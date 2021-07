Další korupce vlády strany Právo a spravedlnost

Mezitím v Absurdistánu 184:

21. 7. 2021 / Tomasz Oryński

Pokud potřebujete jednu scénu, která představuje dnešní Polsko, nedávné odhalení „renovovaného“ tržního náměstí v městysu Janów Podlaski se na to hodí perfektně. Po vykácení malého parku (94 ze 140 stromů, které tam vyrostly, bylo vykáceno), bylo náměstí pokryto betonem. Tam byla postavena nová kašna zobrazující arabské koně, jimiž byl Janów Podlaski světově proslulý jen před několika lety, kdy ale arabské hřebce převzali kandidáti PiS a staletá instituce skončila v troskách. Významné osoby ze strany PiS se při slavnostním otevření tržnice (stužku samozřejmě přestřihl katolický kněz) musely skrýt ve stínu nedaleké budovy, protože v letním vedru bylp nesnesitelné vydržet na betonovém povrchu zrekonstruovaného tržiště ani na krátkou dobu ... Náklady na renovaci činily 4 miliony zł, (24 milionů Kč) z toho 2 miliony pocházely z grantu Evropské unie.



Today we sent a letter to Poland, asking Poland to explain how it applies the interim measures and recent ruling of the CJEU to safeguard judicial independence.



The @EU_Commission will not hesitate to make use of its powers under the Treaties.