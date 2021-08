Ovčí rouno populistické krajní pravice a kardinální hřích šíření nenávisti

2. 8. 2021 / Fabiano Golgo

Chtějí dětem cenzurovat informace, že existují i jiní lidé než heterosexuálové;

Chtějí cenzurovat novináře, kteří kladou otázky odhalující jejich rozpory či korupci;

Chtějí cenzurovat svobodu žen rozhodovat o svém těhotenství;

Chtějí cenzurovat ty, kteří mají jiná náboženství;

Chtějí cenzurovat muslimy, aby se nesměli oblékat tak, jak si přejí;

Chtějí cenzurovat znásilněné ženy, aby se nesměly oblékat tak, jak si přejí;

Hlučně protestují proti Facebooku, že zamýšlí odstraňovat falešné zprávy a projevy nenávisti, ale zároveň chtějí, aby média cenzurovala jakékoli umění, které je v rozporu s jejich chápáním nebo vkusem.



Chtějí mi odebrat mé právo soukromého dospělého člověka konzumovat marihuanu nebo jakoukoli jinou látku podle mého výběru;

Chtějí mi odebrat mé právo soukromého dospělého člověka na ukončení vlastního života, když cítím, že je správné to udělat;

Chtějí mi odebrat mé právo soukromého dospělého člověka vstoupit do manželského svazku s jiným dospělým.



Chtějí mi zabránit v adopci dětí;

Chtějí mi zabránit v tom, abych si v ulicích připomínal svou svobodu sexuality.



Chtějí mě trestat za líbání jiného souhlasícího dospělého stejného pohlaví;

Chtějí mě trestat za to, že se od nich sexuálně odlišují;

Chtějí, aby (sekulární) stát byl založen na jejich.



Nechtějí, aby veřejnoprávní televize a rozhlas hovořily o sexualitě menšin, která se odlišuje od jejich sexuality, avšak chtějí, aby veřejnoprávní televize a rozhlas šířily extremistické menšinové názory, které se odlišují od názorů většiny.



Jsou proti Romům, že jsou prý nepřizpůsobiví (jsou to lidé, kteří se odmítají přizpůsobit chování většiny), ale trvají na tom, že mají sami právo jednat nepřizpůsobivým způsobem. Anarchisticky odmítají dodržovat pravidla chování schválená většinou obyvatelstva (roušky, očkování).



Tvrdí, že děti se stanou obětí zvrácenosti, pokud se jim dostane informací o transsexuálech, avšak podle nich dětyi nebudou budou zvrácené, když je slyší bagatelizovat rasismus, xenofobii, šovinismus a nenávist.



Říkají, že omezujeme jejich svobodu projevu, ale jejich cílem je omezit svobody mnoha z nás.



Když se ale podíváme blíže na jejich soukromý život, tolik z nich praktikuje pravý opak toho, co hlásají ...



Kardinál, který propaguje nenávist, není kardinál, ale podvodník v katolické sutaně. Kardinál, který šíří opak toho, co hlásal Kristus, není nic jiného než malicherný podvodník, který podvádí věřící. Falešný prorok, jak to předpověděla Bible.



