Deus ex Onderka, aneb Jak vyhrát volby v tombole

28. 7. 2021 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Foto: Solomon203/Wikimedia Commons. Licence: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. Dosazením Romana Onderky do čela jihomoravské kandidátky Hamáčkovo vedení ukázalo, co si myslí o vnitrostranické demokracii.

Lze očekávat, že po tomto kroku bude na Jižní Moravě ČSSD volit už jen zbylé "tvrdé jádro" jejích voličů - a žádné nové voliče nezíská.

Bez triků stejného řádu, jimiž Onderka proslul v minulosti, se sotva může dostat do sněmovny.

Jihomoravskou kandidátku ČSSD opustilo 14 lidí poté, co Hamáčkovo celostátní vedení strany dosadilo do čela již sestavené listiny brněnského exprimátora Onderku.



Pojem "vnitrostranická demokracie" měl arci v ČSSD vždy poněkud specifický význam, aby však bylo takto otevřeně dáno najevo, že se vedení partaje stará pouze o postoje špičkových bafuňářů a názory "obyčejných" členů jsou mu zcela ukradeny, to se dosud nestávalo.

Leč vše je jednou poprvé. Jihomoravská organizace se tváří v tvář mimořádně mizerným výsledkům strany v průzkumech volebních preferencí snažila kandidovat lidi, o nichž je veřejnosti spíše známo, na čem pracují, než co dělají prapodivné obchody a kariéru v aparátu.

Exprimátor Onderka proslul celou řadou zajímavých kauz, včetně prapodivného studia na soukromé Univerzitě Karla Engliše s později odebranou akreditací MŠMT či záhadné "výhry hlavní ceny v tombole" spolu s ex-hatemanem Haškem v roce 2010.

Vypadá to, že Onderka prostě opět jednou vyhrál hlavní cenu, aniž se musel sebeméně snažit. Je už zkrátka takový. Narodil se jako dítě štěstěny. Nemůže za to. Skalní voliči ČSSD, kterým je jedno, co její představitelé provádějí a jak se chovají, mu to hodí i přesto, že se na špici kandidátky dostal bez zásluh a proti vůli jihomoravské organizace.

Potíž ovšem spočívá v tom, že v kterémkoliv období polistopadové existence tvořilo tvrdé jádro příznivců ČSSD opravdu jen malý zlomek lidí, kteří byli kdy stranu ochotni volit. Ve srovnání třeba s KSČ(M) či ODS mimořádně malý zlomek.

Co naplat. Jestli chce Onderka proniknout do sněmovny a pomoci zajistit straně jejích 5 % hlasů, bude prostě muset zase jednou vyhrát v tombole...

