Planetu mohou zachránit elektromobily, které mají až o 4/5 nižší emise než vozy poháněné benzinem

26. 7. 2021

čas čtení 5 minut

- Elektromobily jsou výrazně ekologičtější než konvenční vozidla, a to bez ohledu na to, v jaké elektrické síti fungují - To platí i pro státy, kde se podstatná část elektřiny vyrábí z uhlí - Samotná výroba hybridů nebude stačit na to, abychom globální oteplování udrželi do 1,5 stupně Celsia

Studie životního cyklu emisí automobilů na čtyřech hlavních trzích s novými automobily, kterou provedl Georg Bieker z neziskové organizace The International Council on Clean Transportation (ICCT), přesvědčivě prokázala, že elektromobily na baterie (BEV) jsou prakticky za všech okolností výrazně ekologičtější než automobily na benzin, a to bez ohledu na to, jak špinavá je elektrická síť, v níž fungují.



Někteří analytici tvrdí, že oxid uhličitý vypouštěný při konstrukci elektromobilů, jakož i skutečnost, že se jich tolik nabíjí ve státech, kde se podstatná část elektřiny vyrábí z uhlí, zpochybňují ekologické výhody těchto automobilů po dobu jejich životnosti. Tento mem byl výzkumníky opakovaně rozmetán a studie ICCT to znovu dokazuje. Toto tvrzení mě vždycky rozčilovalo, protože my, kteří jsme si koupili nebo pronajali elektromobily, je často kombinujeme se střešními solárními panely, takže je vlastně jedno, jestli jsou v našich státech uhelné elektrárny, píše Juan Cole.



Autor píše:"... zjistilo se, že emise během životního cyklu vozidel BEV registrovaných dnes v Evropě, ve Spojených státech, v Číně a Indii jsou již nyní nižší než u srovnatelného konvenčního automobilu - o 66-69 % v Evropě, 60-68 % ve Spojených státech, 37-45 % v Číně a 19-34 % v Indii."



V Evropě a Severní Americe jsou tedy elektromobily o 2/3 ekologičtější již nyní. S ohledem na budoucnost autor dodává: "U středně velkých automobilů, jejichž registrace se předpokládá v roce 2030, se s pokračující dekarbonizací skladby zdrojů elektrické energie rozdíl mezi emisemi BEV a vozidel na benzin během životního cyklu zvýší na 74-77 % v Evropě, 62-76 % ve Spojených státech, 48-64 % v Číně a 30-56 % v Indii."



To znamená, že v Evropě a Severní Americe budou mít elektromobily již za deset let až o 3/4 nižší uhlíkovou náročnost během svého životního cyklu než spalovací automobily. V Evropě by se s předpokládanou silnou ekologickou sítí v roce 2030 potenciálně mohlo jednat dokonce až o 4/5 méně uhlíkově náročných vozidel.



Studie ICCT zjistila, že hybridní elektromobily, jako je Toyota Prius, znečišťují ovzduší pouze o 20 % méně než běžné vozy. Plug-in hybridy mají zhruba o 43% nižší emise oxidu uhličitého než automobily poháněné benzínem.



Ani jeden z nich však nebude stačit, jestliže chceme omezit globální oteplování do 1,5 stupně Celsia. K tomu nám mohou pomoci pouze elektromobily.



Kromě toho musíme ze silnic co nejdříve odstranit konvenční auta. ICCT uvádí, že prodej nových automobilů a registrace automobilů se spalovacími motory musí být postupně ukončeny v letech 2030-2035. Pokud budete prodávat benzínová auta v roce 2035, budou znečišťovat atmosféru kysličníkem uhličitým, který zadržuje teplo, až do roku 2050, což ochromí naši schopnost udržet globální ohřívání na nízké úrovni.



ICCT varuje, že v roce 2030 bude skladba elektrické energie v USA pravděpodobně podstatně špinavější než v Evropě, a tak elektromobily nabíjené ze sítě budou znečišťovat ovzduší pouze o 61-76% méně než auta na benzin. Čistě ekologická elektrická síť by nám umožnila dosáhnout 80% snížení emisí CO2 v našem vozovém parku.



Doprava se na emisích oxidu uhličitého podílí 29%. V roce 2019 USA generovaly 6,5 miliardy tun oxidu uhličitého. Lapače uhlíku, jako jsou lesy, z toho zpětně pohltily o něco méně než miliardu, takže naše čistá produkce činila 5,7 miliardy metrických tun CO2. To je mimochodem strašné - je to jako odpálit v atmosféře velké množství atomových bomb a zahřát ji.



Z toho 1,6 miliardy metrických tun pocházelo z odvětví dopravy, jehož převážnou část tvoří osobní automobily. Kdyby se nám podařilo snížit tento objem o 80%, tedy na 320 milionů tun CO2, byl by to velký úspěch. A elektromobily a ekologický systém výroby energie by nám tento zázrak umožnily. Ale i snížení na 67%, které je v USA jako celku pravděpodobnější, by redukovalo emise z dopravy o 2/3 na 528 milionů tun. To je mnohem lepší než 1,6 miliardy tun.



Zpráva vyzývá k tomu, aby se vládní pobídky zaměřily na čistě elektrický pohon a znehodnotily plug-in hybridy a hybridy, které v reálném světě realizují méně dekarbonizačních cílů, než by se mohlo zdát. Zkrátka a dobře, musíme co nejrychleji přejít na čistě bateriové elektromobily. Kromě toho je třeba co nejrychleji a co nejúplněji ekologizovat elektrickou síť, aby elektromobily jezdily na čistou energii.

Celý článek v angličtině ZDE

1