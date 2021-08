Polsko novým zákonem zabrání židům v restituci nemovitostí, které jim odebrali nacisté

2. 8. 2021

Polsko je jedinou významnější zemí, která neumožnila restituci ukradeného židovského majetku. Nyní se chystá navracení židovského majetku učinit ještě nemožnějším.



Před několika lety stála Shoshana Greenbergová před domem v městě Lodź, který kdysi vlastnila její rodina, se starou fotografií v rukou a se slzami v očích.



Greenbergové je nyní 74 let a žije v Tel Avivu. Její otec byl hlavou prominentní bohaté židovské rodiny v městě Lodź, která vlastnila průmyslové budovy, obytné domy a nemovitosti na dovolenou.



Nacisté veškerý tento majetek i rodinné klenoty zkonfiskovali. Greenbergovi byli nuceni se přestěhovat do ghetta v Lodźi a později byl otec Greenbergové a její sourozenci posláni do Osvětimi. Jen otec přežil. Po válce nová komunistická vláda veškerý majetek znárodnila a ti židovští občané, kteří přežili holocaust, museli začínat zcela z ničeho.



Po pádu komunistické Evropy v roce 1989 podnikla většina zemí v bývalém sovětském bloku kroky, které umožnily restituci a odškodnění pro jejich předválečné židovské občany. Polsko je jedinou významnější zemí, která restituci ukradeného židovského majetku neumožnila. Nyní se chystá navracení židovského majetku učinit ještě nemožnějším.



Polský parlament nyní schvaluje zákon, který zavádí třicetiletou promlčenost žalob ohledně zkonfiskovaného židovského majetku. Polská vláda uvedla, že "nenese odpovědnost za holocaust, zvěrstvo, které spáchali němečtí okupanti". Avšak mnoho jiných zemí, včetně Británie, Izraele a USA - zavádění tohoto zákona ostře kritizuje.



Izraelské ministerstvo zahraničí konstatovalo: "Toto není historická debata o odpovědnosti za holocaust, ale morální dluh Polska těm, kdo byli jeho občany a jejichž majetek byl během holocaustu a za komunistického režimu ukraden."



Spojené státy se minulý týden vyjádřily, že nový polský zákon "způsobí neodstranitelné škody jak židům i nežidům tím, že zabrání žádostem o restituci majetku a o odškodnění za konfiskaci majetku odebraného majitelům během holocaustu, který byl posléze v komunistickém období znárodněn."



Gideon Taylor ze Světové židovské organizace za restituce, se vyjádřil, že tento nový polský zákon je "strašlivou chybou". Ostatní země bývalého sovětského bloku se podle něho s minulostí vyrovnaly. "Avšak Polsko se snaží minulost ignorovat a zakamuflovat to, co bylo obrovskou nespravedlností."



Před třemi lety učinilo Polsko trestným činem jakýkoliv pokus obvinit tuto zemi s podílu na nacistických válečných zločinech. (Přitom polští občané se často skutečně za války podíleli na vraždění židů.) Trestem byly až tři roky vězení. Poté, co to vyvolalo obrovské mezinárodní protesty, zejména z Izraele a z USA, varšavská vláda ustoupila a učinila z toho pouze občanský přestupek.



Před druhou světovou válkou žilo v Polsku více než tři miliony židů, byla to největší židovská komunita v Evropě. Asi 90 procent z nich bylo usmrceno během holocaustu, většinou v nacistických táborech smrti. Nyní žije v Polsku asi 10 000 židů.



Otec Greenbergové ji požádal, aby jednoho dne požádala o návrat rodinného majetku. Nakonec roku 2016 vystoupila u polského soudu. "Na lavici svědků jsem byla silnější než ocel. Mluvil ze mě hlas mého otce, jménem mé rodiny a všech šesti milionů židů, kteří zemřeli," konstatovala.



Poté, co soud rozhodl, že je Greenbergová právoplatným legálním dědicem, šla na hrob svého otce. "Řekla jsem mu, že zvítězil, že důstojnost rodiny byla obnovena."



Avšak během několika týdnů odmítl polský katastrální úřad registrovat nemovitost pod jejím jménem. Odkazoval na předpis z padesátých let. "Byla jsem šokována. Byla jsem dědička, ale ne vlastník. Ten majetek nepatří polské vládě. Patří mé rodině. Je úplně jedno, kolik let minulo. Doufám, že svět nebude mlčet. Já nezapomenu a nikdy neodpustím. Nikdy."



