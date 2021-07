Hana Lipovská opakuje chybu radního J. Nerušila a je v konfliktu zájmů

29. 7. 2021

čas čtení 3 minuty

Členka Rady České televize Hana Lipovská je v konfliktu zájmů, neboť kandiduje v blížících volbách za politickou stranu Volný blok v Pardubickém kraji, a zároveň odmítá rezignovat na pozici členky Rady ČT. Stejně tak jako člen Rady Českého rozhlasu Josef Nerušil odmítá uvést svoje působení do souladu se zákony. Členka Rady České televize Hana Lipovská je v konfliktu zájmů, neboť kandiduje v blížících volbách za politickou stranu Volný blok v Pardubickém kraji, a zároveň odmítá rezignovat na pozici členky Rady ČT. Stejně tak jako člen Rady Českého rozhlasu Josef Nerušil odmítá uvést svoje působení do souladu se zákony.

Hana Lipovská, členka Rady ČT a kandidátka politické strany Volný blok za Pardubický kraj, je přesvědčena, že není v konfliktu zájmů svojí pozicí v Radě České televize a politickými aspiracemi v nadcházejících parlamentních volbách. Podle serveru Lupa.cz se mandátu v televizní radě kvůli tomu nevzdá, nebude ale až do voleb hlasovat ani navrhovat žádná usnesení. Zúčastnit se chce jen případného tajného hlasování o personálních otázkách.

Hana Lipovská se ve své interpretaci zákona o České televizi mýlí, stejně jako Josef Nerušil, neboť člen rady podle tohoto zákona „nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo politických hnutích, společenských organizacích a sdruženích, občanských iniciativách a podobně, ani nesmí jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů při výkonu své funkce v radě“. Svoji funkci členové rady musí vykonávat nestranně a nezávisle.

Tento názor rezonuje veřejným prostorem napříč mediální a politickou scénou. Z úst některých poslanců již zaznělo, že jde o jednoznačný střet zájmů a je nutné je řešit, nehledě na to, o jakého politického nominanta se jedná.

Kandidatura Lipovské vadí i poslancům ANO. Sommerová navrhne její odvolání z Rady ČT

Ráno kampaň, odpoledne mediální rada. Nerušil a Lipovská zneužívají posty radních

Lipovská by měla skončit, tvrdí poslanci ANO. Její odvolání ale nikdo nenavrhne

Lipovská musí ven, požaduje opozice. Co všechno je potřeba k jejímu odvolání?

Kandidatura Lipovské za extremisty neodráží postoje církve, ohradili se biskupové

Šmíra v radách veřejnoprávních médií. Je na čase ukončit dvacet let staré pokrytectví

Lipovská kandidátkou do sněmovny? ‚Zákon porušován není, ale je to na hraně,‘ říká Juchelka

Nelze členovi Rady vytýkat běžné chování či postoje, které zaujímá ve svém životě každý občan a které se mohou více či méně slučovat s myšlenkami a programem politických stran a hnutí, nicméně žádný z nich je nesmí během svého působení v Radě aktivně prosazovat a podporovat. A vstup do volební kampaně za politickou stranu podporou přirozeně je. Odkazování na tzv. precedenty z minula není na místě. Týká se to všech členů Rady, bez ohledu na to, o kterou stranu a hnutí jde.

Je pak věcí Poslanecké sněmovny ČR, zda přistoupí k odvolání člena Rady či nikoli. Pokud je tento postup v některých případech tolerován, je to zcela nepatřičné, a radní by měl rezignovat na svoji funkci, neboť je ve střetu zájmů. Popřípadě by měl být zákon upraven tak, že v takto předvídatelných případech by měl člen Rady členství pozastavené.



Původní text ZDE

0