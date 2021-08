Střípky z Covidů 3

2. 8. 2021 / Petr Haraším

Guatemalské ponaučení aneb cesta z krize Úspěchy kremelské vakcínové diplomacie více škodí, než zachraňují. Škodí odběratelům a vyhovují Kremlu. Zločinný vakcínový Kreml ve Střední a Latinské Americe způsobil velká neštěstí. Kremelská vakcínová diplomacie může slavit stovky tisíc nakažených a tisíce mrtvých. Což však Kreml nikdy příliš netrápilo. Ani ti mrtví, ani ti je netrápí. Kreml dokáže s úsměvem vyhrožovat Brazílii, pokud nezaregistruje ruskou „dataless“ vakcínu Sputnik V. Kreml umí naslibovat hory doly, přičemž zůstanou jen pouště a pustiny. Jedna země za druhou se v Kremlu dotazuje… kde že jsou naše poctivě zaplacené Sputniky? Kam odletěly? Proč nemáme druhý vektor z dvouvektorové vakcíny? K čemu je nám dvouvektorová vakcína, když druhý vektor si syslí v Kremlu? A musí ho dávat na příděl. Smlouva nesmlouva, peníze nepeníze. Jak je vůbec možné, že se ještě najdou naivní země, které uvěří a svěří naděje a peníze do Putinova chřtánu?

Vím, pro Putina je snadné uplatit nebo vydíráním najít kolaboranta, kolaboranty, kteří v dané zemi zařídí. Známe to příliš dobře z aktuálního dění v České republice. Ale ty následky pro celou zem. Jen ve zkratce. Guatemala, Argentina, Filipíny, Mexiko, Bolívie a další země zůstaly v covidové vakcínové kremelské pasti. Z naslibovaného mají sotva zlomky. O dodávkách druhé dávky Sputniku V hanba psát. Postižené země si stěžují. RDIF odpovídá typickým výsměchem a odváděním pozornosti. A bezostyšným lhaním. A bezostyšným fabulováním. A bezostyšným vyhrožováním. Naštěstí zhýralý Západ dodává domluvené a smluvené zakázky pravidelně a v plném množství. Jak by to asi dopadlo u nás, kdyby plující Zeman prosadil kremelské vakcinační zlo?

Guatemala požaduje po Rusku okamžité navrácení 80 milionů dolarů za 8 milionů nedodaných, leč naslibovaných Sputniků a okamžité dodávky toho, co si předplatili. Celkový kontrakt měl být na 16 milionů dávek za krásných 160 milionů dolarů. Není to nějak moc, Vladimíre Putine? Guatemala obdržela do té doby sotva 150 tisíc dávek. Tomu se nechce věřit. To je i na tradiční ruský nepořádek dost. RDIF tradičně vše popírá a nesvéprávně pak hovoří o tom, že dodávky budou zdárně pokračovat ku prospěchu guatemalského lidu. Rusko posílá dodávky sotva pár desítek tisíc vakcín. To těch původně objednaných 16 milionů budou dodávat ještě velmi dlouho. To nestihne ani pověstný Děda Mráz.

Pomocnou ruku podal prezident Biden, který nechal poslat do Guatemaly miliony dávek Moderny. Guatemala: celkem nakažených 365 tisíc a 10,3 tisíc mrtvých. Denní přírůstek 3,3 tisíc nakažených a 41 mrtvých. Obyvatelstvo 16,5 milionů.

Tunisko

A kampak to se vypravily desítky tisíc nadšených českých dovolenkářů? Kampak, kampak? No do nejvíc zamořené covidzemě Tuniské. O Covidu a mutacích nic po roce a půl nevědí. Jako ti pověstní tůristi od Mládka. Suverénní ministr zdravotnictví Vojtěch sice na chvíli zakázal, ale mocné protesty virové cestovatelské lobby si vynutili zrušení zákazu. Asi by cestovní kanceláře měly platit daleko větší pojištění, když je jejich náplní zaplevelit Českou republiku novými mutacemi. A pak s poctivostí řádného podnikatele natahovat pazouru po státních subvencích na umoření ztrát z neočekávaných uzávěr. Kvůli mrzkému výdělku dokáží leccos obětovat. Třeba i celý stát. A pár lidských životů.

Situace v Tunisku se nijak neliší od kolabujících pandemických států. Zdravotnictví v kolapsu. Pacienty není kam ukládat, mrtvé nestíhají vynášet z domů a nemocnic. Mrtví leží vedle ještě živých. Lékaři zavádějí triáž. Veřejné zdravotnictví téměř nefunguje, soukromý sektor je pro většinu populace finančně nedostupný a tak mnozí zůstávají doma a čelí smrti v kruhu rodiny. Nedobré podmínky v Tunisku panují již od začátku května. To jen k názorům, že vláda odborníků z ANO, cestovky a cestovatelé nevěděli. Nevěděli, co provádějí. Mutace tam na oblíbených plážích, barech a restauracích čekají na export do srdce Evropy.

