Mezitím v Absurdistánu 185:

Konečně je pravda o vakcínách venku!!

28. 7. 2021 / Tomasz Oryński

čas čtení 11 minut

- Je to všechno součástí rozsáhlého židovského spiknutí znovu zavést tvrdý komunismus.

- Davy v Polsku útočí na sanitky a na očkovací střediska

- Poslanec srovnává ministra zdravotnictví s dr. Mengelem

- Poslanci polského paralamentu zaklýdají Výbor proti vakcínám





Konečně je pravda o vakcínách venku! Podivná uniformovaná organizace, trochu kříženec mezi slovanskými Rodnovery, neonacisty a polovojenskou antisemitskou organizací, která si říká „Bydgoskie Bractwo Rodaków - Bydgoszczské bratrstvo rodáků“, uspořádala ve svém městě „Pochod za svobodu a zdraví“. Během tohoto pochodu se člověk mohl dozvědět, že „historie vytváří kruh a pomocí apartheidu oni chtějí přivést svět dosud nevídaný komunismus“. Kdo jsou ti oni, možná se budete chtít zeptat?





To je přece ta hloupá otázka, že? Konec konců je známo, že druhá světová válka byla součástí stejného spiknutí. Hitler ji zahájil s jediným cílem, totiž vraždit Slovany, aby mohl vzniknout stát Izrael. Hitler žil šťastně až do šedesátých let dvacátého století a zajistil, aby v Polsku vládli židé z Ruska. V roce 1989 židé zaprodali zemi Americe a západním korporacím. A teď přišli s tímto plandemickým spiknutím! Lékaři jsou placeni v šeklech a všichni přední polští politici jsou ve skutečnosti židé, kteří používají falešná jména. Klipy z tohoto pochodu naleznete zde:





Nechám vás posoudit sami, jestli by to mohla být pravda:





Pokud doufáte v další zajímavé zprávy, počkejte „až Slunce znovu obejde planetu Zemi“ - jak řekl moderátor významného zpravodajského programu televize TVP - a pak se vraťte a sledujte vládní televizi a doufejte, že tam uvidíte něco zajímavého. Můžete dokonce spatřit Supermana! Nebo alespoň jeho sestřenici nebo tak něco - jako ta dáma, která je skoro jako Clark Kent: když si vezme brýle, je mluvčí Státních lesů, ale když si je sundá, stane se jen náhodnou turistkou, kterou oslovila vládní televize TVP, a která je z toho všeho, co dělají Státní lesy, opravdu nadšená!









