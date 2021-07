Průběžné zpravodajství:

Varianta delta "není smrtnější než předchozí varianty", tvrdí Světová zdravotnická organizace. Avšak má těžší průběh, konstatují CDC

30. 7. 2021

V jednom americkém okrese se po účasti na veřejných akcích pod střechou nakazilo koronavirem 75 procent plně očkovaných osob. Proto byly v USA znovu zavedeny roušky.



Nejpostiženějšími oblastmi nákazou jsou Plzeň a další oblasti kolem Plzně směrem od Plzně na jih až po okres Klatovy, Praha a okolí, Jablonec, Pardubice. Ve čtvrtek 29.7. zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví ČR 203 denních nákaz. V ČR do 29.7. zemřelo 30 363 lidí. V nemocnicích je 51 osob, je to nárůst o čtyři osoby. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 673 429 osob. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE

První dávkou bylo v ČR očkováno 5 474 992 osob, i druhou dávkou 4 644 407 osob. Před nebezpečnou variantou delta je tedy dosud v ČR stále ještě nechráněno cca 54 procent obyvatelstva.



- Varinta Delta není smrtnější než předchozí varianty, oznámila Světová zdravotnická organizace. Je nakažlivější, ale nutně to neznamená vyšší počet mrtvých. Avšak americká Centra pro zvládání nemocí a prevenci proti nim (CDC) citují studie z Kanady, ze Singapuru a ze Skotska, z nichž vyplývá, že varianta delta má horší zdravotní dopady než původní britská varianta alfa.

Tři čtvrtiny lidí nakažených na veřejných akcích v jednom okrese v americkém státě Massachusetts byly plně očkovány, vyplývá z nové studie, doporučující, aby bylo povinné nosit při veřejných akcích v místnostech roušky, bez ohledu na to, zda byli lidi očkováni, nebo kolik je v komunitě nákaz. Studie identifikovala 469 osob nakažených covidem na velkých veřejných akcích v okresu Barnstable. Virální nálož byla obdobná u očkovaných i u neočkovaných osob. "Je to znepokojující a bylo to hlavním důvodem, proč nyní znovu doporučujeme nošení roušek," konstatovala ředitelka CDC Rochelle Walensky.





- Izraelský prezident Isaac Herzog obdržel třetí vakcínu proti koronaviru a tím zahájil očkování třetí vakcínou pro lidi starší 60 let. Je to svým způsobem test, protože neexistují studie, zda jsou posilující třetí vakcíny účinné.



- Keňská vláda suspendovala veškeré schůze a veřejná shromáždění pod střechou a zavedla noční zákaz vycházení. Human Rights Watch varuje, že reakce keňské vlády na pandemii "zničila život mnoha lidem".



- Thajská vláda zakázala sdílení zpráv, které "šíří strach", i když jsou pravdivé. Thajská vláda čelí rostoucí kritize za to, jak se postavila k pandemii.



- Osoby přijíždějící do Německa ze zahraničí budou od nynějška muset mít negativní test na covid, pokud nebyly plně očkovány nebo se z covidu neuzdravily.



- Miliony Američanů nyní čelí vystěhování ze svých domovů, protože federální zákaz vystěhovávat v pandemii neplatiče nájmu končí tento měsíc.



- Vojenská junta v Myanmaru zneužívá pandemie ke konsolidaci své moci a k likvidaci opozice. Útočí především na zdravotníky.





- Francouzský prezident Emmanuel Macron žaluje občana, který nechal vyvěsit plakáty zobrazující Macrona jako Adolfa Hitlera. Macron však hájil časopis Charlie Hebdo za jeho zveřejnění karikatur proroka Mohammeda.