Naočkováno první dávkou je sotva 13 % tuniského obyvatelstva, 8 % je pak plně vakcinováno. Tunisko má 12 milionů obyvatel. Očkuje se vakcínami Pfizer, Sinovac a Sputnik. Očkování je pomalé a velmi chaotické. Ministr zdravotnictví vymyslel svátek Očkovací cesty a nechal otevřít veškerá očkovací centra pro všechny starší 18 let. Dopadlo to velmi špatně. Vakcíny rázem došly a čekající shromážděný lid se příkladně serval. Jak moc se přitom Delta rozšířila, není nutno dodávat. Ministr dostal padáka a organizaci očkování převzala armáda.

Lékaři musí vybírat, koho budou zachraňovat a koho (bohužel) ne. Agresivní dav napadá zdravotníky, neboť je viní z pandemické situace. Proč neviní politiky? Kyslík je na příděl. Kyslík se stal žádaným produktem na černém trhu. Ceny už vzrostly trojnásobně.

Celkově nakažených je v Tunisku 589 tisíc a na 19,5 tisíc mrtvých. S dodáním, že se příliš moc netestuje. Denní přírůstek je aktuálně 3,4 tisíc a denní počet mrtvých na Covid je 183 lidí.

Celostátní lockdown zavést nechtějí, Tunisko by to zřejmě ekonomicky nezvládlo. Proti Covidu se proto zavádí jen částečné uzavírky, omezuje se noční vycházení a další méně bolestivá, ale také méně účinná opatření. Zdravotnická krize spěje ke krizi ekonomické a ta přináší krizi politickou. Premiér Mechichi již následoval ministra zdravotnictví. Na scénu vstupuje prezident a armáda.

Podobné problémy zažívá i Egypt. Nicméně tamní vláda neváhá a dokáže si pohlídat, aby data o Covidu vypadala alespoň trochu k světu. Podle podložených zvěstí je potřeba oficiální egyptské údaje mnohokráte znásobit. Stejně jako v Rusku. Pak už vypadají přijatelně a čeští občané v rolích turistů donašečů mohou zavítat do země faraonů. Dle statistik nakaženo v zemi Egyptské něco kolem 284 tisíc lidí a na Covid umřelo 16 tisíc lidí. Denně přibývá cca 40 nakažených a kolem 10 úmrtí. Celkem má Egypt 101 milionů obyvatel. A tak, věřte, nevěřte. Aktuálně je Egypt v kategorii velmi rizikové země. Ovšem česká vláda se zmůže jen na doporučení nejezdit, nikoli na zákaz vycestovat. Slabý stát v podání premiéra Babiše prostě neumí. Na druhou stranu, proč necestovat do země, kde dle oficiálních dat přibývá méně nakažených než u nás doma?

Singapur

Tam se rozhodli, že Covid nebude. Nebudou nic dodržovat, vlastně nebude co dodržovat, neb vše uvolní a rozvolní. Nebudou počítat nově nakažené a nebudou jistě také počítat nově umrlé. Rozhodli od stolu, že Covid srovnají. Srovnají ho na roveň chřipky, slintavky a kulhavky. Nejsou to totiž žádné covidové padavky. Očkování mají poměrně dobré, ale na potřebná kolektivně bezpečnostní procenta stěží brzy dosáhnou. Testování bude jen u větších akcí a na hranicích. Přejme jim tedy úspěch.

V Singapuru vyřadili z naočkovaných skupin ty nešťastníky, kteří se nechali naočkovat čínským zázrakem „Sinovakem“. Je to zvláštní, ale čínský výrobce a dodavatel stále neposlali potřebná data ke svým svět zachraňujícím vakcínám. Rusko ke svému Sputniku data rovněž prioritně chrání před nekalou zoufalou konkurencí.

Jsem zvědav, kdy cestou Singapuru a Britska se na covidovou túru a následnou léčebnou kúru vydá vláda Jakešových kůlů. Nebude to dlouho trvat. A ač odborníci naši se toho děsí, volby se blíží (pochopte) a estébák již ne potají se kolem plíží. Celkové rozvolnění a plné uvolnění se bude hodit, aby se lidu českému ukázalo. Celkem v Singapuru nakaženo 64 800 lidí a 37 úmrtí. Aktuální přírůstek je 137 nakažených denně. Obyvatelstvo celkem 5,399 milionů.

