Covidiáda v Tokiu, aneb Best in disgrace

23. 7. 2021 / Karel Dolejší

čas čtení 3 minuty

Katastrofa české olympijské výpravy zdecimované koronavirem má být "vyšetřena" lidmi, kteří neměli žádný problém s účastí neočkovaných členů.

Pozorujeme přitom úsilí účelově za to svalit odpovědnost na tenisový svaz.

Kauza ilustruje v Česku běžné potrhlé pojetí "svobody", které akcentuje naprostou nezodpovědnost a bezohlednost vůči ostatním jako údajný projev "ušlechtilosti ducha".

Českou olympijskou výpravu ve "slušivých" obrozeneckých krojích postihl "drobný" problém: Nenaočkovaný lékař Vlastimil Voráček podle všeho v letadle a při pozdějších kontaktech nakazil COVIDem několik špičkových sportovců a znehodnotil tak léta náročných příprav, která za cenu velkého vynaloženého úsilí a prostředků vyzněla do prázdna.



Záležitost má být údajně Českým olympijským výborem a dalšími orgány "do čtrnácti dnů" vyšetřena, protože neodpovědné chování lékaře způsobilo nepředstavitelné škody jak postiženým sportovcům, tak České republice, která je podporuje a kterou reprezentují.

V mezičase už ale registrujeme pokus svalit vinu na tenisový svaz, který ovšem odmítl, že by neočkovaného lékaře do výpravy prosazoval. A ČOV hodlá řešit především "dodržování protiepidemických opatření" na palubě olympijského speciálu.

Věc je ovšem možná opravdu vyšetřitelná v krátkém časovém horizontu. Šéf české výpravy Martin Doktor totiž už v prosinci loňského roku veřejně jednoznačně odmítl myšlenku povinného očkování členů olympijského týmu, čímž de facto otevřel dveře právě tomu, co se stalo, ač by to v normální zemi bylo považováno za nemyslitelné. Do Japonska odletěl speciálem jako lékař člověk, který se vůbec nenamáhal s očkováním, ačkoliv z titulu své profese k němu měl privilegovaný přístup.

Dodržování běžných protipandemických opatření je jedna věc, druhou ovšem mnohem zásadnější otázka, proč nebyl neočkovaný Voráček coby zcela zbytečné a nepřijatelné bezpečnostní riziko z výpravy předem vyloučen.

V zemi, kde je nebetyčná blbost antivaxerů tak často ztotožňována s "láskou ke svobodě" - rozumějte svobodě těch, kdo jsou všichni bez výjimky očkováni proti celé řadě různých nemocí a beze slova by se nechali očkovat třeba proti žluté zimnici, kdykoliv by to vyžadovaly jejich soukromé cestovatelské plány - se ovšem nemůžete divit, že se věci ubírají právě zmíněným směrem.

Myšlenka, že neočkovaný člen olympijské výpravy nepřijatelným způsobem ohrožuje všechny další členy týmu, zjevně nenapadla ani Martina Doktora, ani zatím žádného jiného mluvčího, který se k věci vyjádřil jménem ČOV.

Svoboda blbce nakazit sebe i ostatní a způsobit jim zničení kariéry, dlouhodobé nebo trvalé zdravotní následky či dokonce smrt evidentně stojí v českém olympijském sportu nad zdravým rozumem - pokud ne dokonce i nad zákonem.

0