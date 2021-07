Férovou prací za Onderku

27. 7. 2021 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Po volbách na „férovou práci“ zase ČSSD zapomene.





Nemám nic proti tvrdým kontrolám, které zajistí, aby u nás měli zaměstnanci, zejména ti na žebříčku výdělků nejníže, práva, zajištěná jim platnými zákony. Naopak bych tleskal takovým kontrolám, kdyby byly systematicky konány za sociálně demokratických ministryň Marksové a Maláčové. To se bohužel nedělo, jak potvrdil sám Matěj Stropnický jako poradce ministryně Maláčové včera ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. S touto agendou přišel na ministerstvo až on letos na jaře. Paní ministryně prý měla do té doby hodně práce s jinými agendami.

Bojím se, že to je jinak. Paní ministryně Maláčová si řekla, že ty preference před volbami má sociální demokracie stále velmi nízko, takže je třeba nějak oslovit pracující. Pracující sami nejsou zřejmě ochotni volit Hamáčka, Maláčovou nebo Onderku, tak bylo třeba zkusit, zda by pro humbuk s tzv. férovou prací třeba nezapomněli na to, koho by vlastně volili, pokud by volili ČSSD. Po volbách na „férovou práci“ zase ČSSD zapomene, už jen proto, že bude moc ráda za to, že se vůbec dostane do Sněmovny. Aspoň ten pan Onderka, kterého vedení ČSSD dosadilo za lídra jihomoravské kandidátky proti výsledku demokratického hlasování krajské otganizace, by si to koryto, milí pracující, určitě zasloužil.













0