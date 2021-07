Argentina uznala práci matek, starajících se o děti jako „zaměstnání“ a zaručí ženám v domácnosti placený starobní důchod

22. 7. 2021 / Fabiano Golgo

čas čtení 1 minuta

Národní správa sociálního zabezpečení (ANSES) v Argentině, orgán odpovědný za zajištění toho, aby obyvatelstvo mělo prospěch z veřejné politické strategie, oficiálně zahájila Komplexní program pro uznání délky služby práce v domácnosti. To umožní oficiální odchod do důchodu. Výhody z toho budou mít ženy, které opustily trh práce, aby se věnovaly péči o své děti. Program zahrnuje ženy ve věku 60 a více let, které nepracovaly na trhu plných třicet let, což je podmínkou pro nárok na starobní důchod.



Cílem tohoto nového sociálního opatření je napravit část strukturálních nerovností, kterým ženy čelí po celý život, což často vede k k jejich přetížení domácími pracemi a k nerovnosti na trhu práce.



"Pro mě společnost, která nemyslí na starší lidi, je společnost, která ztratila svou etiku.Společnost, která neuznává ty, kteří dosáhnou zralosti, a neposkytne jim duševní klid nezbytný pro důstojný a pokojný život, to není etická společnost. Etická společnost je společnost, která vždy děkuje seniorům za to, co udělali, a v jejich věku jim dává uznání, které si zaslouží, “řekl prezident Alberto Fernández během oznámení tohoto programu.

0