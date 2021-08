Sociální sítě jsou bezpečným místem pro rasisty: Zpráva o antisemitismu kritizuje všechny hlavní sociální sítě

3. 8. 2021

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube a TikTok neodstraňují ani ten antisemitský materiál, na nějž jim přichází největší množství stížností



Všech pět největších sociálních sítí naprosto selhává a neodstraňuje antisemitismus ze svých stránek. Nabízí je tak jako "bezpečné místo pro rasisty", konstatuje analýza.



Facebook, Twitter, Instagram, YouTube a TikTok neodstranily 84 procent materiálů šířících nenávist a propagandu proti židům, přestože byly na tento materiál upozorněny prostřednictvím svého oficiálního systému pro stížnosti.

Výzkumníci z britsko-amerického Centra pro boj proti digitální nenávisti (CCDH) poslali letos během šesti týdnů stížnosti na stovky antisemitských materiálů. Tento materiál, včetně nacistického, neonacistického a bělošsky supremacistického obsahu vidělo 7,3 milionů uživatelů sociálních sítí.



I když všech těchto 714 materiálů jasně porušovalo definované normy zmíněných sociálních sítí, odstraněn z nich byl méně než každý šestý, přestože sociální sítě obdržely oficiální stížnosti na tyto texty. Stejně tak jen každý šestý účet šířící antisemitský materiál byl zablokován.



Analýza zjistila, že sociální sítě zejména neblokují antisemitské konspirační teorie, včetně teorií o "židech, kteří nás mají na nitkách", o Rotschildově rodině či o Georgi Sorosovi, anebo materiály, které židy spojují s pandemií. Ze sociálních sítí se také neodstraňuje popírání holocaustu. 80 procent materiálů popírá nebo bagatelizuje vraždu 6 milionů židů. Na tyto materiály moderátoři sociálních sítí vůbec nijak nereagují.



Nejhorší je Facebook, ten jedná jen v 10,9 procentech případů. Přestože Facebook v listopadu 2020 údajně zpřísnil svůj postoj vůči popíračům holocaustu, status na Facebooku, který podporoval virální článek tvrdící, že holocaust je hoax, doprovázený zfalšovaným záběrem bran Osvětimi s bělošským supremacistickým memem nebyl ani po oficiální stížnosti moderátorům Facebooku odstraněn. Namísto toho byl označen jako falešná informace, což znamenalo, že se rozšířil k statisícům uživatelů Facebooku. Statistiky z analytiky vlastního Facebooku ukazují, že článek dostal téměř čtvrt milionu likeů, sdílení a komentářů po celém Facebooku.



Twitter také reaguje velmi neefektivně. Ten odstranil jen 11 procent materiálů a neodstraňuje hashtagy jako #holohoax nebo #JewWorldOrder, který je používán k šíření antižidovských globálních konspiračních teorií. Instagram také neodstraňuje antisemitské hashtagy ani videa vyvolávající nenávist vůči židům.



YouTube reagovala proti 21 procentům materiálů, ohledně nichž obdržela stížnosti, Instagram a TikTog asi na 18 procent. Na TikToku, sociální sítí populární u teenagerů, má antisemitismus často formu rasistických útoků posílaných přímo židovským uživatelům jako komentáře k jejich videím.



Analýza nazvaná Failure to Protect (Selhávají a nechrání) zjistila, že sociální sítě nereagovaly proti 75 procentům antisemitských komentářů posílaných židovským uživatelům.



Jednačtyřicet videí, které výzkumníci identifikovali jako videa obsahující nenávistný materiál, které za posledních šest let vidělo celkem 3,5 milionu uživatelů, zůstávají na YouTube.



Zpráva doporučuje finanční pokuty, které mají přimět sociální sítě k efektivnějšímu moderování. Platformy by také měly odstranit organizace zaměřené na šíření antisemitismu a zakázat účty, které posílají nenávistné rasistické urážky přímo uživatelům.



Imran Ahmed, ředitel CCDH, konstatoval, že z výzkumu vyplývá, že nenávistný materiál na sociálních sítích nezůstává v důsledku selhávání algoritmů či automatizace, protože technologické společnosti dovolují "fanatikům, aby si udržovali své účty funkční a jejich nenávist nechávají na internetu" i poté, co jsou na tyto materiály upozorněni lidé-moderátoři.





Zdůraznil, že sociální sítě, které charakterizoval jako místo, na němž jako společnost komunikujeme, se stala "bezpečným prostorem pro rasisty" a znormalizovala "nenávistnou rétoriku bez obav z následků". "Proto jsou sociální sítě stále více nebezpečným prostorem pro židy, stejně jako pro ženy, nebělochy, muslimy, osoby LGBT a pro mnoho dalších skupin," řekl.



Dodejme, že v českém jazykovém prostoru jsou sociální sítě zahlceny nenávistným rasismem proti Romům i muslimům, stejně jako nebezpečnými nesmysly ohledně covidu a sociální sítě tento materiál také absolutně neodstraňují.







Podrobnosti v angličtině ZDE