Účastníci se nechali tak trochu unést svou protižidovskou propagandou, takže skutečný důvod této demonstrace - totiž vyjádřit odpor proti očkování a dalším lockdownům - se v hluku antisemitismu tak trochu ztratil.Ale naštěstí existovali jiní kteří ten transparent nesli dál . V městysu Grodzisk Mazowiecki zaútočil dav bojovníků proti vakcínám na očkovací středisko. Policie byla přítomna, ale nebyla příliš ochotná zasáhnout, i když jednou z vůdkyň útočníků byla žena, a polští policisté si rádi rozbíjejí o ženy své obušk, jak jsme zjistili během demonstrací žen. Dva lidé byli zatčeni, ale teprve poté, co na policisty zaútočili. Ve Śląsku zaútočil další dav a zvandalizoval sanitku. Tentokrát byla policie také přítomna- na klipu nahraném na internet jedním z útočníků je slyšet policisty, jak ho zdvořile žádají, aby mluvil tišeji:Zdravotníci v očkovacím středisku byli nazýváni „masovými zabijáky“ a „vrahy“. Ministr zdravotnictví (nebo, jak ho charakterizoval pravicový poslanec Grzegorz Braun, který tam byl s protestujícími, „ministr nemoci“), byl také přirovnáván v dalším konfliktu s odpůrci očkování k nacistickému dr. Mengelemu:Policie ani vláda podle všeho nejsou ochotni proti tomu nic dělat. A má to svůj důvod: Strana PiS trochu ztratila páru, dokonce ani jejich nový ekonomický program s názvem „Nový řád / Polský řád“ (viz více ZDE ) sponzorovaný z fondů EU jí oproti očekování nepřivedl nové stoupence - možná proto, že PiS stále útočí na EU a tyto fondy by mohly být nakonec odříznuty a většina lidí nejsou idioti a vidí to. Mezitím vzhledem k tomu, že se na polskou politickou scénu vrátil Donald Tusk, strana PiS bude potřebovat co nejvíce voličů a není šance, že by získali nějaké stoupence nalevo od svého ultrapravicového postoje, a tak jejich jedinou nadějí je, že získají podporu ješčtě tvrdší ultrapravice, a proto tedy jejich vstřícný přístup k odpůrcům očkování. Poslanci vládnoucí koalice nyní vytvořili parlamentní komisi [proti] sanitarismu (navzdory tomu podivnému názvu jde výlučně o odpor proti vakcínám - tito lidé definují „sanitarismus“ jako politické hnutí, které podrobuje všechny aspekty lidského života boji proti epidemii, takže to jsou v podstatě konspirační teoretici Nového světového pořádku. Prezident Duda také pořád na komunitu odpůrců očkování povzbudivě mrká. Další případ, kdy je strana PiS připravena obětovat životy polských občanů za svůj politický zisk podporou odpůrců očkování a konspiračních skupin.To není nic nového, takže už nikoho ani nepřekvapuje, když strana PiS obětuje pohodlí jiných lidí, aby získala vlastní:uvedla, že železniční lokomotiva, která dokáže zajistit klimatizaci, příhodně měla poruchu hned vedle dvou vozů, v nichž měly po dobu 15 minut být přítomni VIPs během slavnostního zahájení oslavujícího nové investice. Tedy - lokomotiva měla jen částečnou poruchu, to znamená, že část klimatizace stále fungovala - na rozdíl od starší lokomotivy, kterou vyslali táhnout vlak jedoucí přes celou zemi s platícími cestujícími, kteří jeli v horku 36 stupňů Celsia.Ale to je samozřejmě jen hračka. Vážné věci se dějí jinde - jako ve vládním programu šití roušek, který se ukázal být dalším podvodem. Společnosti, s nimiž vláda uzavřela kontrakty, vyrobily 178 milionů předražených roušek, z nichž velká část nesplňuje žádné standardy a jsou v podstatě k ničemu. Avšak ty správné firmy (a prostředníci, například rodinný přítel premiéra Mateusze Morawieckého) si vydělaly to, co vydělat měli ...Samozřejmě nikdo ani nedoufá, že se případem budou zabývat státní zástupci. PiS a její ochránci jsou nad zákonem, jak jsme se nedávno dozvěděli, když se jednalo o případ řidiče, který před několika měsíci záměrně vjel svým autem do skupiny protestujících žen a poté z místa činu uprchl (více ZDE ). Bylo zjištěno, že je agentem jedné z vládních agentur, a tak obžaloba případ potichu zrušila. Prý neexistovaly „žádné náznaky zločinu ani ohrožení životů lidí“.Také došlo k případu politické korupce: poslanec