Co je v Česku dobrá zelená politika?

30. 7. 2021 / Beno Trávníček

čas čtení 2 minuty

Je skoro jisté, že řada lidí se shodne na tezi, že ochrana životního prostředí má být jednou z hlavních priorit, pokud chceme do budoucna nějak rozumně přežít a žít. Podstatně méně lidí si ale bude notovat v tom, jaké k takovému cíli vedou dobré cesty. K potřebnému sjednocování zelených sil v Česku tak nepřispívají výkřiky z vlastních řad proti dočasně nezbytné jaderné energii či zařízením pro energetické využívání jinak nevyužitelných odpadů, proti zařízením k využívání energie větru či slunce (v době nutného omezování fosilních paliv!) ani opomíjení, někdy až dokonce popírání sociální dimenze celého problému.





Nedovedu si úplně představit psychicky zdravého člověka, který přesto že nemá například na solidní jídlo či oblečení pro svoje děti bude podporovat masivní investice do našeho společného životního prostředí – byť by jejich prosazovatele vedly k cíli sebečistší úmysly. Proto, když někdo dneska skloňuje sociálně-environmentální přístup (či naopak), mluví zdravě, respektive jediným možným trvale udržitelným způsobem.

Zavilí ochránci veřejných rozpočtů (NIC proti kvalitnímu hospodaření státu!) samozřejmě okamžitě naskočí a budou křičet, kde se na to sakra vezme! Bohužel je stále jako šafránu protiřečníků, kteří by jim jednoduše a opakovaně vysvětlovali například, že:

Ve zdravém životním prostředí lépe fungují všechny ostatní systémy – ekonomické, sociální, zdravotní... Když mají lidé jakž takž sociální jistotu, jsou klidnější, zdravější, tím vyrovnanější a tak povětšině vytvářejí více a lepších hodnot... Pokud v zemi, kde je relativně hodně peněz, významné množství lidí trpí nouzí, je třeba zahájit intenzivní a konstruktivní celospolečenskou diskusi o jiném rozvrstvení peněz.

Pokud toto nebudeme řešit svými hlasy v nastávajících palamentních volbách, můžeme pak jen bouchat do stolu v hospodě a nadávat si navzájem. Je to opravdu nezáživné, ale bez přečtení volebních programů jednotlivých politických uskupení to nepůjde.

Možná ale naše společná budoucnost za těch pár desítek minut věnovaných četbě stojí.

1