Nizozemí

Aby naší mládeži, která dle výroků vládních jedině může za šíření nové vlny, nebylo líto, tak i v Nizozemsku byli načapáni. Spílal někdo v době předvánoční starším lidem a důchodcům, že v jejich věkových kategoriích tehdy právě mutace Alpha velmi bují? Nevšiml jsem si. Delta se šíří z lokace, kde se techtlili a mechtlili. Navíc si vstup vynutili falešnými testy. Hromadně sdíleli jeden negativní test a hurá do víru. Vánoční ztřeštěné nakupování se s tímhle ovšem nedá srovnat. Jak říká český odborník, antigenní test má výpovědní hodnotu cca 15 minut a nikoli 48 hodin. Navíc v Nizozemí očkovací místa vydávala potvrzení o bezinfekčnosti ihned po aplikaci Janssenu a zmátli tak nejen naočkovaného, ale i orgán kontroly.

A výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Mutace Delta rostla o 500 %. Reprodukční číslo dosáhlo nad 2,1. Premiér Nizozemí se omluvil za překotné rozvolnění. Náš Motýle se neomluví nikdy. Neomluví se ani jednomu pozůstalému. Protože on za nic nemůže. On na konci prázdnin nic… je to kampaň. A furt se ho na to neptejte, protože už vše všem vysvětlil, jak za to může Vojtěch. A přece nepřišli, ti co měli přijít v čase.

V Nizozemí rozvolňovali koncem června, kdy měli přírůstky kolem 500 lidí denně. Aktuálně se dostali na 5 tisíc. Takže znovu zpřísnili, omezují a uzavírají. Má to smysl pustit uzdu covidové fantazii, když je z okolního světa zcela jasné, že za týden dva budou s ostudou zavírat? Pak už jim zbývá cesta Singapuru a Britska, kdy nehledí vpravo vlevo. Zdravotničtí odborníci sice vládu varovali, ale ta na ně vystrčila něco a zařídila se dle svého prý logického postupu. Logicky otevřeli diskotéky, noční kluby a bary a čekali. Čekali, že mladí zůstanou doma? Nikoli. Poslali tímto pozvánku mladým, aby nebyli doma a aby vyrazili. V důsledku toho na měsíce opět zavřou podniky. A zas budou kompenzace. Ach, ta logika Mamonu. Mamoníci se mohou prsit, že je Nizozemí opět v kategorii velmi rizikových nakažlivých zemí. Jednu dávku má minimálně 11 milionů Nizozemců ze 17 milionů. Celkem se nakazilo 1,9 milionů a zemřelo 17,8 tisíc lidí. Denní přírůstek je 3,4 tisíc nakažených a 6 mrtvých.

JAR

Další nepřipravená země na podzimně zimní vlnu Covidu. Na protipandemická opatření se vykašlali, o očkování se v době klidu a míru příliš nestarali a je zle, nedobře. Navíc, jako u podobných států příliš netestují, a tak jsou data mírně nejistá. Zdravotnický systém už nestíhá, pacienti jezdí od nemocnice k nemocnici a tiše zoufají. Naočkováno je jen pouhých 6 % lidí. Nejsou proočkovány ani rizikové skupiny. Z neočkování je obviněna vláda. Vláda musela nechat zlikvidovat 2 miliony dávek Janssenu. Zaplatila tak za bezpečnostní chyby. Astru odmítli již předtím, a tak se chtě nechtě obrátili na čínské vakcíny Sinovac a Sinopharm. V 60 milionovém JAR Covidu podlehlo 63 tisíc lidí. U nás pro připomenutí 30 tisíc až 40 tisíc. Asi fakt nebudeme ti Babišoví bestovní. Zoufalé situace zneužívá starý známý Kreml. Za uznání Sputniku demonstrují v JAR stoupenci extrémní levice a požadují okamžité zaregistrování ruské bezdatové vakcíny. Což s láskou, vděkem a pochopením saglasují výrobci Sputniku v Rusku. Podle posledních zpráv jim tam pošlou tak max pár tisíc dávek prvního vektoru a zbytek někdy koncem příštího desetiletí.

Thajsko

Thajsko je pro naše cestovatele zatím tuším zelené. Je zelené. Možná by měl úřad pana Vojtěcha, nebo pana Zemanova ministra zahraničí Kulhánka změnit barvu. Snad nejsou oba barvoslepí. Nebo barvonevidomí? Když termín slepý nemá býti užíván. Možná barevně zrakově nedokonalý či odlišný? Thajsko jako další stát věřící čínským dobrodružným vakcínám, hlásí nákazy Covidem i u plně naočkovaných. Sinovac opět boduje a plně naočkovaní po něm umírají. Stejně jako v podobně postižené Indonésii je vyhlášena třetí dávka vakcíny. Pochopitelně pryč od čínské kvality, budou tedy přeočkovávat Pfizerem, Spikevaxem či Astrou. Thajsko má 70 milionů obyvatel. Covid laplo 578 tisíc lidí a zemřelo 4 769 lidí. Pro ministra Vojtěcha a ministra Kulhánka v Thajsku přibylo včera 17 340 nakažených a zemřelo 117 lidí. Vážně by měli přebarvit a doporučit nejezdit. Zakázat cestování do Thajska.

