve varšavském povstání jako marný boj, který skončil masakrem, nesčetnými úmrtími a úplným zničením polského hlavního města, pravicoví „hrdinové“ hrdě prohlašují, že by bojovat šli. Holt ale nyní vládne vážný nedostatek německých okupantů, a tak se pravicoví násilníci musejí spokojit s podpalováním očkovacích středisek. Mnoho z nich tvrdí, že jejich prarodiče bojovali ve Varšavě v roce 1944. Může to být pravda, nebo taky ne. Ale soudě podle chování jejich vnoučat, někdy si říkám, jestli tito dědečkové byli mezi povstalci, nebo v řadách Waffen-SS.