Kolik lidí zabijí pokračující emise skleníkových plynů?

30. 7. 2021

čas čtení 2 minuty

V případě zachování dosavadních trendů by v přímém důsledku oteplování do roku 2100 zemřelo 83 miliónů lidí.

Proto je třeba snížit rychle celkové emise ještě do roku 2050, abychom zabránili nejhoršímu.

Nová studie v časopise Nature Communications kvantifikuje, nakolik tuna lidmi vyprodukovaných emisí oxidu uhličitého přispívá k lidské úmrtnosti. Neboli, kolik lidských životů bude ztraceno či zachráněno v závislosti na tom, zda zvýšíme nebo snížíme současné emise.

Sociální náklady uhlíkových emisí by měly být založené i na kalkulaci škod, které v budoucnu emise přinesou. Ale i když nedávné studie hovoří o milionech předčasných úmrtí vyvolaných změnou klimatu, současné odhady sociálních nákladů spočívají na zastaralém výzkumu, který budoucí škody na životech nezohledňuje.

Přesto studie stále počítá jen s mortalitou přímo spojenou s nárůstem teploty, jako je horkem vyvolaná mrtvice. Ponechává stranou možná úmrtí způsobená bouřkami, povodněmi, neúrodou, infekčními chorobami nebo válkami, které je těžké kvantifikovat.

Pokud by emise dál rostly současným tempem, studie formuluje konkrétní číslo: 2,26 × 10-4, čili 0,000226 úmrtí navíc na každou metrickou tunu oxidu uhličitého.

Znamená to, že každých 4,434 metrických tun CO 2 nad úroveň roku 2020 přinese smrt jednoho člověka. V současnosti to znamená, že celoživotní emise vyvolané 3,5 průměrného amerického spotřebitele zaviní smrt člověka.

Milión metrických tun - roční emise 216 000 osobních vozidel, nebo 115 000 domácností, nebo 35 komerčních dopravních letadel, nebo 0,24 průměrné uhelné elektrárny - zabije v přímém důsledku oteplení 226 lidí.

Při zachování současného růstu emisí k roku 2050 průměrná globální teplota ve srovnání s předprůmyslovou úrovní dosáhne nárůstu o 2,1 stupně, což odstartuje nejhorší scénář destabilizace globálního klimatu. Poté může nárůst teploty do roku 2100 rychle dosáhnout 4,1 stupně. V tom případě podle zmíněné studie lidmi způsobené oteplení přímo způsobí 83 000 000 nadbytečných úmrtí.

Studie celkově kalkuluje sociální náklady ve výši 258 dolarů na tunu uhlíkových emisí. A implikuje, že musíme masivně snížit emise již do roku 2050. Pokud by pak nárůst teploty do roku 2100 dosáhl jen 2,4 stupně Celsia, počet nadbytečných úmrtí by klesl na 9 000 000.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