strany PiS, který nedávno tuto stranu opustil, je nyní zpět, poté, co získal pohodlné místo ve vládou kontrolované bance. Z účtu téhož pana ministra také unikly nové e-maily, ze kterých se dozvídáme nové věci o fungování vlády strany PiS. "Máme projekt, ale potřebujeme zelenou a nějaké peníze, protože není nic, o čem bychom mohli mluvit s tou kundou Adamczykem (ministrem infrastruktury) a tím opilcem, šéfem komise pro infrastrukturu. Dva roky dělali hovno a doufám, že tuhle krakovskou kurvu už z vlády vyhodí“- napsala jedna poslankyně předsedovi vlády. Zřejmě její diplomatické schopnosti za fungovaly, protože vláda brzy zajistila financování mostu, který potřebovala.Je zřejmé, že oni se už ani nepokouší předstírat. Strana PiS se dostala k moci tím, že obviňovala předchozí vládu, že "krade". Během šest let její vlády, se tato argumentace dále vyvíjela: "Oni kradli víc." "Krademe, ale alespoň také dáváme peníze lidem“, „Krademe a co proti tomu můžete do prdele dělat? “. Strana PiS už ví, že nemá co ztratit, a proto oni jedou celou parou kupředu, razantně, a drsně útočí na všechny - naše vztahy s EU nikdy nebyly horší, zhoršily se i vztahy s našimi sousedy (viz konflikt s Českou republikou ohledně uhelného dolu Turów ) a nyní, protože jejich milovaný Trump ztratil moc v Americe, likvidují i vztahy s USA - nejen pokusem o převzetí televizní stanice vlastněné americkým holdingem, ale také odmítnutím přijetí nového velvyslance USA: vláda blokuje kandidaturu Marka Brzezinského, syna Zbigniewa Brzezińského, který byl nominován na amerického velvyslance v Polsku. Ta blokace probíhá pod falešnou záminkou, že je Mark Brzezinski polským občanem, a jako takový nemůže v Polsku zastupovat zahraniční moc (Mark Brzezinski nikdy neměl polské občanství, ani o ně nikdy nezažádal). Pochybuji, že neočekávané oznámení polského nákupu 250 tanků M1 Abrams od Američanů bude stačilt k nápravě vztahů mezi Varšavou a Washingtonem. Mimochodem: má-li být tak velká objednávka realizována v tak krátkém čase, znamená, že Američané zrušili svou vlastní objednávku. V podstatě tedy pomáháme Američanům tím, že kupujeme věci, které si americká armáda objednala, ale už je nepotřebuje, protože se stáhla z Afghánistánu. A odborníci poukazují na to, že je také nebudeme „hodně využívat, protože jsou příliš těžké pro většinu mostů v části země, kde mají fungovat (což je, jak byste mohli snadno uhodnout, na východě), o čemž se americká armáda, která je tam rozmístěna, již poučila.Ale mezitím můžeme alespoň doufat v nějakou zábavu. Jarosław Kaczyński žaluje jednoho pravicového novináře, který vyšetřoval dlouholeté zvěsti, že je Kaczyński gay, a který tvrdí, že tato obvinění mohou být pravdivá. Tato teorie je velmi populární a její zastánci tvrdí, že skutečnost, že Kaczyński je gay a měl dokonce homosexuální vztah, používala komunistická tajná policie k vydírání Kaczyńského a dokumenty dokazující tuto skutečnosti zřejmě nyní má Antoni Macierewicz. To by vysvětlovalo, proč má Macierewicz ve straně PiS stále tolik vlivu a moci, přestože ho všichni považují za úplného šílence.Mnozí si pamatují, že nedávno byli lidi uraženi pomluvou homosexuálů Kaji Godka a museli u soudu dokazovat, že jsou gayové (viz ZDE ), a doufají, že se pobaví sledováním toho, jak Kaczyński bude muset dokazovat, že je hetero. Ale neberte to příliš vážně, protože Kaczyński žaloval toho novináře, jen za narušení soukromí - obžalovaný však tvrdí, že tyto informace jsou ve veřejném zájmu, protože Kaczyński jako součást své politické strategie podporuje hnutí proti LGBT. Přesto to bude zajímavé.Teď je ale letní čas pomalého zpravodajství, takže jsme se mohli v novinách dočíst, že Jacek Kurski, šéf vládní propagandistické televize TVP osobně doručil všechny květiny, které dostal k výročí svého (druhého - koneckonců, Kurski je přece skutečný polský katolík) sňatku, na hrob zesnulého prezidenta Kaczyńského. Jaké dojemné gesto hodné skutečně nestranného šéfa veřejnoprávního vysílání.