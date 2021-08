Koronavirus: Británie čelí pravděpodobnosti tisíců mrtvých na covid každý rok, varují vědci

1. 8. 2021

Koronavirus bude kolovat spolu s chřipkou a dalšími sezónními viry a stane se součástí přijímaných zimních nemocí



Británie čelí pravděpodobnosti, že každoročně po dlouhá léta budou na covid umírat tisíce lidí, varují někteří vědci. Upozorňují, že vlny případů projdou zemí každou zimu, covid-19 se připojí k dalším sezónním virům, včetně chřipky, a budou na něj umírat staří a nemocní lidé. Každoročně, jak studené počasí donutí lidi, aby byli v místnostech, šíření infekce koronaviru se zvýší, počty nákaz vzrostou a některé tyto nákazy budou končit úmrtím.





Počty nákaz covidem se v Evropě nyní v létě stabilizují, ale vědci varují, že počet nákaz může začít růst znovu na podzim, když nebude očkováno dostatečné množství lidí a děti se vrátí do školy. To by mohlo vést letos v zimě k čtvrté vlně nákazy - a vlny nákaz by se mohly stát každoročním jevem po mnoho let do budoucnosti.



"Budeme mít problémy s covidem velmi dlouho," řekl profesor Adam Finn z Bristol University. "Ukazuje se, že je virus geneticky daleko hbitější, než jsme očekávali, i když ne tolik jako virus chřipky. Takže očekávám, že bude covid dál problémem po určitou dobu, každoroční počet mrtvých bude zřejmě dosahovat tisíců, možná desetitisíců."



Tento názor podpořil profesor James Naismith, ředitel Rosalind Franklin Institute v Oxfordu. "Už se covid nebude šířit společností jako divoký požár. V populaci bude dostatečné množství stádní ímunity, takže obrovská vlna nákaz už nevznikne. Avšak situace v pořádku nebude. Budeme mít vlny onemocnění podobné chřipkovým epidemiím. A ty budou zabíjet. Otázka je: kolik lidí? To je obtížné určit, avšak v současnosti v Británii umírá na covid asi 100 lidí denně. Takže vlna, která usmrtí několik tisíc lidí, se zdá být rozumným očekáváním při budoucích zimních vlnách. A pak může v nějaký rok dojít k těžké vlně a mohou zemřít desetitisíce lidí."



Avšak profesor Jonathan Ball z Nottingham University řekl: "Předpokládám, že počet úmrtí na covid bude během času klesat, jak se imunita obyvatelstva vůči této nemoci nejenže zvýší, ale i rozšíři.To neznamená, že nebudeme mít každoročně úmrtí. Ale očekávat tisíce mrtvých je příliš pesimistické. Myslím, že množství vážných onemocnění během času poklesne, protože v důsledku trvalého vystavování lidí tomuto viru se u nich posílí přirozená imunita. Většina umírajících budou pravděpodobně staří či vážně nemocní lidé - titíž, kteří každoročně dosud umírali na chřipku a další choroby dýchacího ústrojí. Uvidíme, zda v důsledku covidu-19 stoupne průměrný počet úmrtí anebo zda se covid prostě připojí k repertoáru nemocí, které každoročně zabíjejí zranitelné lidi.



"Covid nebude něčím, co způsobí, že by se společnost zastavila," dodal Finn. "A my můžeme minimalizovat problémy, které covid vyvolává - například pečlivým užíváním vakcín."



Podobně opatrný názor vyjádřil profeor Martin Hibberd z London School of Hygiene and Tropical Medicine. "Myslím, že jsme v Británii ohledně covidu v bodě obratu, protože počet lidí s protilátkami nyní stoupá nad 90 procent. Přesto však jsme stále svědky onemocnění. Proto s tím prostě budeme žít: s novou, hnusnou chorobou, která bude dál vyvolávat problémy. Myslím, že chřipka tu může být příkladem. Na chřipku máme vakcínu a přesto na ni průměrně ročně umírá v Británii asi 20 000 lidí."



(V ČR na chřipku ročně umírají asi 2000 lidí. Na dýchací choroby kolem 8000 lidí ročně.)



Vzniká taky obava, že lockdowny mohly snížit imunitu obyvatelstva vůči jiným virům napadajícím dýchací cesty, jako je chřipka.



